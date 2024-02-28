https://sputniknews.com.tr/20240228/almanya-schengen-vizeleri-icin-randevu-sisteminde-degisiklik-yapti-1081193092.html

Almanya, Schengen vizesi için randevu sisteminde değişiklik yaptı

Almanya, Schengen vizesi için randevu sisteminde değişiklik yaptı

Sputnik Türkiye

Almanya’nın Türkiye’deki dış temsilcilikleri tarafından yapılan açıklamaya göre 18 Mart’tan itibaren randevu sisteminde değişiklik yapılacağı aktarıldı. 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T18:51+0300

2024-02-28T18:51+0300

2024-02-28T18:52+0300

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vize başvuru

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Temsilcilik tarafından yapılan açıklamada, 18 Mart’tan itibaren randevu sürecinin iki adımda gerçekleştireceğini vurgulandı.İlk aşamada başvuru sahiplerinin randevu bekleme listesine kaydolmaları ve buna dair e-postayla bildiri almaları gerektiğini belirtilirken; ikinci aşamada ise, vize başvurusunun harici hizmet sağlayıcı iDATA aracılığıyla iletilmesi için gerekli olan tarih bildirimini alacakları belirtildi.Randevuların yalnızca randevu kayıtlarının kronolojik sırasına göre tahsis edileceği ve artık müsait randevu bulabilmek için uzun zaman alan aramalara gerek kalmayacağı belirtildi. Bu yeni kayıt seçeneğinin ise 1 Mart 2024’ten itibaren yürürlüğe gireceği ifade edildi.Schengen vizesi için randevu alınırken dikkat edilecek hususlara ilişkin yapılan açıklamada ise, 18 Mart 2024 tarihinden itibaren atamaların yalnızca Almanya’nın Türkiye’deki dış temsilciliklerinin internet sitesinde yer alan randevu sistemi üzerinden yapılacağı ifade edilirken başvuru hakkında önceden bilgi alınması tavsiye edildi. Başvuru formu, sunulacak belgeler, randevu takvimi vb. gibi bilgilerin resmi internet sitelerinde yer aldığı belirtilen açıklamada, EURO 2024 ile ilgili Schengen vizesine başvurmak için ise ayrı bilgi formu bulunduğu aktarıldı. Vize başvurusu için randevuların ise, harici hizmet sağlayıcısı iDATA’nın başvuru için randevu bekleme listesindeki kayıtlarının kronolojik sırasına göre atandığı ifade edildi.Randevu kaydının her zaman ücretsiz olduğu ancak vize başvurusunun yapılması amacıyla randevunun onaylanması için bin TL tutarında bir ön ödeme yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, randevu almak için bir acente veya aracı şirkete başvurmanız gerekmediği bilgisine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240208/schengen-vizesine-zam-geliyor-1080539494.html

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