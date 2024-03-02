Alman girişimci Dotcom'dan Başbakan Scholz'a 'Kırım Köprüsü' tepkisi: 'Akıl hastası'
© AFP 2023 / STRINGERKırım Köprüsü
© AFP 2023 / STRINGER
Abone ol
Almanya ordusunda (Bundeswehr) görevli subayların Kırım Köprüsü'nü imha etmek için yaptıkları görüşmenin sızmasını eleştiren Alman girişimci Kim Dotcom, Başbakan Olaf Scholz'u izlediği politikalar nedeniyle 'akıl hastası' olarak niteledi.
Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın ifşa ettiği Alman subayların Kırım Köprüsü'nü tamamen yıkmaya yönelik saldırı planına Almanya'dan tepkiler yükselmeye devam ediyor.
Dünyanın en büyük dosya paylaşım sitesi Megaupload'un eski sahibi Kim Dotcom, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Almanya'nın Olaf Scholz'un politikaları nedeniyle Rusya'yla savaşa çekilme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Dotcom, paylaşımında "Alman askeri yetkililer, Kırım Köprüsü'ne saldırı planlarken kayda alındı. Hedef, 'askeri stratejik ve siyasi öneme sahip ancak doğrudan müdahil olmuş gibi görünemeyiz'. Olaf Scholz, Almanya'yı Rusya ile savaş riskine atıyor. Akıl hastası" ifadelerini kullandı.
Simonyan'ın yayımladığı deşifreye göre üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü'ne uzun menzilli Taurus füzeleriyle saldırmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Bir Alman subay, 100 Taurus füzesinin iki parti halinde Kiev'e nakledilmesini önermişti.
Dünyanın en büyük dosya paylaşım sitesi Megaupload'un eski sahibi Kim Dotcom, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Almanya'nın Olaf Scholz'un politikaları nedeniyle Rusya'yla savaşa çekilme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Dotcom, paylaşımında "Alman askeri yetkililer, Kırım Köprüsü'ne saldırı planlarken kayda alındı. Hedef, 'askeri stratejik ve siyasi öneme sahip ancak doğrudan müdahil olmuş gibi görünemeyiz'. Olaf Scholz, Almanya'yı Rusya ile savaş riskine atıyor. Akıl hastası" ifadelerini kullandı.
Simonyan'ın yayımladığı deşifreye göre üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü'ne uzun menzilli Taurus füzeleriyle saldırmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Bir Alman subay, 100 Taurus füzesinin iki parti halinde Kiev'e nakledilmesini önermişti.