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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Diplomasi Forumu için Antalya’ya geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Diplomasi Forumu için Antalya’ya geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün başlayacak Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak için Türkiye’ye geldi. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T08:51+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov’un Antalya ziyareti kapsamında Türk mevkidaşı Hakan Fidan’la bir araya gelerek Ukrayna, Kafkaslar, Gazze, Suriye ve Libya’yla ilgili konuları görüşeceği ifade edildi.Lavrov ayrıca Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan dışişleri bakanları ve Esvatini Kralı ile görüşecek.
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sergey lavrov, rusya, antalya, antalya diplomasi forumu, türkiye, hakan fidan
sergey lavrov, rusya, antalya, antalya diplomasi forumu, türkiye, hakan fidan

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Diplomasi Forumu için Antalya’ya geldi

08:51 01.03.2024 (güncellendi: 08:57 01.03.2024)
© AA / Pedro Rances MatteyRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Venezüella lideri Nicolas Maduro ile
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Venezüella lideri Nicolas Maduro ile - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© AA / Pedro Rances Mattey
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün başlayacak Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak için Türkiye’ye geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov’un Antalya ziyareti kapsamında Türk mevkidaşı Hakan Fidan’la bir araya gelerek Ukrayna, Kafkaslar, Gazze, Suriye ve Libya’yla ilgili konuları görüşeceği ifade edildi.
Lavrov ayrıca Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan dışişleri bakanları ve Esvatini Kralı ile görüşecek.
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