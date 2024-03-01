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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'daki darbe sonrasında ABD kontrolündeki kişiler bakan oldu
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'daki darbe sonrasında ABD kontrolündeki kişiler bakan oldu
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki 'ADF Talks' adlı oturumda Moderatör Alican Ayanlar'ın sorularını yanıtlıyor. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T16:40+0300
2024-03-01T17:25+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
antalya diplomasi forumu
antalya
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Antalya'da tertip edilen diplomasi forumundaki oturumda yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün muhteşem bir belge olduğunu ancak Batı'nın buna riayet etmediğini altını çizdi.Minsk Mutabakatı'na bakılması gerektiğini belirten Lavrov, Batı'nın Rusya'yı saygı gösterilecek bir ülke olarak görmediğini ifade etti.'ABD, Filistin meselesini sabote ediyor'Konuşmasında Filistin meselesine ilişkin de konuşan Rus Dışişleri Bakanı, Filistin ile ilgili olan kararları ABD'nin sabote ettiğini belirterek Filistinlilerin asla özerklik kazanmayacağı bir ülke haline getirildiğini vurguladı. Tayvan konusunda da "Biz tek bir Çin’in tanırız" dediğini ancak Tayvan’a bağımsız ülke gibi davrandıklarını belirten Lavrov, Batı'nın BM kararlarına riayet etmediğini yineledi.'ABD, süreci Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olamayacağı bir yere götürüyor' İsrail-Filistin çatışmasına değinen Lavrov, Washington'un tutumunu eleştirerek "ABD 'yeraltı müzakere çalışması' fonksiyonlarını üstlendi. Bu çalışmaya başka bir fonksiyon yüklenecek ve Filistinliler herhangi bir devlet elde edemeyecek. Çok güzel açıklamalar yapılacak, mesela Filistin'in BM'ye üye olacağı söylenecek ancak sahada her şey olduğu gibi kalacak. Yani güzel bir tablo sunuyorlar fakat statüko değişmiyor" ifadelerini kullandı.'Biz İsrailli yetkilileri hep eleştirdik'Batı kıyılarında İsrail'in yasadışı yerleşimcilerini gördüklerini belirteren Lavrov, bunlarn Batı Şeria'ya yerleştiğini ve aynı şeylerin Gazze'de de olduğunu belirtti.İsrailli yetkilileri hep tenkit ettiklerini ve Filistin meselesinin bu şekilde 'asla' çözülmeyeceğini ifade eden Lavrov, İsrailli yöneticilerin kendilerine "Onlar terörist, teröristlere karşı güç kullanmak lazım" dediğini ifade etti. Lavrov, Netanyahu hükümetinin "Filistinliler hayvandır, insan değildir" dediği belirtti. İsrail Filistinlilere hayvan nitelemesi yaptığının altını çizen Lavrov konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Öte yandan Rusların da insan olmadığını söyleyenlerin de olduğunu ifade eden Lavrov, Zelenskiy'in de benzer şeyler dile getirdiğini vurguladı. 