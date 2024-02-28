https://sputniknews.com.tr/20240228/yargitaydan-emsal-karar-whatsapp-yazismalari-delil-sayildi-1081166729.html
Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp yazışmaları delil sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp yazışmaları delil sayıldı
Sputnik Türkiye
Yargıtay, WhatsApp yazışmalarının artık tek başına delil sayılabileceği emsal bir karara imza attı. "Senetle ispat edilmeli" diyen mahkeme kararı Yargıtay'dan... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T09:43+0300
2024-02-28T09:43+0300
2024-02-28T09:45+0300
yaşam
boşanma
whatsapp
yazışmalar
delil
yargıtay
emsal karar
emsal karar
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Mesajlaşma platformu WhatsApp'ta yapılan yazışmalar delil kabul edildi.NTV'nin haberine göre, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "yan delil" olarak kullanılabilen WhatsApp yazışmalarını tek başına delil saydı.Avukat Serkan Günel, "Burada delili sunan kişi, bu yazışmanın bir tarafı olması gerekiyor ve kendisinin kaydediyor olması lazım ki delil olarak sunabilsin çünkü elektronik ortamdaki deliller her zaman oluşturabilir delillerdir" dedi.Karar Yargıtay'dan döndüBursa 3. Ticaret Mahkemesi'nde görülen bir alacak davasında taraflardan biri delil olarak WhatsApp yazışmalarını sundu. Mahkeme senet olmadığı için yazışmaları delil olarak kabul etmedi ve davanın reddine karar verdi. Ancak bu karar Yargıtay'dan döndü.Serkan Günel, "Özel hukuk, alacak, boşanma davalarında kişinin aldattığına ilişkin, mal kaçırdığına ilişkin yazışmaları delil olarak kabul ediliyor." açıklamasında bulunarak sözlerine şunları ekledi:Karar emsal olarak kabul ediliyor.Ancak WhatsApp yazışmalarının tek başına delil kabul edilmesi için bilirkişi incelemesi şart.
https://sputniknews.com.tr/20240227/photoshoplu-rapor-oyunu-raporu-degistirip-iznini-uzatti-hapis-cezasina-carptirildi-1081133465.html
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boşanma, whatsapp, yazışmalar, delil, yargıtay, emsal karar, emsal karar
boşanma, whatsapp, yazışmalar, delil, yargıtay, emsal karar, emsal karar
Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp yazışmaları delil sayıldı
09:43 28.02.2024 (güncellendi: 09:45 28.02.2024)
Yargıtay, WhatsApp yazışmalarının artık tek başına delil sayılabileceği emsal bir karara imza attı. "Senetle ispat edilmeli" diyen mahkeme kararı Yargıtay'dan döndü.
Mesajlaşma platformu WhatsApp'ta yapılan yazışmalar delil kabul edildi.
NTV'nin haberine göre, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "yan delil" olarak kullanılabilen WhatsApp yazışmalarını tek başına delil saydı.
Avukat Serkan Günel, "Burada delili sunan kişi, bu yazışmanın bir tarafı olması gerekiyor ve kendisinin kaydediyor olması lazım ki delil olarak sunabilsin çünkü elektronik ortamdaki deliller her zaman oluşturabilir delillerdir" dedi.
Bursa 3. Ticaret Mahkemesi'nde görülen bir alacak davasında taraflardan biri delil olarak WhatsApp yazışmalarını sundu. Mahkeme senet olmadığı için yazışmaları delil olarak kabul etmedi ve davanın reddine karar verdi. Ancak bu karar Yargıtay'dan döndü.
Serkan Günel, "Özel hukuk, alacak, boşanma davalarında kişinin aldattığına ilişkin, mal kaçırdığına ilişkin yazışmaları delil olarak kabul ediliyor." açıklamasında bulunarak sözlerine şunları ekledi:
"Mesela WhatsApp grupları 100-150 kişinin olduğu burada da konuşma grubunda olan bir kişi buradaki yazışmaları mahkemeye delil olarak sunabiliyor çünkü konuşmanın bir tarafı."
Karar emsal olarak kabul ediliyor.
Ancak WhatsApp yazışmalarının tek başına delil kabul edilmesi için bilirkişi incelemesi şart.