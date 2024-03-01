https://sputniknews.com.tr/20240301/pamukkale-universitesi-hastanesinde-silahli-saldiri-1081279450.html

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde silahlı saldırı: 2'si ağır 7 yaralı

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde silahlı saldırı: 2'si ağır 7 yaralı

Sputnik Türkiye

Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nin Acil Servis girişindeki kafeteryaya 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T18:02+0300

2024-03-01T18:02+0300

2024-03-01T18:49+0300

türkiye

pamukkale üniversitesi

saldırı

silahlı saldırı

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Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeteryada silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.Pamukkale ilçesindeki hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada oturanlara henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi silahla ateş açtı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Yaralanan 7 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Saldırı sonrası yaya olarak kaçtığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Anlarının görüntüsü ortaya çıktıYaşanan saldırının ardından kafeteryada yaşanan panik anları ile yaralıların sedyeler ve görevlilerin yardımıyla yürüyerek acil servise taşındıkları anların görüntüsüler bir kişinin cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20240214/abdde-gecit-toreni-sirasinda-silahli-saldiri-1080745293.html

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pamukkale üniversitesi, saldırı, silahlı saldırı