'Ukrayna'daki darbe sonrasında ABD kontrolündeki kişiler bakan oldu'Konuşmasında Avrupa Birliği'nin güvenlik konusunda Rusya Federasyonu'nu 'kandırmaya' gayret gösterdiğinin altını çizen Lavrov, güvenliğin eşit ve bölünmez olduğunun AGİT belgelerinde yer aldığını belirtti. Lavrov, Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi hiçbir ülkenin güçlü bir yapıya sahip olmayacağını belirtildiğini ifade ederek NATO yanlısı ülkelerin bunu ihlal ettiğini vurguladı. Lavrov konuşmasında ayrıca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Rusya için 'güvenilebilecek bir oluşum' olmadığını vurguladı.Konuşmasında Ukrayna'da gerçekleştirilen darbeye de değinen Lavrov, darbenin ardından ABD kontrolündeki kişilerin bakan olduğunu dile getirdi. Tüm bu hadiselerin bugünkü sürece gelinmesinde büyük etkisi olduğunun altını çizen Lavrov, "NATO istediğini yapabilir dendi" diyerek Rusya'nın Ukrayna'daki sorunların çözülmeyeceğini gördüklerini belirtti.Ukrayna krizi hakkında konuşan Lavrov, Ukrayna'da sadece yabancı paralı askerlerin değil, aynı zamanda İngilizler, Fransızlar da dahil kadrolu subayların bulunduğunu vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanı, "ABD'liler devlet darbesinden önce bakanlıklarda yüzlerce koltuğa sahipti, tıpkı şu anda sözde kendi paralı askerlerini bulundurdukları gibi. Fakat aslında orada kadrolu subaylar, İngilizler ve Fransızlar da var. Biz bunu iyi biliyoruz" diye konuştu.'Anlaşmaları ihlal eden Batı idi'Konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözlerine de yer veren Lavrov konuşmasında, "Macron bir laf söylemişti. Hemen onun yanına koştular sözünü düzeltmeye çalışarak aslında 'Böyle demek istemedi dediler', 'Buraya asker gönderilecek ama savaşmayacaklar sadece eğitim verecek' dediler. Böylece buraya asker gönderilmesi itiraf etmiş oldu" dedi.Konuşmasına devam eden Lavrov, Macron sözlerinden vazgeçmediğinin altını çizdi. Biden'ın 'savaşmak niyetinde olmadıkları' yönündeki cümlesinden alıntı yapan Lavrov konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:'Biz ABD halkı kimi seçerse onunla çalışmaya hazırız' 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki 'ADF Talks' adlı oturumda Moderatör Alican Ayanlar'ın sorularını yanıtlayan Lavrov, "Beyaz Saray'da kimi görmek isterseniz?" sorusuna "ABD halkının kimi seçerse onunla çalışmaya hazırız" şeklinde yanıt verdi.Eşit haklar ve dürüstlük temelinde herkes ile çalışmaya hazır olduklarının altını çizen Lavrov, konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Avrasya dünyanın kalkınma motorudur'Avrasya'nın dünyanın kalkınma motoru olduğunun altını çizen Lavrov, Avrupa-Atlantik'in bu rolünü yitirdiğini belirtti.'Ukrayna, bazı saldırıları ABD'nin dahli olmadan gerçekleştiremezdi'Lavrov, Ukrayna ordusunun Rusya'nın bazı stratejik hava üslerine yönelik saldırıları ABD'li uzmanların katılımı olmadan gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240301/lavrov-antalyada-fidanla-gorusup-diplomasi-forumunda-konusma-yapacak-1081254279.html
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'daki darbe sonrasında ABD kontrolündeki kişiler bakan oldu

