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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240301/macaristan-paramizin-ukraynanin-silahlanmasina-degil-cadin-guvenligine-harcanmasini-istiyoruz-1081254449.html
Macaristan: Paramızın Ukrayna’nın silahlanmasına değil Çad’ın güvenliğine harcanmasını istiyoruz
Macaristan: Paramızın Ukrayna’nın silahlanmasına değil Çad’ın güvenliğine harcanmasını istiyoruz
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, daha önce Avrupa Barış Fonu’na bağışladıkları 18 milyon doların Ukrayna’ya sağlanacak silah için değil, Çad’da... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T12:36+0300
2024-03-01T12:36+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
çad
afrika
güvenlik
avrupa barış fonu
peter szijjarto
macaristan
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Ülkesinin, Avrupa Barış Fonu’ndan Ukrayna’ya askeri yardım için 5 milyar euro’nun ayrılmasını engellemeyeceğini söyleyen Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto silah yardımına yönelik olan ve mali yükümlülük getiren ortak kampanyaya katılmak istemediklerini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: Avrupa Barış Fonu’nda 18 milyon doların biriktiğini belirten Szijjarto, “Bu 18 milyon doları Çad’da güvenliği artırmak, orada yeni bir asker eğitim tesisini oluşturmak ve Çad ordusunun potansiyelini geliştirmek için kullanmaya karar verdik. Görüşümüze göre bu, Çad’da güvenlik ve istikrarın artırılması için gerekli” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240223/orban-ukrayna-batinin-tum-askeri-ve-mali-yardimlarina-ragmen-rusyayi-yenemez-1081037503.html
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ukrayna krizi, çad, afrika, güvenlik, avrupa barış fonu, peter szijjarto, macaristan
ukrayna krizi, çad, afrika, güvenlik, avrupa barış fonu, peter szijjarto, macaristan

Macaristan: Paramızın Ukrayna’nın silahlanmasına değil Çad’ın güvenliğine harcanmasını istiyoruz

12:36 01.03.2024
© AP Photo / Virginia MayoMacaristan Başbakanı Viktor Orban Avrupa Birliği
Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, daha önce Avrupa Barış Fonu’na bağışladıkları 18 milyon doların Ukrayna’ya sağlanacak silah için değil, Çad’da güvenliğin güçlendirilmesi için kullanılmasını istediklerini belirtti.
Ülkesinin, Avrupa Barış Fonu’ndan Ukrayna’ya askeri yardım için 5 milyar euro’nun ayrılmasını engellemeyeceğini söyleyen Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto silah yardımına yönelik olan ve mali yükümlülük getiren ortak kampanyaya katılmak istemediklerini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Avrupa Barış Fonu’ndan Ukrayna’ya silah yardımına katkıda bulunmuyoruz. Dolayısıyla AB kurallarına göre, paradaki orantılı payımızı Avrupa güvenliği açısından önemli olan diğer amaçlar için kullanabiliriz.”
Avrupa Barış Fonu’nda 18 milyon doların biriktiğini belirten Szijjarto, “Bu 18 milyon doları Çad’da güvenliği artırmak, orada yeni bir asker eğitim tesisini oluşturmak ve Çad ordusunun potansiyelini geliştirmek için kullanmaya karar verdik. Görüşümüze göre bu, Çad’da güvenlik ve istikrarın artırılması için gerekli” dedi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
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