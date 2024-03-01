https://sputniknews.com.tr/20240301/disisleri-bakanligi-israil-hukumetinin-tum-uyeleri-hesap-verecek-1081284276.html
Dışişleri Bakanlığı: İsrail hükümetinin tüm üyeleri hesap verecek
Dışişleri Bakanlığı: İsrail hükümetinin tüm üyeleri hesap verecek
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı'ndan "İsrail Hükümeti’nin tüm üyelerinin, Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T20:52+0300
2024-03-01T20:52+0300
2024-03-01T20:52+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı: İsrail hükümetinin tüm üyeleri hesap verecek
Dışişleri Bakanlığı'ndan "İsrail Hükümeti’nin tüm üyelerinin, Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz" açıklaması yapıldı.