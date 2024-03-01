https://sputniknews.com.tr/20240301/schengen-vizesi-icin-sure-uzuyor-konsolosluklar-aylar-sonrasina-randevu-veriyor-1081273369.html

Schengen vizesi için süre uzuyor: Konsolosluklar aylar sonrasına randevu veriyor

Schengen vizesi için süre uzuyor: Konsolosluklar aylar sonrasına randevu veriyor

Sputnik Türkiye

Schengen vizesi için zorlu süreç devam ediyor. Konsolosluklar haftalar sonrasına randevu veriyordu, artık bir çoğu aylar sonrasına gün vermeye başladı. Öyle ki... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T16:32+0300

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2024-03-01T16:32+0300

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türkiye

vize

pasaport

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Randevular ya kapalı ya da haftalar, aylar sonrasına gün veriliyor. Schengen vizesindeki sorunlar çözülemiyor.NTV'nin haberine göre Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda en çok talep gören ülkeler. Ancak Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hemen hemen hepsi için uzun bir bekleme sürecini göze almak gerekiyor.Evraklar sorunsuz bir şekilde teslim edilse bile başvurunuz reddedilebiliyor. Ödenen 2500-3000 lira gibi vize ücretlerini de geri alamıyorsunuz.Avrupa Birliği Konseyi Şengen vizelerinin dijitalleşmesine yönelik tasarıyı Aralık ayında kabul etmişti. Ancak uygulama henüz hayata geçmedi.Başvuruların mümkün olduğunca erken tarihlerde yapılması tavsiye ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240228/almanya-schengen-vizeleri-icin-randevu-sisteminde-degisiklik-yapti-1081193092.html

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