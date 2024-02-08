https://sputniknews.com.tr/20240208/schengen-vizesine-zam-geliyor-1080539494.html
Schengen vizesine zam geliyor
Schengen vizesine zam geliyor
Avrupa Komisyonu, Schengen vizesi ücret artışı için teklif sundu. Teklifin kabul edilmesi halinde vize ücretlerine yüzde 12 zam gelecek. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T14:14+0300
2024-02-08T14:14+0300
2024-02-08T14:18+0300
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Avrupa Komisyonu, 2 Şubat'ta Schengen vizesi ücret artışına ilişkin bir taslak sundu.Teklifin yasalaşması halinde fiyat artışı önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleşecek.Teklif onaylanırsa, ücret yetişkinler için yüzde 12 artışla 80 eurodan 90 euroya, çocuklar için ise 40 eurodan 45 euroya yükselecek.AB ayrıca, üye ülkelerden sınır dışı edilen kişilerin "yeniden girişini kabul etme konusunda yetersiz işbirliği" gösteren ülkeler için ücreti daha da arttırmayı planlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231113/schengen-vizesi-dijitallesiyor-online-basvuru-ve-dijital-vize-1077347262.html
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schengen fiyatları,schengen zam,schengen vizesi fiyatları
schengen fiyatları,schengen zam,schengen vizesi fiyatları
Schengen vizesine zam geliyor
14:14 08.02.2024 (güncellendi: 14:18 08.02.2024)
Avrupa Komisyonu, Schengen vizesi ücret artışı için teklif sundu. Teklifin kabul edilmesi halinde vize ücretlerine yüzde 12 zam gelecek.
Avrupa Komisyonu, 2 Şubat'ta Schengen vizesi ücret artışına ilişkin bir taslak sundu.
Teklifin yasalaşması halinde fiyat artışı önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleşecek.
Teklif onaylanırsa, ücret yetişkinler için yüzde 12 artışla 80 eurodan 90 euroya, çocuklar için ise 40 eurodan 45 euroya yükselecek.
AB ayrıca, üye ülkelerden sınır dışı edilen kişilerin "yeniden girişini kabul etme konusunda yetersiz işbirliği" gösteren ülkeler için ücreti daha da arttırmayı planlıyor.