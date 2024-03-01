Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Gagavuzya'ya yardım etmeye hazırız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ömür biter, Bitcoin'de spekülasyon bitmez'
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akademide yapay zeka kullanımının getirdiği etik sorunlar
14:22
38 dk
ANKARA FARKI
Kemal Anadol: 1 Mart tezkeresinde Türkiye uçurumun kenarından döndü
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
SESLİ HABER
BRICS ülkeleri ulusal para birimi fikrine sıcak
17:42
2 dk
SESLİ HABER
NASA açıkladı: Rus ve Amerikan uyduları yörüngede çarpışmaktan kurtuldu
17:55
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayından Ukrayna itirafı
18:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li analiz uzmanı Ukrayna’yı yeni bir felakete karşı uyardı
18:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2023’te küçülen tek sektör tarım
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Lübnanlı şarkıcı Feyruz ve Beyrut'un hikayesi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Belçikalı uzman Putin’in açıklamalarını yorumladı: Askeri harekat, Batı Rusya'yla anlaşmaya varana dek sürecek
15:07
3 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: CIA, Rusya’yı vurmayı planlıyordu
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Alman vekil Putin’in konuşmalarını değerlendirdi: Küresel güvenlik ancak Rusya ile sağlanabilir
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Maduro: ABD işgaline hazır olun
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Alman subayların planı ifşa oldu
18:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Hint askeri uzman Sodhi, Putin'in 'Avrasya' tezinin önemine değindi
19:09
2 dk
SESLİ HABER
Simonyan: Alman subayların ses kaydı var
19:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li siyasetçi: Biden kopya kullanıyor
20:08
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’da ‘kölelik çağı’ tekrar başladı
20:20
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240301/rusya-federasyon-konseyi-baskani-matviyenko-gagavuzyaya-yardim-etmeye-haziriz-1081276027.html
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Gagavuzya'ya yardım etmeye hazırız
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Gagavuzya'ya yardım etmeye hazırız
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Matviyenko, Moldova yönetiminin uyguladığı Rusofobik politikanın ülkenin ulusal çıkarlarına zıt... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T17:30+0300
2024-03-01T17:30+0300
ukrayna krizi
moldova
valentina matviyenko
rusça
gagavuzya
gagavuzya özerk cumhuriyeti
ab
avrupa
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102740/29/1027402988_0:188:2974:1861_1920x0_80_0_0_b2325624dc91b26cd911327b6788b8a1.jpg
Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko bugün Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul ve Gagavuzya Halk Meclisi Başkanı Dmitriy Konstantinov ile görüştü. Matviyenko, “Moldova'da olup bitenleri, mevcut iktidarın açıkça ifade edilen Rusofobik politikasını büyük bir üzüntüyle izliyoruz. Görüşüme göre bu politika Moldova’nın ulusal çıkarlarına uymuyor” diye konuştu.Rusya ve Moldova halklarını ortak tarih, dostluk, aile ve diğer bağlara sahip olduğunu kaydeden Federasyon Konseyi Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Gagavuzya’ya yardım etmeye hazırız’Moldova içinde kendi vatandaşlarını düşünen, gelişmek ve vatandaşlarının refah düzeyini yükseltmek isteyen Gagavuzya özerk bölgenin var olduğunu dile getiren Matviyenko, “Gagavuzya idarecileri işbirliği istiyorsa Federasyon Konseyi olarak her türlü destek vereceğiz ve bağlarımızı güçlendirip genişleteceğiz. Kimseler bunu bize ve size yasaklayamaz. Rusya, sizin dengeli ve pragmatik yaklaşımınıza destek veriyor” ifadesini kullandı.Moldova’daki iktidarın Avrupa’ya katılmak için can attığını ve Avrupa değerleriyle övündüğünü, ama aynı zamanda Rus medyasının çalışmalarına engel olduğunu söyleyen Senatör, “Tutumunu beğenmiyor olabilirsiniz, ama basın özgürlüğünden, vatandaşların bilgi kaynaklarını seçme hakkı olduğundan bahsediyoruz” dedi.Rus diline de baskı uyguladığına dikkat çeken Matviyenko, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Rusya’ya doğrudan yol istiyoruz’Gagavuzya Başkanı Gutsul, Kişinev’in özerk bölge vatandaşlarının haklarını ihlal ettiğini doğrulayarak Gagavuzya’nın Moskova’yla ilişkileri geliştirmek ve Rusya’nın desteğini kullanmak istediğini belirterek şunu dedi:
https://sputniknews.com.tr/20240301/rusya-disisleri-bakani-lavrov-antalya-diplomasi-forumunda-konusuyor-1081274472.html
moldova
gagavuzya
gagavuzya özerk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102740/29/1027402988_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_3439e2b5e1ede427272eb3d2db0be96a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
moldova, valentina matviyenko, rusça, gagavuzya, gagavuzya özerk cumhuriyeti, ab, avrupa
moldova, valentina matviyenko, rusça, gagavuzya, gagavuzya özerk cumhuriyeti, ab, avrupa

