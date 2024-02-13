https://sputniknews.com.tr/20240213/emekliye-zamda-ekim-formulu-kulislerde-konusulan-rakam-aciklandi-1080667779.html
Emekliye zamda 'Ekim formülü': Kulislerde konuşulan rakamı uzmanı açıklandı
Emekliye zamda 'Ekim formülü': Kulislerde konuşulan rakamı uzmanı açıklandı
Sputnik Türkiye
Emeklinin gündeminde seyyanen zam ve bayram ikramiyesi var. 14 milyonu aşkın emekli hükümetten gelecek açıklamaya odaklanırken, SGK Uzmanı İsa Karakaş... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T06:51+0300
2024-02-13T06:51+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü emekliler yılı ilan etmişti. Milyonlarda seyyanen zam beklentisi oluştu. Kulislerde konuşulan rakamlarda yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. SGK uzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili şunları söyledi:Kulislerde konuşulan rakamlarKarakaş seçim sürecine girildiğinden bahsederek şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240208/ssk-ve-bagkur-emeklilerini-ilgilendiriyor-ikramiye-zammi-icin-konusulan-rakam-ne-1080527649.html
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Emekliye zamda 'Ekim formülü': Kulislerde konuşulan rakamı uzmanı açıklandı
06:51 13.02.2024 (güncellendi: 06:57 13.02.2024)
Emeklinin gündeminde seyyanen zam ve bayram ikramiyesi var. 14 milyonu aşkın emekli hükümetten gelecek açıklamaya odaklanırken, SGK Uzmanı İsa Karakaş emeklileri sevindirecek haberi paylaştı. Buna göre, masada emekliler için birçok formül yer alıyor. Peki kulislerde konuşulanlar neler, emekliye ek zam yapılacak mı, seyyanen zam ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü emekliler yılı ilan etmişti. Milyonlarda seyyanen zam beklentisi oluştu. Kulislerde konuşulan rakamlarda yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. SGK uzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Emekli maaşları açlık sınırının çok altına düştü. 15 bin TL’yi geçmişi açık sınır evet. Dolayısıyla Ankara'daki bizim edindiğimiz bilgilere göre hükümetin elindeki senaryolar şudur: Ekim formülü dedim. Temmuz ayında emekliler kamu işçilerine zam yapıldı. Memurlara asgari ücrete çok yüksek zam yapıldı. Temmuzda maalesef en düşük alan yüzde %25’te en düşük kalan emekler oldu. Emeklilerle ilgili sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Cumhurbaşkanı’nın Başkan Yardımcısı Sayın Yılmaz’ın başkanlığı toplandı ve en sonunda ne oldu? 5.000 TL’lik bir ikramiye çıktı. Evet. Şu anda hükümet ekim formülünü gündeme getiriyor ve dolayısıyla Ramazan Bayramı ikramiyesinden başlayarak biliyorsun. Herhalde bayramın ilk günü 10 Nisan’da bayram ilk günü dolayısıyla 31 Mart seçimi olduğu için 31 Mart tarihinden önce şu anda 2.000 TL olan ikramiyenin en az 5.000 TL ye çıkarılması gündemde."
Kulislerde konuşulan rakamlar
Karakaş seçim sürecine girildiğinden bahsederek şunları kaydetti:
"Eğer ki kritik bir sürece girilirse ondan sonra bu 5.000 TL’lik rakam 10.000 TL ye kadar daha çıkabilir. Ve en önemlisi ne var burada? En son olarak hükümetin elindeki en büyük koz nedir? Burada seyyanen zam kozu. Emekliler diyorlar ki “Bize söz verildi.” Temmuz ayında özellikle memur emekleri haklı olarak dolayısıyla 12 bin lira geriye dönük de 8’er bin lira alacağımız var. Tabii ki verilen sözlerini yerine getirmesi lazım. Ama realist sormak lazım, gerçekçi olmak lazım. Nasıl gerçekçi olmak lazım? Ya ekonomi durumu belli şu anda bir programda yürütülüyor. O 8.000 TL- 12.000 TL zaten mümkün değil. Şu anda konuşulan rakam yani bunu ne zaman göreceğiz? Seyyanen zam rakamında konuşulan rakam en az bir 4 bin TL civarı 5 bin TL civarı bütün emekleri kapsayacak şekilde bir seyyanen zam olması ihtimal dahilindedir."