16:40 01.03.2024 (güncellendi: 17:25 01.03.2024)
© Sputnik / Владимир АстапковичRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki 'ADF Talks' adlı oturumda Moderatör Alican Ayanlar'ın sorularını yanıtlıyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Antalya'da tertip edilen diplomasi forumundaki oturumda yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün muhteşem bir belge olduğunu ancak Batı'nın buna riayet etmediğini altını çizdi.
Minsk Mutabakatı'na bakılması gerektiğini belirten Lavrov, Batı'nın Rusya'yı saygı gösterilecek bir ülke olarak görmediğini ifade etti.

'ABD, Filistin meselesini sabote ediyor'

Konuşmasında Filistin meselesine ilişkin de konuşan Rus Dışişleri Bakanı, Filistin ile ilgili olan kararları ABD'nin sabote ettiğini belirterek Filistinlilerin asla özerklik kazanmayacağı bir ülke haline getirildiğini vurguladı. Tayvan konusunda da "Biz tek bir Çin’in tanırız" dediğini ancak Tayvan’a bağımsız ülke gibi davrandıklarını belirten Lavrov, Batı'nın BM kararlarına riayet etmediğini yineledi.

'ABD, süreci Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olamayacağı bir yere götürüyor'

İsrail-Filistin çatışmasına değinen Lavrov, Washington'un tutumunu eleştirerek "ABD 'yeraltı müzakere çalışması' fonksiyonlarını üstlendi. Bu çalışmaya başka bir fonksiyon yüklenecek ve Filistinliler herhangi bir devlet elde edemeyecek. Çok güzel açıklamalar yapılacak, mesela Filistin'in BM'ye üye olacağı söylenecek ancak sahada her şey olduğu gibi kalacak. Yani güzel bir tablo sunuyorlar fakat statüko değişmiyor" ifadelerini kullandı.

'Biz İsrailli yetkilileri hep eleştirdik'

Batı kıyılarında İsrail'in yasadışı yerleşimcilerini gördüklerini belirteren Lavrov, bunlarn Batı Şeria'ya yerleştiğini ve aynı şeylerin Gazze'de de olduğunu belirtti.
İsrailli yetkilileri hep tenkit ettiklerini ve Filistin meselesinin bu şekilde 'asla' çözülmeyeceğini ifade eden Lavrov, İsrailli yöneticilerin kendilerine "Onlar terörist, teröristlere karşı güç kullanmak lazım" dediğini ifade etti. Lavrov, Netanyahu hükümetinin "Filistinliler hayvandır, insan değildir" dediği belirtti.
İsrail Filistinlilere hayvan nitelemesi yaptığının altını çizen Lavrov konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Gazze’nin tamamı sivillerden müteşekkil. İsrail’e göre ise 3 yaşından büyükler potansiyel terörist olarak görülüyor. Şu anda en önemli şey ise çatışmayı durdurmak. Ukrayna’da 2014’den bugüne kadar farklı tahminlere göre yaklaşık olarak 13 bin 500 ila 16 bin 500 insan hayatını kaybetti. Gazze’de ise 5 ay içinde 30 bin insan öldü. Bu rakam artarak devam ediyor.
Öte yandan Rusların da insan olmadığını söyleyenlerin de olduğunu ifade eden Lavrov, Zelenskiy'in de benzer şeyler dile getirdiğini vurguladı.

'Ukrayna'daki darbe sonrasında ABD kontrolündeki kişiler bakan oldu'

Konuşmasında Avrupa Birliği'nin güvenlik konusunda Rusya Federasyonu'nu 'kandırmaya' gayret gösterdiğinin altını çizen Lavrov, güvenliğin eşit ve bölünmez olduğunun AGİT belgelerinde yer aldığını belirtti. Lavrov, Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi hiçbir ülkenin güçlü bir yapıya sahip olmayacağını belirtildiğini ifade ederek NATO yanlısı ülkelerin bunu ihlal ettiğini vurguladı. Lavrov konuşmasında ayrıca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Rusya için 'güvenilebilecek bir oluşum' olmadığını vurguladı.
Konuşmasında Ukrayna'da gerçekleştirilen darbeye de değinen Lavrov, darbenin ardından ABD kontrolündeki kişilerin bakan olduğunu dile getirdi. Tüm bu hadiselerin bugünkü sürece gelinmesinde büyük etkisi olduğunun altını çizen Lavrov, "NATO istediğini yapabilir dendi" diyerek Rusya'nın Ukrayna'daki sorunların çözülmeyeceğini gördüklerini belirtti.
Ukrayna krizi hakkında konuşan Lavrov, Ukrayna'da sadece yabancı paralı askerlerin değil, aynı zamanda İngilizler, Fransızlar da dahil kadrolu subayların bulunduğunu vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı, "ABD'liler devlet darbesinden önce bakanlıklarda yüzlerce koltuğa sahipti, tıpkı şu anda sözde kendi paralı askerlerini bulundurdukları gibi. Fakat aslında orada kadrolu subaylar, İngilizler ve Fransızlar da var. Biz bunu iyi biliyoruz" diye konuştu.

