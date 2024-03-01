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Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde silahlı saldırı: 2'si ağır 7 yaralı
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde silahlı saldırı: 2'si ağır 7 yaralı
Sputnik Türkiye
Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nin Acil Servis girişindeki kafeteryaya 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T18:02+0300
2024-03-01T18:49+0300
türkiye
pamukkale üniversitesi
saldırı
silahlı saldırı
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Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeteryada silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.Pamukkale ilçesindeki hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada oturanlara henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi silahla ateş açtı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Yaralanan 7 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Saldırı sonrası yaya olarak kaçtığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Anlarının görüntüsü ortaya çıktıYaşanan saldırının ardından kafeteryada yaşanan panik anları ile yaralıların sedyeler ve görevlilerin yardımıyla yürüyerek acil servise taşındıkları anların görüntüsüler bir kişinin cep telefonu kayıtlarına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20240214/abdde-gecit-toreni-sirasinda-silahli-saldiri-1080745293.html
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pamukkale üniversitesi, saldırı, silahlı saldırı
pamukkale üniversitesi, saldırı, silahlı saldırı

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde silahlı saldırı: 2'si ağır 7 yaralı

18:02 01.03.2024 (güncellendi: 18:49 01.03.2024)
© AA / Sebahatdin ZeyrekDenizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeteryada silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi
Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeteryada silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© AA / Sebahatdin Zeyrek
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Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nin Acil Servis girişindeki kafeteryaya 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeteryada silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.
Pamukkale ilçesindeki hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada oturanlara henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi silahla ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan 7 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Saldırı sonrası yaya olarak kaçtığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Yaşanan saldırının ardından kafeteryada yaşanan panik anları ile yaralıların sedyeler ve görevlilerin yardımıyla yürüyerek acil servise taşındıkları anların görüntüsüler bir kişinin cep telefonu kayıtlarına yansıdı.
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