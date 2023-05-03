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Dünyanın en iyi 10 mutfağı
Dünyanın en iyi 10 mutfağı
Tatil için nereye gidileceğini seçmek söz konusu olduğunda, mutfak ve damak zevki de seyahat planlarının büyük bir parçası olabiliyor. CNN Travel, dünyadaki en... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
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фото, mutfak, liste, anket, yemek, galeri, fotoğraf
фото, mutfak, liste, anket, yemek, galeri, fotoğraf

Dünyanın en iyi 10 mutfağı

12:55 03.05.2023 (güncellendi: 12:56 03.05.2023)
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Tatil için nereye gidileceğini seçmek söz konusu olduğunda, mutfak ve damak zevki de seyahat planlarının büyük bir parçası olabiliyor. CNN Travel, dünyadaki en iyi mutfak kültürlerinden ve destinasyonlardan bazılarını listeledi. Avrupa, Asya ve Amerika'dan ülkelerinin bulunduğu listenin ilk sırasında İtalya yer alıyor.
© AFP 2023 / TIZIANA FABI

İTALYA

İTALYA - Sputnik Türkiye
1/10
© AFP 2023 / TIZIANA FABI

İTALYA

© AFP 2023 / GREG BAKER

ÇİN

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© AFP 2023 / GREG BAKER

ÇİN

© AFP 2023 / JULIEN DE ROSA

FRANSA

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© AFP 2023 / JULIEN DE ROSA

FRANSA

© AFP 2023 / MIGUEL RIOPA

İSPANYA

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4/10
© AFP 2023 / MIGUEL RIOPA

İSPANYA

© AFP 2023 / CRIS BOURONCLE

JAPONYA

JAPONYA - Sputnik Türkiye
5/10
© AFP 2023 / CRIS BOURONCLE

JAPONYA

© AFP 2023 / NOAH SEELAM

HİNDİSTAN

HİNDİSTAN - Sputnik Türkiye
6/10
© AFP 2023 / NOAH SEELAM

HİNDİSTAN

© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKI

YUNANİSTAN

YUNANİSTAN - Sputnik Türkiye
7/10
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKI

YUNANİSTAN

© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHA

TAYLAND

TAYLAND - Sputnik Türkiye
8/10
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHA

TAYLAND

© AFP 2023 / JORGE UZON

MEKSİKA

MEKSİKA - Sputnik Türkiye
9/10
© AFP 2023 / JORGE UZON

MEKSİKA

© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAU

ABD

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10/10
© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAU

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