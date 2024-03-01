https://sputniknews.com.tr/20240301/rusyada-dort-ukrayna-ihasi-engellendi-1081273031.html

Rusya’da dört Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’da dört Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rus hava savunma güçlerinin geçen gece üçü Nijniy Novgorod ve biri Belgorod’da olmak üzere dört insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T16:09+0300

2024-03-01T16:09+0300

2024-03-01T16:09+0300

ukrayna krizi

insansız hava aracı

insansız hava aracı

insansız hava aracı (iha)

kamikaze insansız hava aracı (iha)

ukrayna

belgorod

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hava saldırısı

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Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin gece saatlerinde Moskova’nın 400 kilometre doğusunda yer alan Nijniy Novgorod Bölgesi’nde 3 ve Rusya’nın batısında Ukrayna sınırında bulunan Belgorod Bölgesi’nde bir adet Ukrayna İHA’sını tespit ederek vurduğunu belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu gece, Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin biri Belgorod Bölgesi’nde ve üçü Nijniy Novgorod Bölgesi’nde olmak üzerinde toplam dört İHA’yı tespit ederek engellediği kaydedildi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240301/rusya-dusurulen-il-76-ucaginda-olenleri-ukraynaya-teslim-etmeye-hazir-1081257613.html

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