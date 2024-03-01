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Schengen vizesi için süre uzuyor: Konsolosluklar aylar sonrasına randevu veriyor
Schengen vizesi için süre uzuyor: Konsolosluklar aylar sonrasına randevu veriyor
Sputnik Türkiye
Schengen vizesi için zorlu süreç devam ediyor. Konsolosluklar haftalar sonrasına randevu veriyordu, artık bir çoğu aylar sonrasına gün vermeye başladı. Öyle ki... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
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Randevular ya kapalı ya da haftalar, aylar sonrasına gün veriliyor. Schengen vizesindeki sorunlar çözülemiyor.NTV'nin haberine göre Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda en çok talep gören ülkeler. Ancak Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hemen hemen hepsi için uzun bir bekleme sürecini göze almak gerekiyor.Evraklar sorunsuz bir şekilde teslim edilse bile başvurunuz reddedilebiliyor. Ödenen 2500-3000 lira gibi vize ücretlerini de geri alamıyorsunuz.Avrupa Birliği Konseyi Şengen vizelerinin dijitalleşmesine yönelik tasarıyı Aralık ayında kabul etmişti. Ancak uygulama henüz hayata geçmedi.Başvuruların mümkün olduğunca erken tarihlerde yapılması tavsiye ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240228/almanya-schengen-vizeleri-icin-randevu-sisteminde-degisiklik-yapti-1081193092.html
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Schengen vizesi için süre uzuyor: Konsolosluklar aylar sonrasına randevu veriyor

16:32 01.03.2024
© DHASchengen vize başvurusu
Schengen vize başvurusu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© DHA
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Schengen vizesi için zorlu süreç devam ediyor. Konsolosluklar haftalar sonrasına randevu veriyordu, artık bir çoğu aylar sonrasına gün vermeye başladı. Öyle ki zaman zaman randevu için en yakın tarih olarak 2-3 ay sonrası gösteriliyor.
Randevular ya kapalı ya da haftalar, aylar sonrasına gün veriliyor. Schengen vizesindeki sorunlar çözülemiyor.

NTV'nin haberine göre Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda en çok talep gören ülkeler. Ancak Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hemen hemen hepsi için uzun bir bekleme sürecini göze almak gerekiyor.
Evraklar sorunsuz bir şekilde teslim edilse bile başvurunuz reddedilebiliyor. Ödenen 2500-3000 lira gibi vize ücretlerini de geri alamıyorsunuz.

Avrupa Birliği Konseyi Şengen vizelerinin dijitalleşmesine yönelik tasarıyı Aralık ayında kabul etmişti. Ancak uygulama henüz hayata geçmedi.

Başvuruların mümkün olduğunca erken tarihlerde yapılması tavsiye ediliyor.
Schengen vize başvurusu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
TÜRKİYE
Almanya, Schengen vizesi için randevu sisteminde değişiklik yaptı
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