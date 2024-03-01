https://sputniknews.com.tr/20240301/kiz-kulesi-yeniden-ziyarete-acildi-1081272922.html
Kız Kulesi yeniden ziyarete açıldı
Kız Kulesi yeniden ziyarete açıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un en çok ziyaret edilen tarihi eserlerinden biri olan Kız Kulesi yeniden ziyarete açıldı. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T16:08+0300
2024-03-01T16:08+0300
2024-03-01T16:09+0300
türkiye
kız kulesi
kültür ve turizm bakanlığı
üsküdar
karaköy
ulaşım
iskele
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygunşekilde restore edilen Kız Kulesi, uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yılı aşkın süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi.Kız Kulesi'ne ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştiriliyor. Karaköy'de bulunan Ziraat Bankası önünde yer alan iskeleden yapılan tekne seferleri 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde sürdürülüyor.Kız Kulesi'nde her akşam 21.00'de ışık ve lazer gösterisi yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230511/kiz-kulesi-isik-ve-lazer-sovuyla-aciliyor-1070973299.html
türkiye
kız kulesi
üsküdar
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kız kulesi, kültür ve turizm bakanlığı, üsküdar, karaköy, ulaşım, iskele
kız kulesi, kültür ve turizm bakanlığı, üsküdar, karaköy, ulaşım, iskele
Kız Kulesi yeniden ziyarete açıldı
16:08 01.03.2024 (güncellendi: 16:09 01.03.2024)
İstanbul'un en çok ziyaret edilen tarihi eserlerinden biri olan Kız Kulesi yeniden ziyarete açıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygunşekilde restore edilen Kız Kulesi, uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yılı aşkın süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi.
Kız Kulesi'ne ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştiriliyor. Karaköy'de bulunan Ziraat Bankası önünde yer alan iskeleden yapılan tekne seferleri 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde sürdürülüyor.
Kız Kulesi'nde her akşam 21.00'de ışık ve lazer gösterisi yapılıyor.