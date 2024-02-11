https://sputniknews.com.tr/20240211/adalet-bakani-tunc-ak-parti-kucukcekmece--secim-saldirisina-yonelik-12-supheli-gozaltina-alindi-1080630356.html

Adalet Bakanı Tunç: AK Parti Küçükçekmece seçim saldırısına yönelik 12 şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Tunç: AK Parti Küçükçekmece seçim saldırısına yönelik 12 şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 12 şüphelinin... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T17:21+0300

2024-02-11T17:21+0300

2024-02-11T17:23+0300

politika

saldırı

silahlı saldırı

ak parti

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Bakan Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda, Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaptığı sırada saldırıda bulunan kişilere yönelik açıklamalarda bulundu. Tunç, silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen 12 şüphelinin gözaltına alındığını, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.Bakan Tunç, olaya ilişkin soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

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saldırı, silahlı saldırı, ak parti