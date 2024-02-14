Küçükçekmece'deki silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi tutuklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
'Kahvede küresel ısınma tehlikesi söz konusu'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'de adaylık istifaları
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
6 dk
GÜN ORTASI
Sevgililer Günü'ne tüketici bakışı
12:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bankacılık hizmeti bankaların tekelinden çıkıyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Tersine beyin göçü mümkün mü?
15:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Kırgızistan liderinden ABD’ye ‘İç işlerimize karışmayın’ uyarısı
17:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
14 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: F-16 anlaşması, F-35 sözleşmesinin akıbetini yaşayabilir
18:23
3 dk
SESLİ HABER
İran’a yatırımda Rusya birinci
18:33
2 dk
TARİHTE BUGÜN
14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
18:41
4 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı’nın varlıklarımızın çalmasına karşılık vereceğiz
18:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
10 dk
SEÇİM 2024
Partilerin üye sayıları son bir yılda nasıl değişti?
19:11
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
118 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın Genelkurmay Başkanı Sırskiy: Geri çekilebiliriz
09:11
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı’nın varlıklarımızın çalmasına karşılık vereceğiz
09:22
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı gazeteci Carlson: Putin uzlaşmaya hazır
09:32
2 dk
SESLİ HABER
Kırgızistan liderinden ABD’ye ‘İç işlerimize karışmayın’ uyarısı
09:43
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy itiraf etti: Orduda sorunlar var
09:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:01
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Minsk 2 ve İstanbul Anlaşması'nın sabote edilmesinden Batıyı sorumlu tuttu
10:09
3 dk
SESLİ HABER
Amerika’da 148 yıl sonra bir ilk: Bakan hakkındaki azil maddeleri kabul edildi
10:21
2 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: F-16 anlaşması, F-35 sözleşmesinin akıbetini yaşayabilir
11:25
3 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
SESLİ HABER
İran’a yatırımda Rusya birinci
11:44
2 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
SESLİ HABER
Polonyalı çiftçiler Ukrayna tırlarındaki tahılı yola döktüler
13:34
3 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240214/kucukcekmecedeki-silahli-saldiriya-iliskin-3-kisi-tutuklandi-1080744682.html
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi tutuklandı
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve 1 kişinin ağır yaralandığı... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T22:48+0300
2024-02-14T22:52+0300
türkiye
küçükçekmece
son dakika
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0b/1080618725_0:12:750:434_1920x0_80_0_0_45797c7a10903440ac1ec4b1b3b03be4.jpg
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 10 Şubat Cumartesi günü yaşanan saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen 4'ü çocuk 26 şüpheli, daha sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Yeniay, kendisinin hedef alındığı gerekçesiyle şikayetçi oldu ve müşteki olarak ifade verdi.Ayrıca olay yerinde bulunan 3 polis memuru da ifade vererek şikayetçi oldu.Alınan bilgiye göre, saldırının gerçekleştirildiği araçta 5 kişinin bulunduğu tespit edildi.Savcılık sevk yazısında, Kanarya Mahallesi Sarı Asma Sokak'ta, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay ve seçim heyetiyle olay yerinde görevli polis memurlarına yönelik uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiği, saldırıda müşteki E.G.D'nin başından uzun namlulu silah mermisiyle vurularak yaralandığı, polis memurları B.Ç, Y.Y, ve K.N'nin olay sırasında araçların arkasına sığınarak saldırıdan kurtuldukları anlatıldı.Yazıda, Yeniay'ın, programı tam olarak bitmediği için dernekten dışarıya çıkamaması dolayısıyla saldırıdan kurtulduğu kaydedildi.Sevk yazısında, suça sürüklenen çocuk Y.A'nın saldırıyı gerçekleştiren silahlı suç örgütüne üye olduğu, saldırıda kullanılan kalaşnikof marka silahlı temin ederek şüpheli Mazlum Doğan'a verdiği ve kasten öldürmeye teşebbüs ettiği belirtildi.Yazıda, suça sürüklenen çocuk S.T'nin, saldırıyı gerçekleştiren silahlı suç örgütüne üyelik vasfı altında olay sırasında kullanılan aracın tavanına çıkarak elindeki silahla müştekilere rastgele ateş edip kasten yaralamaya teşebbüs ettiği anlatıldı.Suça sürüklenen Ç.S'nin ise saldırıyı gerçekleştiren silahlı suç örgütüne üyelik vasfı altında aracın sol camından elindeki silahla müştekilere rastgele ateş açarak kasten yaralamaya teşebbüs ettiği kaydedildi.Suça sürüklenen bu 3 çocuk, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ve "nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçlarından tutuklama, suça sürüklenen 1 çocuk ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakimlik, suça sürüklenen 3 çocuğun tutuklanmasına, bir çocuk şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.Ne olmuştu?AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, 10 Şubat Cumartesi günü Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında beyaz bir araçla olay yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı.Saldırıda E.G.D. ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etmişti. Başından yaralanan E.G.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.Şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, çevredeki kamera kayıtlarını incelemiş, olay yerinde yapılan çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre uzun namlulu silah kovanı, 3 adet 9 milimetre kovan bulunmuş, 5 araç ve 1 ikamete kurşun isabet ettiği belirlenmişti.Çalışmalarda, 4'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240211/adalet-bakani-tunc-ak-parti-kucukcekmece--secim-saldirisina-yonelik-12-supheli-gozaltina-alindi-1080630356.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0b/1080618725_92:0:748:492_1920x0_80_0_0_2f7f69dc3e7a2157d854040b69962862.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
küçükçekmece, son dakika
küçükçekmece, son dakika

Küçükçekmece'deki silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi tutuklandı

22:48 14.02.2024 (güncellendi: 22:52 14.02.2024)
© İHAAK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında meydana gelen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında meydana gelen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© İHA
Abone ol
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından suça sürüklenen 3 çocuk şüpheli tutuklandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 10 Şubat Cumartesi günü yaşanan saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 4'ü çocuk 26 şüpheli, daha sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Yeniay, kendisinin hedef alındığı gerekçesiyle şikayetçi oldu ve müşteki olarak ifade verdi.
Ayrıca olay yerinde bulunan 3 polis memuru da ifade vererek şikayetçi oldu.
Alınan bilgiye göre, saldırının gerçekleştirildiği araçta 5 kişinin bulunduğu tespit edildi.
Savcılık sevk yazısında, Kanarya Mahallesi Sarı Asma Sokak'ta, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay ve seçim heyetiyle olay yerinde görevli polis memurlarına yönelik uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiği, saldırıda müşteki E.G.D'nin başından uzun namlulu silah mermisiyle vurularak yaralandığı, polis memurları B.Ç, Y.Y, ve K.N'nin olay sırasında araçların arkasına sığınarak saldırıdan kurtuldukları anlatıldı.
Yazıda, Yeniay'ın, programı tam olarak bitmediği için dernekten dışarıya çıkamaması dolayısıyla saldırıdan kurtulduğu kaydedildi.
Sevk yazısında, suça sürüklenen çocuk Y.A'nın saldırıyı gerçekleştiren silahlı suç örgütüne üye olduğu, saldırıda kullanılan kalaşnikof marka silahlı temin ederek şüpheli Mazlum Doğan'a verdiği ve kasten öldürmeye teşebbüs ettiği belirtildi.
Yazıda, suça sürüklenen çocuk S.T'nin, saldırıyı gerçekleştiren silahlı suç örgütüne üyelik vasfı altında olay sırasında kullanılan aracın tavanına çıkarak elindeki silahla müştekilere rastgele ateş edip kasten yaralamaya teşebbüs ettiği anlatıldı.
Suça sürüklenen Ç.S'nin ise saldırıyı gerçekleştiren silahlı suç örgütüne üyelik vasfı altında aracın sol camından elindeki silahla müştekilere rastgele ateş açarak kasten yaralamaya teşebbüs ettiği kaydedildi.
Suça sürüklenen bu 3 çocuk, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ve "nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçlarından tutuklama, suça sürüklenen 1 çocuk ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, suça sürüklenen 3 çocuğun tutuklanmasına, bir çocuk şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, 10 Şubat Cumartesi günü Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında beyaz bir araçla olay yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı.
Saldırıda E.G.D. ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etmişti. Başından yaralanan E.G.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.
Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.
Şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, çevredeki kamera kayıtlarını incelemiş, olay yerinde yapılan çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre uzun namlulu silah kovanı, 3 adet 9 milimetre kovan bulunmuş, 5 araç ve 1 ikamete kurşun isabet ettiği belirlenmişti.
Çalışmalarda, 4'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2024
POLİTİKA
Adalet Bakanı Tunç: AK Parti Küçükçekmece seçim saldırısına yönelik 12 şüpheli gözaltına alındı
11 Şubat, 17:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала