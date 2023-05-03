https://sputniknews.com.tr/20230503/1070544626.html
Dünyanın en iyi 10 mutfağı
Dünyanın en iyi 10 mutfağı
Tatil için nereye gidileceğini seçmek söz konusu olduğunda, mutfak ve damak zevki de seyahat planlarının büyük bir parçası olabiliyor. CNN Travel, dünyadaki en... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T12:55+0300
2023-05-03T12:55+0300
2023-05-03T12:56+0300
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фото, mutfak, liste, anket, yemek, galeri, fotoğraf
фото, mutfak, liste, anket, yemek, galeri, fotoğraf
Dünyanın en iyi 10 mutfağı 12:55 03.05.2023 (güncellendi: 12:56 03.05.2023) Abone ol
Tatil için nereye gidileceğini seçmek söz konusu olduğunda, mutfak ve damak zevki de seyahat planlarının büyük bir parçası olabiliyor. CNN Travel, dünyadaki en iyi mutfak kültürlerinden ve destinasyonlardan bazılarını listeledi. Avrupa, Asya ve Amerika'dan ülkelerinin bulunduğu listenin ilk sırasında İtalya yer alıyor.
© AFP 2023 / TIZIANA FABI
İTALYA
© AFP 2023 / GREG BAKER
ÇİN
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSA
FRANSA
© AFP 2023 / MIGUEL RIOPA
İSPANYA
© AFP 2023 / CRIS BOURONCLE
JAPONYA
© AFP 2023 / NOAH SEELAM
HİNDİSTAN
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKI
YUNANİSTAN
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHA
TAYLAND
© AFP 2023 / JORGE UZON
MEKSİKA
© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAU
ABD