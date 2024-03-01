https://sputniknews.com.tr/20240301/rusya-disisleri-bakani-lavrov-diplomasi-forumu-icin-antalyaya-geldi-1081246727.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Diplomasi Forumu için Antalya’ya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Diplomasi Forumu için Antalya’ya geldi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün başlayacak Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak için Türkiye’ye geldi. 01.03.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

sergey lavrov

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antalya

antalya diplomasi forumu

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hakan fidan

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov’un Antalya ziyareti kapsamında Türk mevkidaşı Hakan Fidan’la bir araya gelerek Ukrayna, Kafkaslar, Gazze, Suriye ve Libya’yla ilgili konuları görüşeceği ifade edildi.Lavrov ayrıca Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan dışişleri bakanları ve Esvatini Kralı ile görüşecek.

https://sputniknews.com.tr/20240229/putin-yillik-federal-meclis-konusmasini-gerceklestirecek-1081211024.html

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sergey lavrov, rusya, antalya, antalya diplomasi forumu, türkiye, hakan fidan