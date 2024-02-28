https://sputniknews.com.tr/20240228/yargitaydan-emsal-karar-whatsapp-yazismalari-delil-sayildi-1081166729.html

Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp yazışmaları delil sayıldı

Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp yazışmaları delil sayıldı

Sputnik Türkiye

Yargıtay, WhatsApp yazışmalarının artık tek başına delil sayılabileceği emsal bir karara imza attı. "Senetle ispat edilmeli" diyen mahkeme kararı Yargıtay'dan... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T09:43+0300

2024-02-28T09:43+0300

2024-02-28T09:45+0300

yaşam

boşanma

whatsapp

yazışmalar

delil

yargıtay

emsal karar

emsal karar

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Mesajlaşma platformu WhatsApp'ta yapılan yazışmalar delil kabul edildi.NTV'nin haberine göre, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "yan delil" olarak kullanılabilen WhatsApp yazışmalarını tek başına delil saydı.Avukat Serkan Günel, "Burada delili sunan kişi, bu yazışmanın bir tarafı olması gerekiyor ve kendisinin kaydediyor olması lazım ki delil olarak sunabilsin çünkü elektronik ortamdaki deliller her zaman oluşturabilir delillerdir" dedi.Karar Yargıtay'dan döndüBursa 3. Ticaret Mahkemesi'nde görülen bir alacak davasında taraflardan biri delil olarak WhatsApp yazışmalarını sundu. Mahkeme senet olmadığı için yazışmaları delil olarak kabul etmedi ve davanın reddine karar verdi. Ancak bu karar Yargıtay'dan döndü.Serkan Günel, "Özel hukuk, alacak, boşanma davalarında kişinin aldattığına ilişkin, mal kaçırdığına ilişkin yazışmaları delil olarak kabul ediliyor." açıklamasında bulunarak sözlerine şunları ekledi:Karar emsal olarak kabul ediliyor.Ancak WhatsApp yazışmalarının tek başına delil kabul edilmesi için bilirkişi incelemesi şart.

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boşanma, whatsapp, yazışmalar, delil, yargıtay, emsal karar, emsal karar