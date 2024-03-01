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Yargıtay'dan emsal karar: Kayınvalidenin gelinine hakaret etmesine sessiz kalan koca kusurlu
Yargıtay'dan emsal karar: Kayınvalidenin gelinine hakaret etmesine sessiz kalan koca kusurlu
Sputnik Türkiye
Yargıtay, kayınvalidenin gelinine hakaret etmesine sessiz kalan kocayı kusurlu buldu. Erkeğin boşandığı eşine karşı tazminat ödemesine karar veren Yargıtay... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T10:27+0300
2024-03-01T10:27+0300
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yargıtay
hakaret
kayınvalide
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, annesinin karısına hakaret etmesine sessiz kalan kocayı kusurlu bularak emsal bir karara imza attı. İstanbul’da karısının panik atak hastası olduğunu kendisinden gizlediğini, ailesiyle birlikte yaşamak istemediğini ve eşinin evi sık sık terk ettiğini ileri süren bir kişi boşanma davası açtı. Eşinin iddialarını reddeden kadın da karşı boşanma davası açarak asıl mağdurun kendisi olduğunu öne sürdü.Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Kocası ve kayınvalidesinin kendisine karşı psikolojik baskı, hakaret ve aşağılayıcı hareketler sergilediğini dilekçesinde belirten kadın, “Eşim kendi ailesinin bana karşı hakaretlerine sessiz kalmaktadır. Düğünden sonra takılan tüm bilezik ve altınlarımı geri vermediler. Bu nedenle boşanmamıza karar verilmesini istiyorum. 100 bin lira tazminat ile nafaka talebim vardır” dedi.Tazminat ödeyecekAile Mahkemesi, kocayı kusurlu sayarak açtığı boşanma davasını reddetti. Kadının davasını kabul eden mahkeme, tarafları ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle’ boşanmasına karar vererek, davalı kocayı tazminat ödemeye hükmetti. Evlilik süresince kayınvalidenin gelinine sürekli hakaret ettiğini ve erkeğin de bu duruma sessiz kaldığını gerekçeli kararında açıklayan mahkeme, kadının ayrı evde kalmasını beyan etmesine karşın erkeğin kış aylarında kendi ailesiyle birlikte oturma konusunda ısrarcı olduğu için tam kusurlu olduğunu belirtti.Yargıtay kararı onadıYerel mahkemenin kararına itiraz eden davalı koca, dava dosyasını Yargıtay’a taşıdı. Evliliğinin sadece 6 ay sürdüğünü temyiz dilekçesinde anlatan davalı koca, kararın kaldırılmasını istedi. Talebi değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin kendi annesinin eşine yönelik sürekli hakaret etmesine izin vermesinde ve eşini annesiyle birlikte sürekli aynı evde yaşamaya mecbur bırakmasında tam kusurlu olduğunu belirterek yerel mahkemenin kararını onadı.Kararı yorumlayan hukukçular, erkeğin annesinin hakaretine sessiz kalmasını kadına yönelik duygusal şiddet niteliğinde olduğunu ve kadını toplumda değersizleştirdiğini belirtti.
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yargıtay, hakaret, kayınvalide
yargıtay, hakaret, kayınvalide

Yargıtay'dan emsal karar: Kayınvalidenin gelinine hakaret etmesine sessiz kalan koca kusurlu

10:27 01.03.2024
Yargıtay
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
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Yargıtay, kayınvalidenin gelinine hakaret etmesine sessiz kalan kocayı kusurlu buldu. Erkeğin boşandığı eşine karşı tazminat ödemesine karar veren Yargıtay, bunun kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu belirtti.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, annesinin karısına hakaret etmesine sessiz kalan kocayı kusurlu bularak emsal bir karara imza attı. İstanbul’da karısının panik atak hastası olduğunu kendisinden gizlediğini, ailesiyle birlikte yaşamak istemediğini ve eşinin evi sık sık terk ettiğini ileri süren bir kişi boşanma davası açtı. Eşinin iddialarını reddeden kadın da karşı boşanma davası açarak asıl mağdurun kendisi olduğunu öne sürdü.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Kocası ve kayınvalidesinin kendisine karşı psikolojik baskı, hakaret ve aşağılayıcı hareketler sergilediğini dilekçesinde belirten kadın, “Eşim kendi ailesinin bana karşı hakaretlerine sessiz kalmaktadır. Düğünden sonra takılan tüm bilezik ve altınlarımı geri vermediler. Bu nedenle boşanmamıza karar verilmesini istiyorum. 100 bin lira tazminat ile nafaka talebim vardır” dedi.

Tazminat ödeyecek

Aile Mahkemesi, kocayı kusurlu sayarak açtığı boşanma davasını reddetti. Kadının davasını kabul eden mahkeme, tarafları ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle’ boşanmasına karar vererek, davalı kocayı tazminat ödemeye hükmetti. Evlilik süresince kayınvalidenin gelinine sürekli hakaret ettiğini ve erkeğin de bu duruma sessiz kaldığını gerekçeli kararında açıklayan mahkeme, kadının ayrı evde kalmasını beyan etmesine karşın erkeğin kış aylarında kendi ailesiyle birlikte oturma konusunda ısrarcı olduğu için tam kusurlu olduğunu belirtti.

Yargıtay kararı onadı

Yerel mahkemenin kararına itiraz eden davalı koca, dava dosyasını Yargıtay’a taşıdı. Evliliğinin sadece 6 ay sürdüğünü temyiz dilekçesinde anlatan davalı koca, kararın kaldırılmasını istedi. Talebi değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin kendi annesinin eşine yönelik sürekli hakaret etmesine izin vermesinde ve eşini annesiyle birlikte sürekli aynı evde yaşamaya mecbur bırakmasında tam kusurlu olduğunu belirterek yerel mahkemenin kararını onadı.
Kararı yorumlayan hukukçular, erkeğin annesinin hakaretine sessiz kalmasını kadına yönelik duygusal şiddet niteliğinde olduğunu ve kadını toplumda değersizleştirdiğini belirtti.
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Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp yazışmaları delil sayıldı
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