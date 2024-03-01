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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240301/rusyada-dort-ukrayna-ihasi-engellendi-1081273031.html
Rusya’da dört Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’da dört Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rus hava savunma güçlerinin geçen gece üçü Nijniy Novgorod ve biri Belgorod’da olmak üzere dört insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T16:09+0300
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ukrayna krizi
insansız hava aracı
insansız hava aracı
insansız hava aracı (iha)
kamikaze insansız hava aracı (iha)
ukrayna
belgorod
nijniy novgorod
rusya
hava saldırısı
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Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin gece saatlerinde Moskova’nın 400 kilometre doğusunda yer alan Nijniy Novgorod Bölgesi’nde 3 ve Rusya’nın batısında Ukrayna sınırında bulunan Belgorod Bölgesi’nde bir adet Ukrayna İHA’sını tespit ederek vurduğunu belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu gece, Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin biri Belgorod Bölgesi’nde ve üçü Nijniy Novgorod Bölgesi’nde olmak üzerinde toplam dört İHA’yı tespit ederek engellediği kaydedildi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240301/rusya-dusurulen-il-76-ucaginda-olenleri-ukraynaya-teslim-etmeye-hazir-1081257613.html
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insansız hava aracı, insansız hava aracı, insansız hava aracı (iha), kamikaze insansız hava aracı (iha), ukrayna, belgorod, nijniy novgorod, rusya, hava saldırısı

Rusya’da dört Ukrayna İHA’sı engellendi

16:09 01.03.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Rus hava savunma güçlerinin geçen gece üçü Nijniy Novgorod ve biri Belgorod’da olmak üzere dört insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin gece saatlerinde Moskova’nın 400 kilometre doğusunda yer alan Nijniy Novgorod Bölgesi’nde 3 ve Rusya’nın batısında Ukrayna sınırında bulunan Belgorod Bölgesi’nde bir adet Ukrayna İHA’sını tespit ederek vurduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu gece, Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin biri Belgorod Bölgesi’nde ve üçü Nijniy Novgorod Bölgesi’nde olmak üzerinde toplam dört İHA’yı tespit ederek engellediği kaydedildi.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
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