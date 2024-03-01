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ABD Savunma Bakanı Austin’in açıklamasına Rusya’dan yanıt
ABD Savunma Bakanı Austin’in açıklamasına Rusya’dan yanıt
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Austin’in Rusya-NATO arasında olası bir çatışma hakkındaki açıklamasını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, artık... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T00:05+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Pentagon Şefi Lloyd Austin’in ‘Ukrayna'nın mevcut çatışmadaki yenilgisinin NATO ile Rusya arasında askeri bir çatışma tehdidi oluşturduğu’ şeklindeki açıklamasını yorumladı.Zaharova, “Bu Rusya’ya doğrudan bir tehdit mi, yoksa (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’e bir mazeret bulma girişimi mi? Her ikisi de çılgınca. Ama artık herkes saldırganın kim olduğunu görebiliyor, o saldırgan Washington’dur” ifadelerini kullandı.Son zamanlarda Batı’da NATO ile Rusya arasında doğrudan silahlı çatışma ile ilgili fikirler giderek daha fazla dile getiriliyor. Daha önce Moskova birçok kez Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerinin hiçbiri için tehdit oluşturmadığını, ancak kendi çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri göz ardı etmeyeceğini ifade etmişti.Bununla birlikte Rusya son yıllarda batı sınırlarına yakın yerlerde NATO’nun benzeri görülmemiş faaliyetine dikkat çekiyor. İttifak giderek doğuya doğru genişliyor ve bu yöndeki faaliyetlerini ‘Rus saldırganlığının kontrol altına alınması’ şeklinde adlandırırken Moskova, Avrupa’da NATO güçlerinin çoğalması ile ilgili endişelerini defalarca dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise NATO ile eşit şartlarda diyaloğa hazır olduğunu açıklamış, bununla birlikte Batı’nın kıtayı askerileştirme rotasından vazgeçmeye çağırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240215/abd-savunma-bakani-austin-nato-toplantisi-oncesi-stoltenberg-ile-gorustu-1080752375.html
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abd, abd, austin, lloyd austin, lloyd austin, rusya, nato, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
abd, abd, austin, lloyd austin, lloyd austin, rusya, nato, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

ABD Savunma Bakanı Austin’in açıklamasına Rusya’dan yanıt

00:05 01.03.2024
© AP Photo / Maya AlleruzzoABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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ABD Savunma Bakanı Austin’in Rusya-NATO arasında olası bir çatışma hakkındaki açıklamasını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, artık herkesin saldırganın Washington olduğunu görebildiğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Pentagon Şefi Lloyd Austin’in ‘Ukrayna'nın mevcut çatışmadaki yenilgisinin NATO ile Rusya arasında askeri bir çatışma tehdidi oluşturduğu’ şeklindeki açıklamasını yorumladı.
Zaharova, “Bu Rusya’ya doğrudan bir tehdit mi, yoksa (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’e bir mazeret bulma girişimi mi? Her ikisi de çılgınca. Ama artık herkes saldırganın kim olduğunu görebiliyor, o saldırgan Washington’dur” ifadelerini kullandı.
Son zamanlarda Batı’da NATO ile Rusya arasında doğrudan silahlı çatışma ile ilgili fikirler giderek daha fazla dile getiriliyor. Daha önce Moskova birçok kez Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerinin hiçbiri için tehdit oluşturmadığını, ancak kendi çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri göz ardı etmeyeceğini ifade etmişti.
Bununla birlikte Rusya son yıllarda batı sınırlarına yakın yerlerde NATO’nun benzeri görülmemiş faaliyetine dikkat çekiyor. İttifak giderek doğuya doğru genişliyor ve bu yöndeki faaliyetlerini ‘Rus saldırganlığının kontrol altına alınması’ şeklinde adlandırırken Moskova, Avrupa’da NATO güçlerinin çoğalması ile ilgili endişelerini defalarca dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise NATO ile eşit şartlarda diyaloğa hazır olduğunu açıklamış, bununla birlikte Batı’nın kıtayı askerileştirme rotasından vazgeçmeye çağırmıştı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
DÜNYA
ABD Savunma Bakanı Austin, NATO toplantısı öncesi Stoltenberg ile görüştü
15 Şubat, 09:52
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