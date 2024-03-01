https://sputniknews.com.tr/20240301/rus-senator-austinin-rusyaya-yonelik-savas-tehdidi-onun-yetkinligi-sorusunu-ortaya-cikarir-1081242709.html

Rus Senatör: Austin’in Rusya'ya yönelik savaş tehdidi, onun yetkinliği sorusunu ortaya çıkarır

Rus Senatör: Austin’in Rusya'ya yönelik savaş tehdidi, onun yetkinliği sorusunu ortaya çıkarır

Sputnik Türkiye

Rus Senatör Perminov, Pentagon şefi Austin’in Rusya'ya yönelik savaş tehdidinin, onun yetkinliğine dair soru işaretleri ortaya cıkardığını ifade etti. 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T01:16+0300

2024-03-01T01:16+0300

2024-03-01T01:16+0300

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Üyesi Sergey Perminov, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ‘Ukrayna'nın yenilgisi durumunda NATO’nun Rusya ile savaşmak zorunda kalacağı’ şeklindeki sözlerini Sputnik’e değerlendirdi.Rus senatör, Austin’in sözleri ‘gizli tehdit’ ise, bunun Pentagon şefinin yetkinliğinin sorgulanmasını gerektireceğini söyledi.Perminov, “Eğer bu bir varsayımsa, o zaman dikkate değer görülmeyebilir. Eğer bu bir ‘gizli tehdit’ ise, o zaman dünyanın en büyük nükleer gücü Rusya ile açık bir çatışmayı 'hayal eden' Austin’in yetkinliği sorusu ortaya çıkar” dedi.Rus senatör, bu varsayımın ‘kendi vatandaşlarına ve iç tüketime yönelik propaganda klişesi’ olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.Daha önce Austin, Ukrayna'nın mevcut çatışmadaki yenilgisinin NATO ile Rusya arasında askeri bir çatışma tehdidi oluşturduğunu belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240301/abd-savunma-bakani-austinin-aciklamasina-rusyadan-yanit-1081241817.html

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pentagon, lloyd austin, lloyd austin, abd, abd, rusya, nükleer füze, nükleer silah