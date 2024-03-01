https://sputniknews.com.tr/20240301/kuba-disisleri-bakani-parrilla-abdnin-casusluk-tehditlerini-uydurmasinin-amaci-vergileri-artirmak-1081255114.html
Küba Dışişleri Bakanı Parrilla: ABD’nin casusluk tehditlerini uydurmasının amacı vergileri artırmak
Küba Dışişleri Bakanı Parrilla: ABD’nin casusluk tehditlerini uydurmasının amacı vergileri artırmak
Sputnik Türkiye
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla, ABD’nin, vatandaşlarının üzerindeki vergi yükünü artırmak ve saldırgan dış politikasını meşrulaştırmak amacıyla... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T12:49+0300
2024-03-01T12:49+0300
2024-03-01T12:49+0300
dünya
küba
bruno rodriguez parrilla
bolivya
casus
büyükelçi
abd
cia
ajan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/1d/1049339078_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_83d8a370b6580fbd95e334a6145c0e5a.jpg
Küba Dışişleri Bakanı Parrilla, sosyal medya paylaşımında, ABD’nin eski Bolivya Büyükelçisi Victor Manuel Rocha’nın, Küba adına casusluk yaptığı suçlamasını kabul ettiği yönündeki iddiaları değerlendirdi. Parrilla, “En çok casusluk yapan ve vatandaşların mahremiyetini ihlal eden ABD hükümeti şimdi de casusluk şeklinde bir dış tehdit icat ediyor. Bunu, vergi mükelleflerinden para toplama ve üçüncü ülkelere karşı yeni saldırgan adımlar takip edecek” diye yazdı. ABD Savcılığı’nın iddiasına göre Victor Manuel Rocha, ABD Dışişleri Bakanlığı’na işe alındıktan kısa süre sonra en az 1981 yılından itibaren Küba adına ‘gizli faaliyetler’ yürüttü. Suçlamaların, Rocha’nın 2023’te, kendini Miguel adında Kübalı istihbarat ajanı olarak tanıtan bir FBI ajanına yaptığı itiraflara dayandığı belirtiliyor. Diplomatın, eski Küba lideri Fidel Castro’ya övgüde bulunduğu, ABD’yi ‘düşman’ olarak damgaladığı ve 40 yıldan fazla bir süre ABD dış politikanın kalbinde Kübalı köstebek olarak hizmet etmesiyle övündüğü iddia ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240301/madurodan-abdnin-isgaline-karsi-hazir-olun-cagrisi-1081254854.html
küba
bolivya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/1d/1049339078_72:0:1137:799_1920x0_80_0_0_71573b2651431ede00046084127dad65.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
küba, bruno rodriguez parrilla, bolivya, casus, büyükelçi, abd, cia, ajan
küba, bruno rodriguez parrilla, bolivya, casus, büyükelçi, abd, cia, ajan
Küba Dışişleri Bakanı Parrilla: ABD’nin casusluk tehditlerini uydurmasının amacı vergileri artırmak
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla, ABD’nin, vatandaşlarının üzerindeki vergi yükünü artırmak ve saldırgan dış politikasını meşrulaştırmak amacıyla casusluk tehditleri icat ettiğini belirtti.
Küba Dışişleri Bakanı Parrilla, sosyal medya paylaşımında, ABD’nin eski Bolivya Büyükelçisi Victor Manuel Rocha’nın, Küba adına casusluk yaptığı suçlamasını kabul ettiği yönündeki iddiaları değerlendirdi.
Parrilla, “En çok casusluk yapan ve vatandaşların mahremiyetini ihlal eden ABD hükümeti şimdi de casusluk şeklinde bir dış tehdit icat ediyor. Bunu, vergi mükelleflerinden para toplama ve üçüncü ülkelere karşı yeni saldırgan adımlar takip edecek” diye yazdı.
ABD Savcılığı’nın iddiasına göre Victor Manuel Rocha, ABD Dışişleri Bakanlığı’na işe alındıktan kısa süre sonra en az 1981 yılından itibaren Küba adına ‘gizli faaliyetler’ yürüttü.
Suçlamaların, Rocha’nın 2023’te, kendini Miguel adında Kübalı istihbarat ajanı olarak tanıtan bir FBI ajanına yaptığı itiraflara dayandığı belirtiliyor. Diplomatın, eski Küba lideri Fidel Castro’ya övgüde bulunduğu, ABD’yi ‘düşman’ olarak damgaladığı ve 40 yıldan fazla bir süre ABD dış politikanın kalbinde Kübalı köstebek olarak hizmet etmesiyle övündüğü iddia ediliyor.