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EYT'lilere vergi muafiyeti geliyor: Başvuru şartları neler, çalışan emekliler faydalanabilecek mi?
EYT'lilere vergi muafiyeti geliyor: Başvuru şartları neler, çalışan emekliler faydalanabilecek mi?
Sputnik Türkiye
Emeklilik emlak vergisinde muafiyet yolunu da açarken, bu imkandan yararlanmak için bazı şartları sağlamak gerekecek. Peki hangi EYT'liler, nasıl ve ne zaman... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T12:03+0300
2024-02-14T12:03+0300
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Emlak vergisi ödemeleri Mart ayında başlayacak. Peşin ödeme veya ilk taksit ödemesi 1 Mart – 31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Emlak vergisi muafiyetinden, geçen yıl çıkan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile emekli olan EYT’liler de yararlanacak.EYT'liler bayram ikramiyesi ve promosyon gibi ek gelirlere de kavuşurken, bir imkan da emlak vergisinde sağlanıyor. Emekli olan EYT'lilere bu alanda muafiyet kapısı açılıyor. Emlak vergisi muafiyeti için gerekli olan şartlar ne?Takvim gaztesinin haberine göre, emekli olan EYT'linin tek evi olması, evin büyüklüğünün de 200 metrekareyi geçmemesi gerekiyor.Emlak vergisi 1. taksit ne zaman?İlk taksit ilkbaharda ödeniyor. Mart ayının ilk günlerinden Mayıs ayının son gününe kadar ödeme yapılabilir. Yeni Şafak'taki habere göre, iki taksit halinde ödeme yerine tek seferde verginin ilk taksit ve ikinci taksit tutarını ödemek mümkün.Emekli olup çalışmaya devam edenler vergi muafiyetinden yararlanacak mı?Emekli olup çalışmaya devam edenler ise bu muafiyetten yararlanamayacak. Emlak vergisi muafiyetinden, ev hanımı, şehit yakını, gazi, engelli vatandaşlar ile tek konutun yanında gelir getirmeyen arsa, arazi, işyeri olanlar da yararlanıyor.Ayrıca faiz, temettü gibi sermaye iradı gelirlerinin bir önceki yıl uygulanan gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması gerekiyor. Emekli olan EYT'liler çalıştıkları süre boyunca muafiyetten yararlanamaz. Ancak çalışmayı bıraktıklarında muafiyet devreye girer. Geçen yıl mevduat faizi, temettü gibi gelirlerinin toplam tutarı 150 bin lirayı aşanlar da bu yıl vergi muafiyetinden faydalanamaz. Emlak vergisi muafiyetine ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:Dul ve yetim aylığı alanlar vergi muafiyetinden yararlanacak mı?Dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı alanlarda muafiyetten yararlanabilir. Bu muafiyet yetim aylığının yanı sıra boşandığı eşinden nafaka alanlar için de geçerli. Emlak vergisi muafiyetinden 18 yaşından büyük işsizler, gaziler, engelliler, ev hanımları, şehitlerin dul ve yetimleri de yararlanıyor.'Eylül ayında EYT kapsamında emekli aylığım bağlandı. Kasım ayında ödeme yapmam gerekiyor mu?'Bu yılın emlak vergisini kesinlikle yatırmanız gerekiyor. Aylık bağlanan tarihi izleyen yıldan itibaren indirimli emlak vergisi ödeniyor. Buna ek olarak sadece bir eviniz varsa muafiyetiniz 2024 yılında başlayacak. Vergi muafiyeti için oturduğunuz evin bağlı olduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeniz gerekiyor.'Eşim de ben de emekliyim. Her birimizin adına birer ev var. İki ev de muafiyet kapsamında mı?'Evin birinde oturuyor, diğerinden kira geliri elde ediyorsanız vergisini yatırmanız gerekiyor. Ancak birinde oturup diğeri ise boş duruyorsa muafiyet uygulanır.'Oturduğum konut kardeşimle ikimizin adına. Ben emekliyim, kardeşim çalışıyor muafiyetten yararlanabilir miyim?'Muafiyetten hisseniz oranında yararlanabilirsiniz. Kardeşiniz çalıştığı için kendi hissesi oranında vergi ödemek durumunda. Kat irtifakı tapusu olanlar diğer koşulları yerine getiriyorsa vergi ödemez.
https://sputniknews.com.tr/20240213/emekliye-zamda-ekim-formulu-kulislerde-konusulan-rakam-aciklandi-1080667779.html
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EYT'lilere vergi muafiyeti geliyor: Başvuru şartları neler, çalışan emekliler faydalanabilecek mi?

