https://sputniknews.com.tr/20240301/yerlikaya-duyurdu-pekmez-kardesler-cokertildi-elebaslari-yakalandi-1081245935.html
Yerlikaya duyurdu: 'Pekmez Kardeşler' çökertildi elebaşları yakalandı
Yerlikaya duyurdu: 'Pekmez Kardeşler' çökertildi elebaşları yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'MAHZEN-1' operasyonunda 'Pekmez Kardeşler' organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T08:13+0300
2024-03-01T08:13+0300
2024-03-01T08:47+0300
türkiye
suç
organize suç
organize suç örgütü
suç örgütü
operasyon
ali yerlikaya
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-1' operasyonunda 'Pekmez Kardeşler' organize suç örgütü çökertildiğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240301/ilk-turk-astronotum-diye-japonlari-kandirdi-herkesi-inandirdigi-yalani-ortaya-cikinca-kacti--1081245144.html
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suç, organize suç, organize suç örgütü, suç örgütü, operasyon, ali yerlikaya
Yerlikaya duyurdu: 'Pekmez Kardeşler' çökertildi elebaşları yakalandı
08:13 01.03.2024 (güncellendi: 08:47 01.03.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'MAHZEN-1' operasyonunda 'Pekmez Kardeşler' organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-1' operasyonunda 'Pekmez Kardeşler' organize suç örgütü çökertildiğini bildirdi.