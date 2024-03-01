https://sputniknews.com.tr/20240301/rus-su-25-savas-ucaklarindan-avdeyevkadaki-ukrayna-mevzilerine-bombardiman-1081256594.html

Rus Su-25 savaş uçaklarından Avdeyevka'daki Ukrayna mevzilerine bombardıman

Rus Su-25 savaş uçaklarından Avdeyevka'daki Ukrayna mevzilerine bombardıman

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, Ukrayna'ya ait mevzileri vurmaya devam ederken Su-25 taarruz uçakları, Avdeyevka istikametinde görevi başarıyla ifa... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T13:04+0300

2024-03-01T13:04+0300

2024-03-01T13:04+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

su-25

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savaş uçağı

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avdeyevka

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Rusya Savunma Bakanlığı, Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-25 taarruz uçaklarının Avdeyevka istikametinde bulunan Ukrayna ordusu mevzilerini roketlerle vurduğunu belirtti.Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Muharebe çiftleri halinde yaklaşık 900 km/saat hızla seyreden taarruz uçaklarının pilotları, hedeflerin koordinatlarını alıp en fazla 30 metre irtifada temas hattına yaklaştı ve Ukrayna ordusunun tahkimatını 80 mm'lik güdümsüz S-8 roketleriyle vurdu" ifadeleri kullanıldı.Bakanlık, pilotların fırlatılan roketlere belirli bir açı vermek için keskin şekilde irtifa kazanarak atış manevrası gerçekleştirdiğinin altını çizdi.Bakanlık, "Muharebe atışlarını tamamladıktan sonra pilotlar, termal tuzaklar kurarak roketsavar manevrası gerçekleştirdi ve bir sonraki uçuşa hazırlanmak için ana hava üssüne döndü" diye ekledi.Son 24 saatte 1500 Ukraynalı asker öldü17 Şubat'ta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk yakınlarındaki Avdeyevka'nın tamamen kontrol altına alındığını bildirmişti. Bakanlığa göre 31.75 kilometrekarelik alan Ukrayna ordusundan temizlenirken, Ukrayna tarafının sadece son 24 saat içinde Avdeyevka’daki çatışmalarda bin 500 askerini yitirdiği açıklanmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Avdeyevka’nın alınmasıyla ilgili değerlendirmesinde, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy tarafından birliklerine ‘Avdeyevka’yı terk etme’ emrinin, bölgedeki Ukrayna birliklerinin kontrolsüz bir şekilde şehirden kaçmaya başlamasından sadece 24 saat sonra verildiğinin altını çizmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240301/macaristan-paramizin-ukraynanin-silahlanmasina-degil-cadin-guvenligine-harcanmasini-istiyoruz-1081254449.html

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