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Gagavuzya'ya yardım etmeye hazırız

17:30 01.03.2024
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Valentina Matviyenko
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Valentina Matviyenko - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Matviyenko, Moldova yönetiminin uyguladığı Rusofobik politikanın ülkenin ulusal çıkarlarına zıt olduğunu belirtti.
Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko bugün Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul ve Gagavuzya Halk Meclisi Başkanı Dmitriy Konstantinov ile görüştü. Matviyenko, “Moldova'da olup bitenleri, mevcut iktidarın açıkça ifade edilen Rusofobik politikasını büyük bir üzüntüyle izliyoruz. Görüşüme göre bu politika Moldova’nın ulusal çıkarlarına uymuyor” diye konuştu.
Rusya ve Moldova halklarını ortak tarih, dostluk, aile ve diğer bağlara sahip olduğunu kaydeden Federasyon Konseyi Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şimdi bunları koparıp yıkmak. Neden? Kimin çıkarına? Kesinlikle Moldova'nın ulusal çıkarlarına uygun değil. Moldova vatandaşlarının bir kısmının bu Rusya karşıtı gidişata destek vermediğini biliyoruz. Mevcut iktidarın Batı politikasının uygulayıcıları olduğu ortada. Bu iktidar olmasa da belki gelecek iktidarın, önümüzde seçimler var, sağduyulu olmasını, kendi ülkelerine ve kendi ulusal, ekonomik, savunma ve diğer çıkarlarına karşı pragmatik yaklaşıma ve özene sahip olmasını umuyoruz.”

‘Gagavuzya’ya yardım etmeye hazırız’

Moldova içinde kendi vatandaşlarını düşünen, gelişmek ve vatandaşlarının refah düzeyini yükseltmek isteyen Gagavuzya özerk bölgenin var olduğunu dile getiren Matviyenko, “Gagavuzya idarecileri işbirliği istiyorsa Federasyon Konseyi olarak her türlü destek vereceğiz ve bağlarımızı güçlendirip genişleteceğiz. Kimseler bunu bize ve size yasaklayamaz. Rusya, sizin dengeli ve pragmatik yaklaşımınıza destek veriyor” ifadesini kullandı.
Moldova’daki iktidarın Avrupa’ya katılmak için can attığını ve Avrupa değerleriyle övündüğünü, ama aynı zamanda Rus medyasının çalışmalarına engel olduğunu söyleyen Senatör, “Tutumunu beğenmiyor olabilirsiniz, ama basın özgürlüğünden, vatandaşların bilgi kaynaklarını seçme hakkı olduğundan bahsediyoruz” dedi.
Rus diline de baskı uyguladığına dikkat çeken Matviyenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Moldova nüfusunun yüzde 20’si Rusçayı ana dili olarak görüyor, yüzde 80’i de Rusça konuşuyor ve kullanıyor. Rusya’yı almasak Rusça dünyada halklar arası iletişim dili. Kendi vatandaşları hareket, çalışma, eğitim ve ekonomik işbirliği fırsatlarından mahrum bırakmanın ne anlamı var? Moldovalıların hafızasını silmek, onları akraba bağlarını, ortak tarihi, 2. Dünya Savaşındaki ortak zaferimizi hatırlamayan mankurt yapmak istiyorlar. Bu utanç verici, gelecek nesiller kesinlikle bunu kınar. ”

‘Rusya’ya doğrudan yol istiyoruz’

Gagavuzya Başkanı Gutsul, Kişinev’in özerk bölge vatandaşlarının haklarını ihlal ettiğini doğrulayarak Gagavuzya’nın Moskova’yla ilişkileri geliştirmek ve Rusya’nın desteğini kullanmak istediğini belirterek şunu dedi:

“Onlarca yıl dosttuk, Rusya Federasyonu ile iyi ilişkilerimiz vardı. Bunu sürdürmek istiyoruz. En azından Rusya’ya transfer olmadan, lojistikte sorun yaşamadan ulaşmak istiyoruz çünkü artık çok zor. Rusya’da çok sayıda Gagavuz yaşıyor. Aralarında iş için gidenler var. Şimdi evlerine dönmeleri çok zorlaştı. Ayrıca Gagavuz tarım ürünleri için Rusya pazarına erişimin açılmasını istiyoruz.”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'daki darbe sonrasında ABD kontrolündeki kişiler bakan oldu
16:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала