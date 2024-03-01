https://sputniknews.com.tr/20240301/rusya-dusurulen-il-76-ucaginda-olenleri-ukraynaya-teslim-etmeye-hazir-1081257613.html
Rusya, düşürülen İl-76 uçağında ölenleri Ukrayna’ya teslim etmeye hazır
Rusya, düşürülen İl-76 uçağında ölenleri Ukrayna’ya teslim etmeye hazır
Sputnik Türkiye
Rusya’nın insan hakları denetçisi Tatyana Moskalkova, Belgorod Bölgesi’nde düşen İl-76 nakliye uçağındaki Ukraynalı esirlerin cesetlerini Ukrayna’ya teslim... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T13:14+0300
2024-03-01T13:14+0300
2024-03-01T13:14+0300
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Rusya’nın kamu denetçisi Moskalkova, Sputnik’e açıklamasında, Rusya’nın İl-76 nakliye uçağı olayında ölen Ukraynalı esirlerin cesetlerini Ukrayna’ya teslim etmeye hazır olup olmadığı sorusuna, “Evet, hazırız. Bunun için prosedür açısından gerekli olan her şey var. Cesetler mevcut prosedürlere göre teslim edilebilir” dedi. Daha önce Moskalkova, İl-76 olayıyla ilgili Ukrayna’yla iletişimi halinde olduklarını bildirerek Kiev’in, cesetleri alma olasılığıyla ilgilendiğini belirtmişti.Ne olmuştu? 24 Ocak’ta, takasa götürülen 65 Ukraynalı asker, 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu İl-76 nakliye uçağı Ukrayna ordusu tarafından Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi üzerinde düşürülmüştü. Uçakta bulunan 74 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti. Harkov Bölgesi’nin Liptsi köyünden atılan füzenin ABD yapımı Patriot hava savunma sisteminin MIM-104A uçaksavar güdümlü füze olduğu tespit edilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu olayın Kiev’in kendi vatandaşlarına karşı işlediği suç olduğunu dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240301/rus-su-25-savas-ucaklarindan-avdeyevkadaki-ukrayna-mevzilerine-bombardiman-1081256594.html
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Rusya, düşürülen İl-76 uçağında ölenleri Ukrayna’ya teslim etmeye hazır
Rusya’nın insan hakları denetçisi Tatyana Moskalkova, Belgorod Bölgesi’nde düşen İl-76 nakliye uçağındaki Ukraynalı esirlerin cesetlerini Ukrayna’ya teslim etmeye hazır olduklarını belirtti.
Rusya’nın kamu denetçisi Moskalkova, Sputnik’e açıklamasında, Rusya’nın İl-76 nakliye uçağı olayında ölen Ukraynalı esirlerin cesetlerini Ukrayna’ya teslim etmeye hazır olup olmadığı sorusuna, “Evet, hazırız. Bunun için prosedür açısından gerekli olan her şey var. Cesetler mevcut prosedürlere göre teslim edilebilir” dedi.
Daha önce Moskalkova, İl-76 olayıyla ilgili Ukrayna’yla iletişimi halinde olduklarını bildirerek Kiev’in, cesetleri alma olasılığıyla ilgilendiğini belirtmişti.
24 Ocak’ta, takasa götürülen 65 Ukraynalı asker, 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu İl-76 nakliye uçağı Ukrayna ordusu tarafından Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi üzerinde düşürülmüştü. Uçakta bulunan 74 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.
Harkov Bölgesi’nin Liptsi köyünden atılan füzenin ABD yapımı Patriot hava savunma sisteminin MIM-104A uçaksavar güdümlü füze olduğu tespit edilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu olayın Kiev’in kendi vatandaşlarına karşı işlediği suç olduğunu dile getirmişti.