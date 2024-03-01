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https://sputniknews.com.tr/20240301/lavrov-antalyada-fidanla-gorusup-diplomasi-forumunda-konusma-yapacak-1081254279.html
Lavrov Antalya'da: Fidan'la görüşüp Diplomasi Forumu'nda konuşma yapacak
Lavrov Antalya'da: Fidan'la görüşüp Diplomasi Forumu'nda konuşma yapacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Antalya'da bugün kapılarını açan Diplomasi Forumu'nda Dışişleri Bakanı Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından konuşma yapan... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T12:29+0300
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dünya
antalya diplomasi forumu
antalya
sergey lavrov
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rusya dışişleri bakanlığı
hakan fidan
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün resmi açılışı yapılacak 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda katılımcılara hitap edecek. Forumun resmi programına göre Lavrov'un konuşması, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarının ardından saat 15:30'da başlayacak ve yarım saat sürecek.Lavrov-Fidan görüşmesi saat 13:00'teLavrov ile Fidan arasındaki görüşmenin saat 13:00'te başlaması bekleniyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın verdiği bilgiye göre Lavrov-Fidan görüşmesinde, Türkiye ve Rusya arasında enerji, güvenlik, bankacılık ve turizm alanlardaki işbirliği, Ukrayna, Güney Kafkasya ve Filistin'deki durum, Suriye ve Libya meseleleri de dahil bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.Lavrov'un diğer ikili temaslarıLavrov'un Antalya'daki programında Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan dışişleri bakanları ve Esvatini Kralı ile de birer görüşme yer alıyor.4 bin 500'e yakın katılımcı, 52 panel3. Antalya Diplomasi Forumu'nda 19 devlet başkanı, 73 bakan ve 57 uluslararası temsilci olmak üzere 4 bin 500'e yakın katılımcı yer alacak. 1-3 Mart tarihlerinde düzenlenecek forumda 52 panel yapılacak.'Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak' ana temasıyla düzenlenecek forumda küresel meselelerin ve krizlerin yanı sıra iklim değişikliği, göç, İslam karşıtlığı, ticaret savaşları ve yapay zeka gibi birçok konu tartışılacak.2021 yılında yaklaşık 2 bin kişinin katılım sağladığı ADF'de bu yıl katılımcı sayısının 4 bin 500'e yakın olması bekleniyor. 2022 ADF'de 30 panel düzenlenirken bu yıl 1-3 Mart'ta 52 panel gerçekleştirilecek.Sadece diplomatların ve siyasilerin yer almayacağı, öğrencilerin, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının da görüşlerini dile getireceği ADF'de çok sayıda sergi düzenlenecek.Forumda Türkiye'nin sanat, enerji, savunma ve sanayi alanındaki vizyonunu ortaya koyan 'Türkiye Yüzyılı' sergisi açılacak.Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen, çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmeyi amaçlayan 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'nin bir bölümüne de forumda yer verilecek.Açılış oturumunda Fransızca, İspanyolca, Arapça ve Rusça çeviri desteği sağlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20240301/rusya-disisleri-bakani-lavrov-diplomasi-forumu-icin-antalyaya-geldi-1081246727.html
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antalya diplomasi forumu, antalya, sergey lavrov, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, hakan fidan, türkiye, görüşme, diplomasi
antalya diplomasi forumu, antalya, sergey lavrov, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, hakan fidan, türkiye, görüşme, diplomasi

Lavrov Antalya'da: Fidan'la görüşüp Diplomasi Forumu'nda konuşma yapacak

12:29 01.03.2024 (güncellendi: 12:40 01.03.2024)
© AA / Arda KüçükkayaHakan Fidan ve Sergey Lavrov
Hakan Fidan ve Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© AA / Arda Küçükkaya
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Antalya'da bugün kapılarını açan Diplomasi Forumu'nda Dışişleri Bakanı Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından konuşma yapan 3. siyasi olacak. Lavrov, Fidan'la da öğle saatlerinde bir görüşme yapacak.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün resmi açılışı yapılacak 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda katılımcılara hitap edecek. Forumun resmi programına göre Lavrov'un konuşması, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarının ardından saat 15:30'da başlayacak ve yarım saat sürecek.

Lavrov-Fidan görüşmesi saat 13:00'te

Lavrov ile Fidan arasındaki görüşmenin saat 13:00'te başlaması bekleniyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın verdiği bilgiye göre Lavrov-Fidan görüşmesinde, Türkiye ve Rusya arasında enerji, güvenlik, bankacılık ve turizm alanlardaki işbirliği, Ukrayna, Güney Kafkasya ve Filistin'deki durum, Suriye ve Libya meseleleri de dahil bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Lavrov'un diğer ikili temasları

Lavrov'un Antalya'daki programında Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan dışişleri bakanları ve Esvatini Kralı ile de birer görüşme yer alıyor.

4 bin 500'e yakın katılımcı, 52 panel

3. Antalya Diplomasi Forumu'nda 19 devlet başkanı, 73 bakan ve 57 uluslararası temsilci olmak üzere 4 bin 500'e yakın katılımcı yer alacak. 1-3 Mart tarihlerinde düzenlenecek forumda 52 panel yapılacak.

'Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak' ana temasıyla düzenlenecek forumda küresel meselelerin ve krizlerin yanı sıra iklim değişikliği, göç, İslam karşıtlığı, ticaret savaşları ve yapay zeka gibi birçok konu tartışılacak.

2021 yılında yaklaşık 2 bin kişinin katılım sağladığı ADF'de bu yıl katılımcı sayısının 4 bin 500'e yakın olması bekleniyor. 2022 ADF'de 30 panel düzenlenirken bu yıl 1-3 Mart'ta 52 panel gerçekleştirilecek.

Sadece diplomatların ve siyasilerin yer almayacağı, öğrencilerin, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının da görüşlerini dile getireceği ADF'de çok sayıda sergi düzenlenecek.

Forumda Türkiye'nin sanat, enerji, savunma ve sanayi alanındaki vizyonunu ortaya koyan 'Türkiye Yüzyılı' sergisi açılacak.

Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen, çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmeyi amaçlayan 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'nin bir bölümüne de forumda yer verilecek.

Açılış oturumunda Fransızca, İspanyolca, Arapça ve Rusça çeviri desteği sağlanacak.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Venezüella lideri Nicolas Maduro ile - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Diplomasi Forumu için Antalya’ya geldi
08:51
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