'Anlaşmaları ihlal eden Batı idi'

Konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözlerine de yer veren Lavrov konuşmasında, "Macron bir laf söylemişti. Hemen onun yanına koştular sözünü düzeltmeye çalışarak aslında 'Böyle demek istemedi dediler', 'Buraya asker gönderilecek ama savaşmayacaklar sadece eğitim verecek' dediler. Böylece buraya asker gönderilmesi itiraf etmiş oldu" dedi.
Konuşmasına devam eden Lavrov, Macron sözlerinden vazgeçmediğinin altını çizdi. Biden'ın 'savaşmak niyetinde olmadıkları' yönündeki cümlesinden alıntı yapan Lavrov konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:
Ancak Savunma bakanı ise Ukrayna Rusya'ya karşı yenilirse 'NATO burada savaşmak zorunda kalır' dedi. Bu konu son derece ciddi. Bizim uzaya nükleer silah çıkardığımızı söylediler. Devlet Başkanımız Putin bunu net olarak açıkladı. Uzaya silah çıkarılmasını engelleyelim dedik. Ama ABD bunu reddediyor. Putin, bütün NATO liderlerine Kaliningrad'a davet ederek, 'bizim de uzmanlarımız Polonya'yı ziyaret etsin', 'ABD’nin yerleştirdiği silahları kontrol edelim' dedi. Fakat bize 'siz anlaşmayı ihlal ediyorsunuz' dediler. İhlal eden esasen Batı idi. ABD ise yeni gerekçeler bulmaya ve uzaya silah göndermek için bahane bulmaya çalışıyor. Bu ülkenin vatandaşları seçtikleri insanların neyle oynadığını görüyorlardır.

'Biz ABD halkı kimi seçerse onunla çalışmaya hazırız'

3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki 'ADF Talks' adlı oturumda Moderatör Alican Ayanlar'ın sorularını yanıtlayan Lavrov, "Beyaz Saray'da kimi görmek isterseniz?" sorusuna "ABD halkının kimi seçerse onunla çalışmaya hazırız" şeklinde yanıt verdi.
Eşit haklar ve dürüstlük temelinde herkes ile çalışmaya hazır olduklarının altını çizen Lavrov, konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
ABD’liler stratejik istikrar diyaloğunu yeniden tesis edelim diyorlar. Bu bir bağlam içinde başlamıştı. Baştaki ilke ve değerleri yok sayıyorsanız anlaşmayı neden kabul edelim? Stratejik bölgelerimizi görmek istiyorlar. Bu konular Putin tarafından dile getildi. Mesele şu: ABD her şeyi almak istiyor fakat hiçbir şey vermek istemiyor. Seçim sonucu ne olursa olsun birşeyin değişeceğini düşünmüyoruz. Trump daha önce de başkandı ve o dönemde de aynı politikalar yürütülüdü. Bunu Obama başlatmış ve bizim diplomatlarımızı sınır dışı etmişti. Hem de doğrudan uçuşun olmadığ bir günde onları sınır dışı etti. Trump döneminde de bu devam etti.

'Avrasya dünyanın kalkınma motorudur'

Avrasya'nın dünyanın kalkınma motoru olduğunun altını çizen Lavrov, Avrupa-Atlantik'in bu rolünü yitirdiğini belirtti.

'Ukrayna, bazı saldırıları ABD'nin dahli olmadan gerçekleştiremezdi'

Lavrov, Ukrayna ordusunun Rusya'nın bazı stratejik hava üslerine yönelik saldırıları ABD'li uzmanların katılımı olmadan gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını kaydetti.
Hakan Fidan ve Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
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Lavrov Antalya'da: Fidan'la görüşüp Diplomasi Forumu'nda konuşma yapacak
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