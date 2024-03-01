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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240301/rus-su-25-savas-ucaklarindan-avdeyevkadaki-ukrayna-mevzilerine-bombardiman-1081256594.html
Rus Su-25 savaş uçaklarından Avdeyevka'daki Ukrayna mevzilerine bombardıman
Rus Su-25 savaş uçaklarından Avdeyevka'daki Ukrayna mevzilerine bombardıman
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, Ukrayna'ya ait mevzileri vurmaya devam ederken Su-25 taarruz uçakları, Avdeyevka istikametinde görevi başarıyla ifa... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T13:04+0300
2024-03-01T13:04+0300
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savaş uçağı
rus savaş uçağı
avdeyevka
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Rusya Savunma Bakanlığı, Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-25 taarruz uçaklarının Avdeyevka istikametinde bulunan Ukrayna ordusu mevzilerini roketlerle vurduğunu belirtti.Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Muharebe çiftleri halinde yaklaşık 900 km/saat hızla seyreden taarruz uçaklarının pilotları, hedeflerin koordinatlarını alıp en fazla 30 metre irtifada temas hattına yaklaştı ve Ukrayna ordusunun tahkimatını 80 mm'lik güdümsüz S-8 roketleriyle vurdu" ifadeleri kullanıldı.Bakanlık, pilotların fırlatılan roketlere belirli bir açı vermek için keskin şekilde irtifa kazanarak atış manevrası gerçekleştirdiğinin altını çizdi.Bakanlık, "Muharebe atışlarını tamamladıktan sonra pilotlar, termal tuzaklar kurarak roketsavar manevrası gerçekleştirdi ve bir sonraki uçuşa hazırlanmak için ana hava üssüne döndü" diye ekledi.Son 24 saatte 1500 Ukraynalı asker öldü17 Şubat'ta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk yakınlarındaki Avdeyevka'nın tamamen kontrol altına alındığını bildirmişti. Bakanlığa göre 31.75 kilometrekarelik alan Ukrayna ordusundan temizlenirken, Ukrayna tarafının sadece son 24 saat içinde Avdeyevka’daki çatışmalarda bin 500 askerini yitirdiği açıklanmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Avdeyevka’nın alınmasıyla ilgili değerlendirmesinde, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy tarafından birliklerine ‘Avdeyevka’yı terk etme’ emrinin, bölgedeki Ukrayna birliklerinin kontrolsüz bir şekilde şehirden kaçmaya başlamasından sadece 24 saat sonra verildiğinin altını çizmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240301/macaristan-paramizin-ukraynanin-silahlanmasina-degil-cadin-guvenligine-harcanmasini-istiyoruz-1081254449.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, su-25, uçak, savaş uçağı, rus savaş uçağı, avdeyevka
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, su-25, uçak, savaş uçağı, rus savaş uçağı, avdeyevka

Rus Su-25 savaş uçaklarından Avdeyevka'daki Ukrayna mevzilerine bombardıman

13:04 01.03.2024
© Sputnik / Vitaliy Timkiv / Multimedya arşivine gidinSu-25 taarruz uçakları pilotlarının uçuş eğitimi
Su-25 taarruz uçakları pilotlarının uçuş eğitimi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© Sputnik / Vitaliy Timkiv
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Multimedya arşivine gidin
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Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, Ukrayna'ya ait mevzileri vurmaya devam ederken Su-25 taarruz uçakları, Avdeyevka istikametinde görevi başarıyla ifa etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-25 taarruz uçaklarının Avdeyevka istikametinde bulunan Ukrayna ordusu mevzilerini roketlerle vurduğunu belirtti.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Muharebe çiftleri halinde yaklaşık 900 km/saat hızla seyreden taarruz uçaklarının pilotları, hedeflerin koordinatlarını alıp en fazla 30 metre irtifada temas hattına yaklaştı ve Ukrayna ordusunun tahkimatını 80 mm'lik güdümsüz S-8 roketleriyle vurdu" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, pilotların fırlatılan roketlere belirli bir açı vermek için keskin şekilde irtifa kazanarak atış manevrası gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Bakanlık, "Muharebe atışlarını tamamladıktan sonra pilotlar, termal tuzaklar kurarak roketsavar manevrası gerçekleştirdi ve bir sonraki uçuşa hazırlanmak için ana hava üssüne döndü" diye ekledi.

Son 24 saatte 1500 Ukraynalı asker öldü

17 Şubat'ta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk yakınlarındaki Avdeyevka'nın tamamen kontrol altına alındığını bildirmişti. Bakanlığa göre 31.75 kilometrekarelik alan Ukrayna ordusundan temizlenirken, Ukrayna tarafının sadece son 24 saat içinde Avdeyevka’daki çatışmalarda bin 500 askerini yitirdiği açıklanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Avdeyevka’nın alınmasıyla ilgili değerlendirmesinde, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy tarafından birliklerine ‘Avdeyevka’yı terk etme’ emrinin, bölgedeki Ukrayna birliklerinin kontrolsüz bir şekilde şehirden kaçmaya başlamasından sadece 24 saat sonra verildiğinin altını çizmişti.
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