12:03 14.02.2024
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Emeklilik emlak vergisinde muafiyet yolunu da açarken, bu imkandan yararlanmak için bazı şartları sağlamak gerekecek. Peki hangi EYT'liler, nasıl ve ne zaman emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilecek?
Emlak vergisi ödemeleri Mart ayında başlayacak. Peşin ödeme veya ilk taksit ödemesi 1 Mart – 31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Emlak vergisi muafiyetinden, geçen yıl çıkan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile emekli olan EYT’liler de yararlanacak.
EYT'liler bayram ikramiyesi ve promosyon gibi ek gelirlere de kavuşurken, bir imkan da emlak vergisinde sağlanıyor. Emekli olan EYT'lilere bu alanda muafiyet kapısı açılıyor.

Emlak vergisi muafiyeti için gerekli olan şartlar ne?

Takvim gaztesinin haberine göre, emekli olan EYT'linin tek evi olması, evin büyüklüğünün de 200 metrekareyi geçmemesi gerekiyor.

Emlak vergisi 1. taksit ne zaman?

İlk taksit ilkbaharda ödeniyor. Mart ayının ilk günlerinden Mayıs ayının son gününe kadar ödeme yapılabilir. Yeni Şafak'taki habere göre, iki taksit halinde ödeme yerine tek seferde verginin ilk taksit ve ikinci taksit tutarını ödemek mümkün.

Emekli olup çalışmaya devam edenler vergi muafiyetinden yararlanacak mı?

Emekli olup çalışmaya devam edenler ise bu muafiyetten yararlanamayacak. Emlak vergisi muafiyetinden, ev hanımı, şehit yakını, gazi, engelli vatandaşlar ile tek konutun yanında gelir getirmeyen arsa, arazi, işyeri olanlar da yararlanıyor.
Ayrıca faiz, temettü gibi sermaye iradı gelirlerinin bir önceki yıl uygulanan gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması gerekiyor. Emekli olan EYT'liler çalıştıkları süre boyunca muafiyetten yararlanamaz. Ancak çalışmayı bıraktıklarında muafiyet devreye girer. Geçen yıl mevduat faizi, temettü gibi gelirlerinin toplam tutarı 150 bin lirayı aşanlar da bu yıl vergi muafiyetinden faydalanamaz.
Emlak vergisi muafiyetine ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Dul ve yetim aylığı alanlar vergi muafiyetinden yararlanacak mı?

Dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı alanlarda muafiyetten yararlanabilir. Bu muafiyet yetim aylığının yanı sıra boşandığı eşinden nafaka alanlar için de geçerli. Emlak vergisi muafiyetinden 18 yaşından büyük işsizler, gaziler, engelliler, ev hanımları, şehitlerin dul ve yetimleri de yararlanıyor.

'Eylül ayında EYT kapsamında emekli aylığım bağlandı. Kasım ayında ödeme yapmam gerekiyor mu?'

Bu yılın emlak vergisini kesinlikle yatırmanız gerekiyor. Aylık bağlanan tarihi izleyen yıldan itibaren indirimli emlak vergisi ödeniyor. Buna ek olarak sadece bir eviniz varsa muafiyetiniz 2024 yılında başlayacak. Vergi muafiyeti için oturduğunuz evin bağlı olduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeniz gerekiyor.

'Eşim de ben de emekliyim. Her birimizin adına birer ev var. İki ev de muafiyet kapsamında mı?'

Evin birinde oturuyor, diğerinden kira geliri elde ediyorsanız vergisini yatırmanız gerekiyor. Ancak birinde oturup diğeri ise boş duruyorsa muafiyet uygulanır.

'Oturduğum konut kardeşimle ikimizin adına. Ben emekliyim, kardeşim çalışıyor muafiyetten yararlanabilir miyim?'

Muafiyetten hisseniz oranında yararlanabilirsiniz. Kardeşiniz çalıştığı için kendi hissesi oranında vergi ödemek durumunda. Kat irtifakı tapusu olanlar diğer koşulları yerine getiriyorsa vergi ödemez.
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