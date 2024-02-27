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Photoshoplu rapor oyunu: Raporu değiştirip iznini uzattı, hapis cezasına çarptırıldı
Photoshoplu rapor oyunu: Raporu değiştirip iznini uzattı, hapis cezasına çarptırıldı
Sputnik Türkiye
Ameliyat sonrası 30 günlük rapor alan işçi, süre dolunca belge üzerinde Photoshop programı aracılığıyla oynama yaptı. İzin süresini uzatmak için 20 günlük... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T12:29+0300
2024-02-27T12:29+0300
yaşam
yargıtay
photoshop
doktor
sağlık raporu
işçi
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi, işe gitmemek için Photoshopla kendisine sahte rapor düzenleyen kişiye, resmi belgede sahtecilik suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı.Dairenin kararına göre, Kırıkkale’de acil tıp teknisyeni olarak görev yapan bir kişi, ameliyatı sonrası kendisine düzenlenen 30 gün istirahat raporunun ardından, işe gitmemek için belge üzerinde Photoshop programını kullanarak tarih değişikliği yaptı ve 20 günlük sahte rapor oluşturdu.Devam eden süreçte de muayenesi sonrası kendisine verilen 1 günlük raporun ardından 6 günlük sahte rapor, bir özel hastaneden aldığı 10 günlük rapordan sonra da yine Photoshop programını kullanarak 20 günlük rapor düzenledi.Bu şekilde düzenlediği raporları çalıştığı kuruma sunan ve işe gitmeyen kişinin raporlarının sahte olduğunun anlaşılması üzerine hakkında suç duyurusunda bulunuldu.Hapis cezası aldıSoruşturma sonucu hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan kamu davası açılan kişi, Sulakyurt Asliye Ceza Mahkemesi’nce 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.Karar üzerine, sanık avukatı, düzenlenen belgelerin aldatıcılık niteliğinde olmadığını ve sahtecilik suçunun unsurlarının oluşmadığını savunarak, yerel mahkeme kararını temyiz etti.Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun yapıldığına hükmetti. Daire, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin sabit olduğunu belirterek, verilen cezayı onadı.
https://sputniknews.com.tr/20240215/kademeli-emeklilik-bekleyene-yargitaydan-emsal-karar-sskya-basvuru-sartlari-neler-1080758655.html
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yargıtay, photoshop, doktor, sağlık raporu, işçi
yargıtay, photoshop, doktor, sağlık raporu, işçi

Photoshoplu rapor oyunu: Raporu değiştirip iznini uzattı, hapis cezasına çarptırıldı

12:29 27.02.2024
© AAYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© AA
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Ameliyat sonrası 30 günlük rapor alan işçi, süre dolunca belge üzerinde Photoshop programı aracılığıyla oynama yaptı. İzin süresini uzatmak için 20 günlük sahte rapor hazırlayan işçi, aynı programla sahte raporlar düzenlemeye devam etti. Yargıtay, eski raporu değiştirip işe gitmeyen işçiye verilen cezayı onadı.
Yargıtay 11. Ceza Dairesi, işe gitmemek için Photoshopla kendisine sahte rapor düzenleyen kişiye, resmi belgede sahtecilik suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı.

Dairenin kararına göre, Kırıkkale’de acil tıp teknisyeni olarak görev yapan bir kişi, ameliyatı sonrası kendisine düzenlenen 30 gün istirahat raporunun ardından, işe gitmemek için belge üzerinde Photoshop programını kullanarak tarih değişikliği yaptı ve 20 günlük sahte rapor oluşturdu.
Devam eden süreçte de muayenesi sonrası kendisine verilen 1 günlük raporun ardından 6 günlük sahte rapor, bir özel hastaneden aldığı 10 günlük rapordan sonra da yine Photoshop programını kullanarak 20 günlük rapor düzenledi.

Bu şekilde düzenlediği raporları çalıştığı kuruma sunan ve işe gitmeyen kişinin raporlarının sahte olduğunun anlaşılması üzerine hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Hapis cezası aldı

Soruşturma sonucu hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan kamu davası açılan kişi, Sulakyurt Asliye Ceza Mahkemesi’nce 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karar üzerine, sanık avukatı, düzenlenen belgelerin aldatıcılık niteliğinde olmadığını ve sahtecilik suçunun unsurlarının oluşmadığını savunarak, yerel mahkeme kararını temyiz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun yapıldığına hükmetti. Daire, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin sabit olduğunu belirterek, verilen cezayı onadı.
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
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