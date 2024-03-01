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Sıcaklıklar düşecek, kar ve yağmur geliyor: Uzmanı tarih vererek uyardı
Sıcaklıklar düşecek, kar ve yağmur geliyor: Uzmanı tarih vererek uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamasına göre, önümüzdeki hafta batı... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T07:26+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin batı ve kuzey kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.Marmara dahil olmak üzere Ege ve Akdeniz civarında yağmur girişi varCNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, "Önümüzdeki hafta yağışlı bir hafta. Anadolu da kar yağışı var diyelim. Sıcaklıklarda 6-7 derece düşecek. Cumartesi günü sabah saatlerinden olmakla beraber Marmara dahil olmak üzere Ege ve Akdeniz civarında yağmur girişi var. Bu yağmur girişi çok uzun süreli değil. Batı bölgelerimizde bir günlük bir yağış göreceğiz" ifadelerini kullandı.Anadolu'da kar beklendiğini belirten Prof. Dr. Şen şu ifadeleri kullandı:MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor.EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.
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Sıcaklıklar düşecek, kar ve yağmur geliyor: Uzmanı tarih vererek uyardı

07:26 01.03.2024 (güncellendi: 07:28 01.03.2024)
© AAİstanbul – Kar – kar yağışı
İstanbul – Kar – kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamasına göre, önümüzdeki hafta batı bölgelerimizde kuvvetli yağışlar bekleniyor, doğu bölgelerde ise sıcaklıklar düşerek karla karışık yağmur görülebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin batı ve kuzey kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

Marmara dahil olmak üzere Ege ve Akdeniz civarında yağmur girişi var

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, "Önümüzdeki hafta yağışlı bir hafta. Anadolu da kar yağışı var diyelim. Sıcaklıklarda 6-7 derece düşecek. Cumartesi günü sabah saatlerinden olmakla beraber Marmara dahil olmak üzere Ege ve Akdeniz civarında yağmur girişi var. Bu yağmur girişi çok uzun süreli değil. Batı bölgelerimizde bir günlük bir yağış göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Anadolu'da kar beklendiğini belirten Prof. Dr. Şen şu ifadeleri kullandı:
Salı günü tekrar yağış geliyor. Bu yağış biraz daha kuvvetli olabilir batı bölgelerimizde. Doğuda ise önümüzdeki Salı gününden sonra biraz soğuma var. Bu soğuma Anadolu'da karla karışık yağmur meydana getirebilir. Marmara bölgesinde kar yağışı yok. Yükseklerde Perşembe günü karla karışık yağmur olabilir, sadece bir gün olarak ama Anadolu'da bu sistem kar yağışı meydana getirebilecek.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli
KIRKLARELİ 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA 9°C, 23°C
Az bulutlu
ANTALYA 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 6°C, 19°C
Az bulutlu
MERSİN 11°C, 23°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 5°C, 17°C
Az bulutlu
SİVAS -2°C, 17°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
SİNOP 9°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 3°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 0°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 6°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -6°C, 9°C
Az bulutlu
KARS -8°C, 9°C
Az bulutlu
MALATYA 2°C, 15°C
Az bulutlu
VAN -7°C, 6°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 4°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 2°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 7°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
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