https://sputniknews.com.tr/20240301/kiz-kulesi-yeniden-ziyarete-acildi-1081272922.html

Kız Kulesi yeniden ziyarete açıldı

Kız Kulesi yeniden ziyarete açıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un en çok ziyaret edilen tarihi eserlerinden biri olan Kız Kulesi yeniden ziyarete açıldı. 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T16:08+0300

2024-03-01T16:08+0300

2024-03-01T16:09+0300

türkiye

kız kulesi

kültür ve turizm bakanlığı

üsküdar

karaköy

ulaşım

iskele

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygunşekilde restore edilen Kız Kulesi, uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yılı aşkın süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi.Kız Kulesi'ne ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştiriliyor. Karaköy'de bulunan Ziraat Bankası önünde yer alan iskeleden yapılan tekne seferleri 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde sürdürülüyor.Kız Kulesi'nde her akşam 21.00'de ışık ve lazer gösterisi yapılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230511/kiz-kulesi-isik-ve-lazer-sovuyla-aciliyor-1070973299.html

türkiye

kız kulesi

üsküdar

karaköy

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kız kulesi, kültür ve turizm bakanlığı, üsküdar, karaköy, ulaşım, iskele