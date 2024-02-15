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Kademeli emeklilik bekleyene Yargıtay’dan emsal karar: SSK’ya başvuru şartları neler?
Kademeli emeklilik bekleyene Yargıtay’dan emsal karar: SSK’ya başvuru şartları neler?
Sputnik Türkiye
Milyonlar EYT yasası sonrası en çok 'Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak' sorusunun cevabını merak ediyor. Erken emeklilik için dört gözle gelecek açıklamalar... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T12:27+0300
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9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar prim şartını yerine getirerek EYT yasası ile emekli oldu. Bazıları ise prim şartını tamamlayıp bu yıl emekli olacak. Fakat 9 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanlar ise hem erken emeklilik fırsatını kaçırdı hem de bazıları 1 gün için 17 yıl fazladan çalışacak.Kademeli emeklilik için henüz bir çalışma olmasa da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz erken emeklilik bekleyen milyonlarca kişi için aralık kapı bırakarak, “Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok. Bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor” demişti. Ancak bazı kişiler için hala mahkeme yoluna başvurarak EYT’li olmanın önü açık. Kademeli emeklilik ile erken emekli olmak isteyenler taleplerini her fırsatta dile getirirken Sosyal Güvenlik Mevzuatı’na ilişkin kritik bir detay ortaya çıktı. Yargıtay’dan emsal karar geldi.Habertürk’te yer alan habere göre, İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin konularda dava açılabilmesi için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat edilmesi gerekiyor. SGK'ya müracaat edilmeden açılan davalar reddediliyor. Sigorta girişinin tesciline ilişkin davalar da bu kapsamda yer alıyor.Yargıtay'ın kararıYargıtay 10. Hukuk Dairesi 2023/10442, 2023/9228 sayılı yakın tarihli bir kararında iş mahkemesince verilen kararı bozdu. Söz konusu karara konu dosyaya göre, bir işçi 2021 yılında iş mahkemesine dava açarak, 14 Kasım 1997 tarihinden 10 Haziran 1998 tarihine kadar çalıştığı işyerinde işverenin sigorta primlerini yatırmadığını sonradan öğrendiğini, sigorta başlangıç tarihinin 14 Kasım 1997 olarak tespit edilmesini talep etti. İş mahkemesi, işçinin talebini kabul ederek söz konusu tarihte 1 gün çalışması bulunduğuna karar verdi.SGK karara karşı istinaf başvurusunda bulundu. İşe giriş bildirgesi bulunmasının sigortalılığın oluşumu yönünden çalışma olgusunu ispata yeterli olmadığını, fiili ve gerçek çalışmayı ortaya koyan belgeler olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesinin zorunlu olduğunu belirten SGK, iş mahkemesinin kararının iptalini istedi. Bölge adliye mahkemesi SGK’nın istinaf başvurusunu reddetti. SGK bunun üzerine temyiz başvurusunda bulunarak konuyu Yargıtay’a taşıdı.Yargıtay kararında, bu tür davalarda öncelikle SGK’ya başvuru yapılması gerektiği belirtildi. Yapılan bu başvuru hakkında SGK’nın ret iradesini gösterir işlem veya eyleminin olduğunun belgelenmesi için kesin süre ihtaratlı önel verilmesi, bu süre içerisinde dava şartı eksikliğinin tamamlanmaması halinde davanın usulden reddedilmesi, dava şartının tamamlanması halinde ise davanın esasına girilerek varılacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240214/eytlilere-vergi-muafiyeti-geliyor-basvuru-sartlari-neler-calisan-emekliler-faydalanabilecek-mi-1080717303.html
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Kademeli emeklilik bekleyene Yargıtay’dan emsal karar: SSK’ya başvuru şartları neler?

12:27 15.02.2024
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EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
© AA
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Milyonlar EYT yasası sonrası en çok 'Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak' sorusunun cevabını merak ediyor. Erken emeklilik için dört gözle gelecek açıklamalar beklenirken, Yargıtay’dan herkesi heyecanlandıracak emsal karar geldi. Sigorta girişi tesciline dair açılan davalarda önce SGK'ya başvurmak gerekiyor. İşte Yargıtay'ın emsal kararı...
9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar prim şartını yerine getirerek EYT yasası ile emekli oldu. Bazıları ise prim şartını tamamlayıp bu yıl emekli olacak. Fakat 9 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanlar ise hem erken emeklilik fırsatını kaçırdı hem de bazıları 1 gün için 17 yıl fazladan çalışacak.
Kademeli emeklilik için henüz bir çalışma olmasa da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz erken emeklilik bekleyen milyonlarca kişi için aralık kapı bırakarak, “Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok. Bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor” demişti.
Ancak bazı kişiler için hala mahkeme yoluna başvurarak EYT’li olmanın önü açık. Kademeli emeklilik ile erken emekli olmak isteyenler taleplerini her fırsatta dile getirirken Sosyal Güvenlik Mevzuatı’na ilişkin kritik bir detay ortaya çıktı. Yargıtay’dan emsal karar geldi.
Habertürk’te yer alan habere göre, İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin konularda dava açılabilmesi için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat edilmesi gerekiyor. SGK'ya müracaat edilmeden açılan davalar reddediliyor. Sigorta girişinin tesciline ilişkin davalar da bu kapsamda yer alıyor.

Yargıtay'ın kararı

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2023/10442, 2023/9228 sayılı yakın tarihli bir kararında iş mahkemesince verilen kararı bozdu. Söz konusu karara konu dosyaya göre, bir işçi 2021 yılında iş mahkemesine dava açarak, 14 Kasım 1997 tarihinden 10 Haziran 1998 tarihine kadar çalıştığı işyerinde işverenin sigorta primlerini yatırmadığını sonradan öğrendiğini, sigorta başlangıç tarihinin 14 Kasım 1997 olarak tespit edilmesini talep etti. İş mahkemesi, işçinin talebini kabul ederek söz konusu tarihte 1 gün çalışması bulunduğuna karar verdi.
SGK karara karşı istinaf başvurusunda bulundu. İşe giriş bildirgesi bulunmasının sigortalılığın oluşumu yönünden çalışma olgusunu ispata yeterli olmadığını, fiili ve gerçek çalışmayı ortaya koyan belgeler olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesinin zorunlu olduğunu belirten SGK, iş mahkemesinin kararının iptalini istedi. Bölge adliye mahkemesi SGK’nın istinaf başvurusunu reddetti. SGK bunun üzerine temyiz başvurusunda bulunarak konuyu Yargıtay’a taşıdı.
Yargıtay kararında, bu tür davalarda öncelikle SGK’ya başvuru yapılması gerektiği belirtildi. Yapılan bu başvuru hakkında SGK’nın ret iradesini gösterir işlem veya eyleminin olduğunun belgelenmesi için kesin süre ihtaratlı önel verilmesi, bu süre içerisinde dava şartı eksikliğinin tamamlanmaması halinde davanın usulden reddedilmesi, dava şartının tamamlanması halinde ise davanın esasına girilerek varılacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği ifade edildi.
Ek zam emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
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