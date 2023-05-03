Dünyanın en iyi 10 mutfağı

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Tatil için nereye gidileceğini seçmek söz konusu olduğunda, mutfak ve damak zevki de seyahat planlarının büyük bir parçası olabiliyor. CNN Travel, dünyadaki en iyi mutfak kültürlerinden ve destinasyonlardan bazılarını listeledi. Avrupa, Asya ve Amerika'dan ülkelerinin bulunduğu listenin ilk sırasında İtalya yer alıyor.