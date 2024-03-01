Yerlikaya duyurdu: 'Pekmez Kardeşler' çökertildi elebaşları yakalandı

Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-1” operasyonunda “Pekmez Kardeşler” Organize Suç Örgütü çökertildi❗️



Operasyonlar sonucu organize suç örgütün elebaşları ve üyesi olan 2️⃣6️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun,… pic.twitter.com/K05c5eHRLk