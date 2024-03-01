Vedat Milor: Sakatat sevmeyen insan hiçbir zaman gerçek anlamda gurman olamaz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ömür biter, Bitcoin'de spekülasyon bitmez'
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akademide yapay zeka kullanımının getirdiği etik sorunlar
14:22
38 dk
ANKARA FARKI
Kemal Anadol: 1 Mart tezkeresinde Türkiye uçurumun kenarından döndü
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
SESLİ HABER
BRICS ülkeleri ulusal para birimi fikrine sıcak
17:42
2 dk
SESLİ HABER
NASA açıkladı: Rus ve Amerikan uyduları yörüngede çarpışmaktan kurtuldu
17:55
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayından Ukrayna itirafı
18:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li analiz uzmanı Ukrayna’yı yeni bir felakete karşı uyardı
18:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2023’te küçülen tek sektör tarım
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Lübnanlı şarkıcı Feyruz ve Beyrut'un hikayesi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Belçikalı uzman Putin’in açıklamalarını yorumladı: Askeri harekat, Batı Rusya'yla anlaşmaya varana dek sürecek
15:07
3 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: CIA, Rusya’yı vurmayı planlıyordu
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Alman vekil Putin’in konuşmalarını değerlendirdi: Küresel güvenlik ancak Rusya ile sağlanabilir
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
26 dk
SESLİ HABER
Maduro: ABD işgaline hazır olun
18:34
1 dk
SESLİ HABER
Alman subayların planı ifşa oldu
18:43
3 dk
SESLİ HABER
Whakaari Yanardağı patlamasında tur şirketleri suçlu bulundu
18:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Hint askeri uzman Sodhi, Putin'in 'Avrasya' tezinin önemine değindi
19:13
2 dk
SESLİ HABER
Simonyan: Alman subayların ses kaydı var
19:22
2 dk
SESLİ HABER
10 soruda kira beyannamesi
19:48
4 dk
SESLİ HABER
ABD’li siyasetçi: Biden kopya kullanıyor
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’da ‘kölelik çağı’ tekrar başladı
20:13
2 dk
SESLİ HABER
Sirius, Dünya Gençlik Festivali 2024’e ev sahipliği yapacak
20:26
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240301/vedat-milor-sakatat-sevmeyen-insan-hicbir-zaman-gercek-anlamda-gurman-olamaz-1081285385.html
Vedat Milor: Sakatat sevmeyen insan hiçbir zaman gerçek anlamda gurman olamaz
Vedat Milor: Sakatat sevmeyen insan hiçbir zaman gerçek anlamda gurman olamaz
Sputnik Türkiye
Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sakatatalarda 'inanılmaz' bir doku zenginliğinin olduğunu vurgulayarak, "Sakatat sevmeyen gurme olur ama gurman olamaz" dedi. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T22:42+0300
2024-03-01T22:42+0300
yaşam
vedat milor
gurman
sakatat
yemen
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104003/18/1040031896_3:0:1203:675_1920x0_80_0_0_319e08805bb4e4a7e8b4b5a2f8806592.jpg
Sosyal medyayı aktif kullanan gurme Vedat Milor, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, sakatat sevmeyenin 'lezzet peşindan koşan insan' anlamına gelen 'gurman' olamayacağını söyledi.Milor, X'ten "Sakatat sevmeyen gurme olur ama gurman olamaz!" notuyla paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı:Sakatat nedir? Sakatat çeşitleri neler?Sakatat, kesimi yapılan hayvanların kasları dışında kalan yenebilir kısımlarına verilen isimdir. Küçük ve büyükbaş hayvanların yenilebilir tüm iç organları sakatat sınıfına girer. Bunlar yürek, ciğer, böbrek, dalak, işkembe, uykuluk, billur veya koç yumurtası, kuzu gömleği, ince ve kalın bağırsaktır. Ayrıca hayvanın baş kısmından elde edilen kelle, dil ve beyin de sakatat sınıfına girer. Bunların dışında koyunlardan elde edilen kuyruk yağı, sığır kuyruğundan elde edilen pöçük eti, koyun ve sığırların ayaklarından elde edilen paça da sakatat çeşitlerindendir. Sakatat Türk mutfağı kadar Yunan, Fransız, İspanyol, İtalyan ve Uzak Doğu mutfaklarında çok yaygın olarak kullanılan bir yiyecektir.
https://sputniknews.com.tr/20230608/dunyanin-en-iyi-sakatatlari-siralandi-yunan-kokoretsisi-birinci-turk-kokoreci-dorduncu-1072184626.html
yemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104003/18/1040031896_153:0:1053:675_1920x0_80_0_0_cd73f189f78379cbc8676eaa5a0307c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sakatat nedir? sakatat çeşitleri neler?
sakatat nedir? sakatat çeşitleri neler?

Vedat Milor: Sakatat sevmeyen insan hiçbir zaman gerçek anlamda gurman olamaz

22:42 01.03.2024
© FlickrVedat Milor
Vedat Milor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© Flickr
Abone ol
Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sakatatalarda 'inanılmaz' bir doku zenginliğinin olduğunu vurgulayarak, "Sakatat sevmeyen gurme olur ama gurman olamaz" dedi.
Sosyal medyayı aktif kullanan gurme Vedat Milor, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, sakatat sevmeyenin 'lezzet peşindan koşan insan' anlamına gelen 'gurman' olamayacağını söyledi.
Milor, X'ten "Sakatat sevmeyen gurme olur ama gurman olamaz!" notuyla paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı:
Bana göre, sakatat sevmeyen insan hiçbir zaman gerçek anlamda gurman olamaz. Yani yemek seven gurmandis, lezzet peşinden koşan insanlar. Çünkü sakatatlarda inanılmaz bir dolu zenginliği vardır."

Sakatat nedir? Sakatat çeşitleri neler?

Sakatat, kesimi yapılan hayvanların kasları dışında kalan yenebilir kısımlarına verilen isimdir.
Küçük ve büyükbaş hayvanların yenilebilir tüm iç organları sakatat sınıfına girer. Bunlar yürek, ciğer, böbrek, dalak, işkembe, uykuluk, billur veya koç yumurtası, kuzu gömleği, ince ve kalın bağırsaktır.
Ayrıca hayvanın baş kısmından elde edilen kelle, dil ve beyin de sakatat sınıfına girer. Bunların dışında koyunlardan elde edilen kuyruk yağı, sığır kuyruğundan elde edilen pöçük eti, koyun ve sığırların ayaklarından elde edilen paça da sakatat çeşitlerindendir.
Sakatat Türk mutfağı kadar Yunan, Fransız, İspanyol, İtalyan ve Uzak Doğu mutfaklarında çok yaygın olarak kullanılan bir yiyecektir.
Kokoreç - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
YAŞAM
Dünyanın en iyi sakatat yemekleri sıralandı: Yunan kokoretsisi birinci, Türk kokoreçi dördüncü
8 Haziran 2023, 16:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала