https://sputniknews.com.tr/20240301/rusya-federasyon-konseyi-baskani-matviyenko-gagavuzyaya-yardim-etmeye-haziriz-1081276027.html

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Gagavuzya'ya yardım etmeye hazırız

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Gagavuzya'ya yardım etmeye hazırız

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Matviyenko, Moldova yönetiminin uyguladığı Rusofobik politikanın ülkenin ulusal çıkarlarına zıt... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T17:30+0300

2024-03-01T17:30+0300

2024-03-01T17:30+0300

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Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko bugün Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul ve Gagavuzya Halk Meclisi Başkanı Dmitriy Konstantinov ile görüştü. Matviyenko, “Moldova'da olup bitenleri, mevcut iktidarın açıkça ifade edilen Rusofobik politikasını büyük bir üzüntüyle izliyoruz. Görüşüme göre bu politika Moldova’nın ulusal çıkarlarına uymuyor” diye konuştu.Rusya ve Moldova halklarını ortak tarih, dostluk, aile ve diğer bağlara sahip olduğunu kaydeden Federasyon Konseyi Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Gagavuzya’ya yardım etmeye hazırız’Moldova içinde kendi vatandaşlarını düşünen, gelişmek ve vatandaşlarının refah düzeyini yükseltmek isteyen Gagavuzya özerk bölgenin var olduğunu dile getiren Matviyenko, “Gagavuzya idarecileri işbirliği istiyorsa Federasyon Konseyi olarak her türlü destek vereceğiz ve bağlarımızı güçlendirip genişleteceğiz. Kimseler bunu bize ve size yasaklayamaz. Rusya, sizin dengeli ve pragmatik yaklaşımınıza destek veriyor” ifadesini kullandı.Moldova’daki iktidarın Avrupa’ya katılmak için can attığını ve Avrupa değerleriyle övündüğünü, ama aynı zamanda Rus medyasının çalışmalarına engel olduğunu söyleyen Senatör, “Tutumunu beğenmiyor olabilirsiniz, ama basın özgürlüğünden, vatandaşların bilgi kaynaklarını seçme hakkı olduğundan bahsediyoruz” dedi.Rus diline de baskı uyguladığına dikkat çeken Matviyenko, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Rusya’ya doğrudan yol istiyoruz’Gagavuzya Başkanı Gutsul, Kişinev’in özerk bölge vatandaşlarının haklarını ihlal ettiğini doğrulayarak Gagavuzya’nın Moskova’yla ilişkileri geliştirmek ve Rusya’nın desteğini kullanmak istediğini belirterek şunu dedi:

https://sputniknews.com.tr/20240301/rusya-disisleri-bakani-lavrov-antalya-diplomasi-forumunda-konusuyor-1081274472.html

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gagavuzya

gagavuzya özerk cumhuriyeti

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moldova, valentina matviyenko, rusça, gagavuzya, gagavuzya özerk cumhuriyeti, ab, avrupa