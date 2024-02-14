https://sputniknews.com.tr/20240214/abdde-gecit-toreni-sirasinda-silahli-saldiri-1080745293.html

ABD’de geçit töreni sırasında silahlı saldırı

ABD’de geçit töreni sırasında silahlı saldırı

Sputnik Türkiye

ABD’nin Missouri eyaletindeki Kansas City’de Super Bowl’u kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T23:48+0300

2024-02-14T23:48+0300

2024-02-15T00:06+0300

dünya

abd

silahlı saldırı

super bowl

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ABD'nin Kansas City şehrinde Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında silahlar patlarken, olayda yaralılar olduğu bildirildi.Kansas City polisinin açıklamasına göre Super Bowl kutlaması için şehir meydanında toplanan binlerce kişi dağılırken, çok sayıda silah sesi duyuldu.Meydanda bulunan Union Station'ın batı bölgesinde silah sesleri duyulurken, kutlamaya katılan bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.Silah seslerinin duyulduğu anlarda kutlamaya katılanların panikle bölgeden uzaklaştığı görülürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.Olayla ilgili olduğu düşünülen iki kişiyi gözaltına alan polis soruşturma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20240214/kucukcekmecedeki-silahli-saldiriya-iliskin-3-kisi-tutuklandi-1080744682.html

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abd, silahlı saldırı, super bowl