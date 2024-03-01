https://sputniknews.com.tr/20240301/vedat-milor-sakatat-sevmeyen-insan-hicbir-zaman-gercek-anlamda-gurman-olamaz-1081285385.html
Vedat Milor: Sakatat sevmeyen insan hiçbir zaman gerçek anlamda gurman olamaz
Vedat Milor: Sakatat sevmeyen insan hiçbir zaman gerçek anlamda gurman olamaz
Sputnik Türkiye
Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sakatatalarda 'inanılmaz' bir doku zenginliğinin olduğunu vurgulayarak, "Sakatat sevmeyen gurme olur ama gurman olamaz" dedi. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T22:42+0300
2024-03-01T22:42+0300
2024-03-01T22:42+0300
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Sosyal medyayı aktif kullanan gurme Vedat Milor, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, sakatat sevmeyenin 'lezzet peşindan koşan insan' anlamına gelen 'gurman' olamayacağını söyledi.Milor, X'ten "Sakatat sevmeyen gurme olur ama gurman olamaz!" notuyla paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı:Sakatat nedir? Sakatat çeşitleri neler?Sakatat, kesimi yapılan hayvanların kasları dışında kalan yenebilir kısımlarına verilen isimdir. Küçük ve büyükbaş hayvanların yenilebilir tüm iç organları sakatat sınıfına girer. Bunlar yürek, ciğer, böbrek, dalak, işkembe, uykuluk, billur veya koç yumurtası, kuzu gömleği, ince ve kalın bağırsaktır. Ayrıca hayvanın baş kısmından elde edilen kelle, dil ve beyin de sakatat sınıfına girer. Bunların dışında koyunlardan elde edilen kuyruk yağı, sığır kuyruğundan elde edilen pöçük eti, koyun ve sığırların ayaklarından elde edilen paça da sakatat çeşitlerindendir. Sakatat Türk mutfağı kadar Yunan, Fransız, İspanyol, İtalyan ve Uzak Doğu mutfaklarında çok yaygın olarak kullanılan bir yiyecektir.
https://sputniknews.com.tr/20230608/dunyanin-en-iyi-sakatatlari-siralandi-yunan-kokoretsisi-birinci-turk-kokoreci-dorduncu-1072184626.html
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sakatat nedir? sakatat çeşitleri neler?
sakatat nedir? sakatat çeşitleri neler?
Vedat Milor: Sakatat sevmeyen insan hiçbir zaman gerçek anlamda gurman olamaz
Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sakatatalarda 'inanılmaz' bir doku zenginliğinin olduğunu vurgulayarak, "Sakatat sevmeyen gurme olur ama gurman olamaz" dedi.
Sosyal medyayı aktif kullanan gurme Vedat Milor, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, sakatat sevmeyenin 'lezzet peşindan koşan insan' anlamına gelen 'gurman' olamayacağını söyledi.
Milor, X'ten "Sakatat sevmeyen gurme olur ama gurman olamaz!" notuyla paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı:
Bana göre, sakatat sevmeyen insan hiçbir zaman gerçek anlamda gurman olamaz. Yani yemek seven gurmandis, lezzet peşinden koşan insanlar. Çünkü sakatatlarda inanılmaz bir dolu zenginliği vardır."
Sakatat nedir? Sakatat çeşitleri neler?
Sakatat, kesimi yapılan hayvanların kasları dışında kalan yenebilir kısımlarına verilen isimdir.
Küçük ve büyükbaş hayvanların yenilebilir tüm iç organları sakatat sınıfına girer. Bunlar yürek, ciğer, böbrek, dalak, işkembe, uykuluk, billur veya koç yumurtası, kuzu gömleği, ince ve kalın bağırsaktır.
Ayrıca hayvanın baş kısmından elde edilen kelle, dil ve beyin de sakatat sınıfına girer. Bunların dışında koyunlardan elde edilen kuyruk yağı, sığır kuyruğundan elde edilen pöçük eti, koyun ve sığırların ayaklarından elde edilen paça da sakatat çeşitlerindendir.
Sakatat Türk mutfağı kadar Yunan, Fransız, İspanyol, İtalyan ve Uzak Doğu mutfaklarında çok yaygın olarak kullanılan bir yiyecektir.