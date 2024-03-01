https://sputniknews.com.tr/20240301/kuba-disisleri-bakani-parrilla-abdnin-casusluk-tehditlerini-uydurmasinin-amaci-vergileri-artirmak-1081255114.html

Küba Dışişleri Bakanı Parrilla: ABD’nin casusluk tehditlerini uydurmasının amacı vergileri artırmak

Küba Dışişleri Bakanı Parrilla: ABD’nin casusluk tehditlerini uydurmasının amacı vergileri artırmak

Sputnik Türkiye

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla, ABD’nin, vatandaşlarının üzerindeki vergi yükünü artırmak ve saldırgan dış politikasını meşrulaştırmak amacıyla... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T12:49+0300

2024-03-01T12:49+0300

2024-03-01T12:49+0300

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Küba Dışişleri Bakanı Parrilla, sosyal medya paylaşımında, ABD’nin eski Bolivya Büyükelçisi Victor Manuel Rocha’nın, Küba adına casusluk yaptığı suçlamasını kabul ettiği yönündeki iddiaları değerlendirdi. Parrilla, “En çok casusluk yapan ve vatandaşların mahremiyetini ihlal eden ABD hükümeti şimdi de casusluk şeklinde bir dış tehdit icat ediyor. Bunu, vergi mükelleflerinden para toplama ve üçüncü ülkelere karşı yeni saldırgan adımlar takip edecek” diye yazdı. ABD Savcılığı’nın iddiasına göre Victor Manuel Rocha, ABD Dışişleri Bakanlığı’na işe alındıktan kısa süre sonra en az 1981 yılından itibaren Küba adına ‘gizli faaliyetler’ yürüttü. Suçlamaların, Rocha’nın 2023’te, kendini Miguel adında Kübalı istihbarat ajanı olarak tanıtan bir FBI ajanına yaptığı itiraflara dayandığı belirtiliyor. Diplomatın, eski Küba lideri Fidel Castro’ya övgüde bulunduğu, ABD’yi ‘düşman’ olarak damgaladığı ve 40 yıldan fazla bir süre ABD dış politikanın kalbinde Kübalı köstebek olarak hizmet etmesiyle övündüğü iddia ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240301/madurodan-abdnin-isgaline-karsi-hazir-olun-cagrisi-1081254854.html

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