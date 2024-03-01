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Kahramanmaraş'ta deprem
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Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ta deprem
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
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AFAD Deprem'in aktardığına göre, saat 17:09'da Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20240301/kiz-kulesi-yeniden-ziyarete-acildi-1081272922.html
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kahramanmaraş, deprem, afad
kahramanmaraş, deprem, afad

Kahramanmaraş'ta deprem

17:25 01.03.2024
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© İHA
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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
AFAD Deprem'in aktardığına göre, saat 17:09'da Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Kız Kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
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