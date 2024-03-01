Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Gagavuzya'ya yardım etmeye hazırız
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Valentina Matviyenko
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Matviyenko, Moldova yönetiminin uyguladığı Rusofobik politikanın ülkenin ulusal çıkarlarına zıt olduğunu belirtti.
Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko bugün Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul ve Gagavuzya Halk Meclisi Başkanı Dmitriy Konstantinov ile görüştü. Matviyenko, “Moldova'da olup bitenleri, mevcut iktidarın açıkça ifade edilen Rusofobik politikasını büyük bir üzüntüyle izliyoruz. Görüşüme göre bu politika Moldova’nın ulusal çıkarlarına uymuyor” diye konuştu.
Rusya ve Moldova halklarını ortak tarih, dostluk, aile ve diğer bağlara sahip olduğunu kaydeden Federasyon Konseyi Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şimdi bunları koparıp yıkmak. Neden? Kimin çıkarına? Kesinlikle Moldova'nın ulusal çıkarlarına uygun değil. Moldova vatandaşlarının bir kısmının bu Rusya karşıtı gidişata destek vermediğini biliyoruz. Mevcut iktidarın Batı politikasının uygulayıcıları olduğu ortada. Bu iktidar olmasa da belki gelecek iktidarın, önümüzde seçimler var, sağduyulu olmasını, kendi ülkelerine ve kendi ulusal, ekonomik, savunma ve diğer çıkarlarına karşı pragmatik yaklaşıma ve özene sahip olmasını umuyoruz.”
‘Gagavuzya’ya yardım etmeye hazırız’
Moldova içinde kendi vatandaşlarını düşünen, gelişmek ve vatandaşlarının refah düzeyini yükseltmek isteyen Gagavuzya özerk bölgenin var olduğunu dile getiren Matviyenko, “Gagavuzya idarecileri işbirliği istiyorsa Federasyon Konseyi olarak her türlü destek vereceğiz ve bağlarımızı güçlendirip genişleteceğiz. Kimseler bunu bize ve size yasaklayamaz. Rusya, sizin dengeli ve pragmatik yaklaşımınıza destek veriyor” ifadesini kullandı.
Moldova’daki iktidarın Avrupa’ya katılmak için can attığını ve Avrupa değerleriyle övündüğünü, ama aynı zamanda Rus medyasının çalışmalarına engel olduğunu söyleyen Senatör, “Tutumunu beğenmiyor olabilirsiniz, ama basın özgürlüğünden, vatandaşların bilgi kaynaklarını seçme hakkı olduğundan bahsediyoruz” dedi.
Rus diline de baskı uyguladığına dikkat çeken Matviyenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Moldova nüfusunun yüzde 20’si Rusçayı ana dili olarak görüyor, yüzde 80’i de Rusça konuşuyor ve kullanıyor. Rusya’yı almasak Rusça dünyada halklar arası iletişim dili. Kendi vatandaşları hareket, çalışma, eğitim ve ekonomik işbirliği fırsatlarından mahrum bırakmanın ne anlamı var? Moldovalıların hafızasını silmek, onları akraba bağlarını, ortak tarihi, 2. Dünya Savaşındaki ortak zaferimizi hatırlamayan mankurt yapmak istiyorlar. Bu utanç verici, gelecek nesiller kesinlikle bunu kınar. ”
‘Rusya’ya doğrudan yol istiyoruz’
Gagavuzya Başkanı Gutsul, Kişinev’in özerk bölge vatandaşlarının haklarını ihlal ettiğini doğrulayarak Gagavuzya’nın Moskova’yla ilişkileri geliştirmek ve Rusya’nın desteğini kullanmak istediğini belirterek şunu dedi:
“Onlarca yıl dosttuk, Rusya Federasyonu ile iyi ilişkilerimiz vardı. Bunu sürdürmek istiyoruz. En azından Rusya’ya transfer olmadan, lojistikte sorun yaşamadan ulaşmak istiyoruz çünkü artık çok zor. Rusya’da çok sayıda Gagavuz yaşıyor. Aralarında iş için gidenler var. Şimdi evlerine dönmeleri çok zorlaştı. Ayrıca Gagavuz tarım ürünleri için Rusya pazarına erişimin açılmasını istiyoruz.”