https://sputniknews.com.tr/20240302/alman-girisimci-dotcomdan-basbakan-scholza-kirim-koprusu-tepkisi-akil-hastasi-1081295873.html

Alman girişimci Dotcom'dan Başbakan Scholz'a 'Kırım Köprüsü' tepkisi: 'Akıl hastası'

Alman girişimci Dotcom'dan Başbakan Scholz'a 'Kırım Köprüsü' tepkisi: 'Akıl hastası'

Sputnik Türkiye

Almanya ordusunda (Bundeswehr) görevli subayların Kırım Köprüsü'nü imha etmek için yaptıkları görüşmenin sızmasını eleştiren Alman girişimci Kim Dotcom... 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T13:59+0300

2024-03-02T13:59+0300

2024-03-02T13:59+0300

ukrayna krizi

kırım köprüsü

almanya

olaf scholz

rusya

kırım

tepki

sosyal medya

sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan

margarita simonyan

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Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın ifşa ettiği Alman subayların Kırım Köprüsü'nü tamamen yıkmaya yönelik saldırı planına Almanya'dan tepkiler yükselmeye devam ediyor.Dünyanın en büyük dosya paylaşım sitesi Megaupload'un eski sahibi Kim Dotcom, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Almanya'nın Olaf Scholz'un politikaları nedeniyle Rusya'yla savaşa çekilme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.Dotcom, paylaşımında "Alman askeri yetkililer, Kırım Köprüsü'ne saldırı planlarken kayda alındı. Hedef, 'askeri stratejik ve siyasi öneme sahip ancak doğrudan müdahil olmuş gibi görünemeyiz'. Olaf Scholz, Almanya'yı Rusya ile savaş riskine atıyor. Akıl hastası" ifadelerini kullandı.Simonyan'ın yayımladığı deşifreye göre üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü'ne uzun menzilli Taurus füzeleriyle saldırmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Bir Alman subay, 100 Taurus füzesinin iki parti halinde Kiev'e nakledilmesini önermişti.

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