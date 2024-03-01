https://sputniknews.com.tr/20240301/vedat-milor-sakatat-sevmeyen-insan-hicbir-zaman-gercek-anlamda-gurman-olamaz-1081285385.html

Vedat Milor: Sakatat sevmeyen insan hiçbir zaman gerçek anlamda gurman olamaz

Vedat Milor: Sakatat sevmeyen insan hiçbir zaman gerçek anlamda gurman olamaz

Sputnik Türkiye

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sakatatalarda 'inanılmaz' bir doku zenginliğinin olduğunu vurgulayarak, "Sakatat sevmeyen gurme olur ama gurman olamaz" dedi. 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T22:42+0300

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2024-03-01T22:42+0300

yaşam

vedat milor

gurman

sakatat

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Sosyal medyayı aktif kullanan gurme Vedat Milor, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, sakatat sevmeyenin 'lezzet peşindan koşan insan' anlamına gelen 'gurman' olamayacağını söyledi.Milor, X'ten "Sakatat sevmeyen gurme olur ama gurman olamaz!" notuyla paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı:Sakatat nedir? Sakatat çeşitleri neler?Sakatat, kesimi yapılan hayvanların kasları dışında kalan yenebilir kısımlarına verilen isimdir. Küçük ve büyükbaş hayvanların yenilebilir tüm iç organları sakatat sınıfına girer. Bunlar yürek, ciğer, böbrek, dalak, işkembe, uykuluk, billur veya koç yumurtası, kuzu gömleği, ince ve kalın bağırsaktır. Ayrıca hayvanın baş kısmından elde edilen kelle, dil ve beyin de sakatat sınıfına girer. Bunların dışında koyunlardan elde edilen kuyruk yağı, sığır kuyruğundan elde edilen pöçük eti, koyun ve sığırların ayaklarından elde edilen paça da sakatat çeşitlerindendir. Sakatat Türk mutfağı kadar Yunan, Fransız, İspanyol, İtalyan ve Uzak Doğu mutfaklarında çok yaygın olarak kullanılan bir yiyecektir.

https://sputniknews.com.tr/20230608/dunyanin-en-iyi-sakatatlari-siralandi-yunan-kokoretsisi-birinci-turk-kokoreci-dorduncu-1072184626.html

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sakatat nedir? sakatat çeşitleri neler?