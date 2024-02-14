https://sputniknews.com.tr/20240214/abdde-gecit-toreni-sirasinda-silahli-saldiri-1080745293.html
ABD’de geçit töreni sırasında silahlı saldırı
ABD’de geçit töreni sırasında silahlı saldırı
Sputnik Türkiye
ABD’nin Missouri eyaletindeki Kansas City’de Super Bowl’u kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T23:48+0300
2024-02-14T23:48+0300
2024-02-15T00:06+0300
dünya
abd
silahlı saldırı
super bowl
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ABD'nin Kansas City şehrinde Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında silahlar patlarken, olayda yaralılar olduğu bildirildi.Kansas City polisinin açıklamasına göre Super Bowl kutlaması için şehir meydanında toplanan binlerce kişi dağılırken, çok sayıda silah sesi duyuldu.Meydanda bulunan Union Station'ın batı bölgesinde silah sesleri duyulurken, kutlamaya katılan bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.Silah seslerinin duyulduğu anlarda kutlamaya katılanların panikle bölgeden uzaklaştığı görülürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.Olayla ilgili olduğu düşünülen iki kişiyi gözaltına alan polis soruşturma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20240214/kucukcekmecedeki-silahli-saldiriya-iliskin-3-kisi-tutuklandi-1080744682.html
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abd, silahlı saldırı, super bowl
abd, silahlı saldırı, super bowl
ABD’de geçit töreni sırasında silahlı saldırı
23:48 14.02.2024 (güncellendi: 00:06 15.02.2024)
ABD’nin Missouri eyaletindeki Kansas City’de Super Bowl’u kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
ABD'nin Kansas City şehrinde Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında silahlar patlarken, olayda yaralılar olduğu bildirildi.
Kansas City polisinin açıklamasına göre Super Bowl kutlaması için şehir meydanında toplanan binlerce kişi dağılırken, çok sayıda silah sesi duyuldu.
Meydanda bulunan Union Station'ın batı bölgesinde silah sesleri duyulurken, kutlamaya katılan bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.
Silah seslerinin duyulduğu anlarda kutlamaya katılanların panikle bölgeden uzaklaştığı görülürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili olduğu düşünülen iki kişiyi gözaltına alan polis soruşturma başlattı.