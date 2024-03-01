https://sputniknews.com.tr/20240301/macaristan-paramizin-ukraynanin-silahlanmasina-degil-cadin-guvenligine-harcanmasini-istiyoruz-1081254449.html

Macaristan: Paramızın Ukrayna’nın silahlanmasına değil Çad’ın güvenliğine harcanmasını istiyoruz

Macaristan: Paramızın Ukrayna’nın silahlanmasına değil Çad’ın güvenliğine harcanmasını istiyoruz

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, daha önce Avrupa Barış Fonu’na bağışladıkları 18 milyon doların Ukrayna’ya sağlanacak silah için değil, Çad’da... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T12:36+0300

2024-03-01T12:36+0300

2024-03-01T12:36+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

çad

afrika

güvenlik

avrupa barış fonu

peter szijjarto

macaristan

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Ülkesinin, Avrupa Barış Fonu’ndan Ukrayna’ya askeri yardım için 5 milyar euro’nun ayrılmasını engellemeyeceğini söyleyen Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto silah yardımına yönelik olan ve mali yükümlülük getiren ortak kampanyaya katılmak istemediklerini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: Avrupa Barış Fonu’nda 18 milyon doların biriktiğini belirten Szijjarto, “Bu 18 milyon doları Çad’da güvenliği artırmak, orada yeni bir asker eğitim tesisini oluşturmak ve Çad ordusunun potansiyelini geliştirmek için kullanmaya karar verdik. Görüşümüze göre bu, Çad’da güvenlik ve istikrarın artırılması için gerekli” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240223/orban-ukrayna-batinin-tum-askeri-ve-mali-yardimlarina-ragmen-rusyayi-yenemez-1081037503.html

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ukrayna krizi, çad, afrika, güvenlik, avrupa barış fonu, peter szijjarto, macaristan