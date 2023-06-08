https://sputniknews.com.tr/20230608/dunyanin-en-iyi-sakatatlari-siralandi-yunan-kokoretsisi-birinci-turk-kokoreci-dorduncu-1072184626.html

Dünyanın en iyi sakatat yemekleri sıralandı: Yunan kokoretsisi birinci, Türk kokoreçi dördüncü

Dünyanın en iyi sakatat yemekleri sıralandı: Yunan kokoretsisi birinci, Türk kokoreçi dördüncü

Ünlü mutfak kültür sitesi TasteAtlas, dünyanın en iyi sakatatları listesinde Yunan kokoretsisine birinci sırada, Türk kokoreçine ise dördüncü sırada yer verdi... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T16:03+0300

2023-06-08T16:03+0300

2023-06-08T16:09+0300

yaşam

mutfak

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sakatat

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Otantik yemek tariflerini, yemek eleştirmenlerinin incelemelerini ve popüler yemekler hakkında araştırma makalelerini bir araya getiren TasteAtlas, dünyanın en iyi sakatatlarını listeledi. Türkiye ve Yunanistan listede ön sıralarda yer alırken, Türk mutfağında kokoreç, Yunan mutfağında kokoretsi olarak bilinen sakatat, listede iki ayrı bayrakla iki farklı sırada yer aldı. Yunan kokoretsisi birinci sırayı kaparken, Türk kokoreçi 4. sırada kendine yer buldu. Küçük parçalar halinde doğranan ve limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiber ile tatlandırılan kuzu veya keçi sakatatından oluşan geleneksel yemek, sonra şişlenerek parçaları yerinde tutmak için karnabahar yağıyla kaplanıyor ve kömürde pişiriliyor.Geleneksel olarak Yunanistan'da Paskalya Pazarı'nda meze olarak tüketildiği bilinen kokoretsi, yıl boyunca ülke genelinde bulunabilir. Kokorecin de Türkiye'de sokak lezzetleri arasında yer aldığı biliniyor. Balkanlar'da da popüler olan yemeğin adının, Arnavutça işkembe anlamına gelen 'kukurec' kelimesinden geldiği düşünülüyor. Dünya çapında popüler bir yemek olan kokoretsi, kimi zaman üzerine çeşitli baharatlar ve domates eklenerek gözleme üzerinde sandviç olarak servis edilirken, bazı yerlerde ise turşu ve dolmalık biberle birlikte baget şeklinde servis ediliyor.Yunan mutfağında akciğer, böbrek, kalp, karaciğer gibi kuzu sakatatları, Türkiye'de ise ince ve kalın bağırsaklar ile herhangi bir katkı maddesi içermeyen bölgelerin daha sık kullanıldığı biliniyor. Türkler sadece bağırsağı kullanırken, Yunanlar bağırsağı ciğer, böbrek, tatlı ekmek ve baharatlarla dolduruyor.Öte yandan, Türk mutfağından kelle paça çorbası 11. sıradan, işkembe çorbası ise 42. sıradan listeye girmeyi başardı. Türk sosyal medya kullanıcılarından tepkilerKokoreçin çıkışı itibarıyla Türk mutfağına ait olduğunu savunan Türk kullanıcılar, sosyal medyada listeye tepki gösterdi. Bir kullanıcı yaptığı paylaşımda, "2000'lerin başında kokoreç yüzünden AB'ye giremeyen Türkler için saygı duruşu..." dedi.Başka bir kullanıcı ise "Seçim filan derken kokoreçi de kaptırmışız iyi mi" ifadesini kullandı.Bir başka kullanıcı da "3. Dünya Savaşı'nı bilmem ama 4. Dünya Savaşı kokoreç yüzünden çıkabilir" sözleriyle listeyi yorumladı.

https://sputniknews.com.tr/20230503/1070544626.html

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