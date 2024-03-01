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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240301/rus-senator-austinin-rusyaya-yonelik-savas-tehdidi-onun-yetkinligi-sorusunu-ortaya-cikarir-1081242709.html
Rus Senatör: Austin’in Rusya'ya yönelik savaş tehdidi, onun yetkinliği sorusunu ortaya çıkarır
Rus Senatör: Austin’in Rusya'ya yönelik savaş tehdidi, onun yetkinliği sorusunu ortaya çıkarır
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Perminov, Pentagon şefi Austin’in Rusya'ya yönelik savaş tehdidinin, onun yetkinliğine dair soru işaretleri ortaya cıkardığını ifade etti. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T01:16+0300
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Üyesi Sergey Perminov, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ‘Ukrayna'nın yenilgisi durumunda NATO’nun Rusya ile savaşmak zorunda kalacağı’ şeklindeki sözlerini Sputnik’e değerlendirdi.Rus senatör, Austin’in sözleri ‘gizli tehdit’ ise, bunun Pentagon şefinin yetkinliğinin sorgulanmasını gerektireceğini söyledi.Perminov, “Eğer bu bir varsayımsa, o zaman dikkate değer görülmeyebilir. Eğer bu bir ‘gizli tehdit’ ise, o zaman dünyanın en büyük nükleer gücü Rusya ile açık bir çatışmayı 'hayal eden' Austin’in yetkinliği sorusu ortaya çıkar” dedi.Rus senatör, bu varsayımın ‘kendi vatandaşlarına ve iç tüketime yönelik propaganda klişesi’ olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.Daha önce Austin, Ukrayna'nın mevcut çatışmadaki yenilgisinin NATO ile Rusya arasında askeri bir çatışma tehdidi oluşturduğunu belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240301/abd-savunma-bakani-austinin-aciklamasina-rusyadan-yanit-1081241817.html
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pentagon, lloyd austin, lloyd austin, abd, abd, rusya, nükleer füze, nükleer silah

Rus Senatör: Austin’in Rusya'ya yönelik savaş tehdidi, onun yetkinliği sorusunu ortaya çıkarır

01:16 01.03.2024
© AP Photo / Olivier MatthysU.S. Secretary for Defense Lloyd J. Austin III speaks during a media conference after a meeting of NATO defense ministers at NATO headquarters in Brussels
U.S. Secretary for Defense Lloyd J. Austin III speaks during a media conference after a meeting of NATO defense ministers at NATO headquarters in Brussels - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
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Rus Senatör Perminov, Pentagon şefi Austin’in Rusya'ya yönelik savaş tehdidinin, onun yetkinliğine dair soru işaretleri ortaya cıkardığını ifade etti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Üyesi Sergey Perminov, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ‘Ukrayna'nın yenilgisi durumunda NATO’nun Rusya ile savaşmak zorunda kalacağı’ şeklindeki sözlerini Sputnik’e değerlendirdi.
Rus senatör, Austin’in sözleri ‘gizli tehdit’ ise, bunun Pentagon şefinin yetkinliğinin sorgulanmasını gerektireceğini söyledi.
Perminov, “Eğer bu bir varsayımsa, o zaman dikkate değer görülmeyebilir. Eğer bu bir ‘gizli tehdit’ ise, o zaman dünyanın en büyük nükleer gücü Rusya ile açık bir çatışmayı 'hayal eden' Austin’in yetkinliği sorusu ortaya çıkar” dedi.
Rus senatör, bu varsayımın ‘kendi vatandaşlarına ve iç tüketime yönelik propaganda klişesi’ olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.
Daha önce Austin, Ukrayna'nın mevcut çatışmadaki yenilgisinin NATO ile Rusya arasında askeri bir çatışma tehdidi oluşturduğunu belirtmişti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
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ABD Savunma Bakanı Austin’in açıklamasına Rusya’dan yanıt
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