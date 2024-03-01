https://sputniknews.com.tr/20240301/nikaragua-almanya-aleyhinde-uluslararasi-adalet-divaninda-dava-acti-1081284936.html
Nikaragua, Almanya aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı
Nikaragua, Almanya aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı
Sputnik Türkiye
Nikaragua, İsrail'in 'Gazze'deki soykırımına siyasi, mali ve askeri destek vermekle' suçladığı Almanya aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında dava açtı. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T22:01+0300
2024-03-01T22:01+0300
2024-03-01T22:08+0300
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nikaragua, almanya, gazze, gazze şeridi
nikaragua, almanya, gazze, gazze şeridi
Nikaragua, Almanya aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı
22:01 01.03.2024 (güncellendi: 22:08 01.03.2024)
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Nikaragua, İsrail'in 'Gazze'deki soykırımına siyasi, mali ve askeri destek vermekle' suçladığı Almanya aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında dava açtı.