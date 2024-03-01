https://sputniknews.com.tr/20240301/sicakliklar-dusecek-kar-geliyor-uzmani-tarih-vererek-uyardi-1081244559.html

Sıcaklıklar düşecek, kar ve yağmur geliyor: Uzmanı tarih vererek uyardı

Sıcaklıklar düşecek, kar ve yağmur geliyor: Uzmanı tarih vererek uyardı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamasına göre, önümüzdeki hafta batı... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T07:26+0300

2024-03-01T07:26+0300

2024-03-01T07:28+0300

yaşam

kar

kar yağışı

kar küreme

kar fırtınası

kar topu

kar tatili

hava durumu

istanbul hava durumu

ankara

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/0c/1054669859_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2b647c78800f2005db9641314e841632.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin batı ve kuzey kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.Marmara dahil olmak üzere Ege ve Akdeniz civarında yağmur girişi varCNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, "Önümüzdeki hafta yağışlı bir hafta. Anadolu da kar yağışı var diyelim. Sıcaklıklarda 6-7 derece düşecek. Cumartesi günü sabah saatlerinden olmakla beraber Marmara dahil olmak üzere Ege ve Akdeniz civarında yağmur girişi var. Bu yağmur girişi çok uzun süreli değil. Batı bölgelerimizde bir günlük bir yağış göreceğiz" ifadelerini kullandı.Anadolu'da kar beklendiğini belirten Prof. Dr. Şen şu ifadeleri kullandı:MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor.EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240301/kasiyerken-milyoner-oldu-tepki-cekince-ne-is-yaptiginiacikladi-1081243971.html

ankara

bursa

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kar, kar yağışı, kar küreme, kar fırtınası, kar topu, kar tatili, hava durumu, istanbul hava durumu, ankara, bursa, izmir, yağmur, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, sis, pus