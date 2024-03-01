https://sputniknews.com.tr/20240301/japonya-rusyadan-sanayi-amacli-olmayan-elmaslarin-ithalatini-yasakladi-1081274598.html
Japonya, Rusya’dan sanayi amaçlı olmayan elmasların ithalatını yasakladı
Japonya, Rusya’dan sanayi amaçlı olmayan elmasların ithalatını yasakladı
Sputnik Türkiye
Japonya’nın, Rusya’da yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında, sanayi amaçlı olmayan elmasların Rusya’dan ithalatına uygulanan yaptırımı sıkılaştırdığı... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T16:41+0300
2024-03-01T16:41+0300
2024-03-01T16:41+0300
dünya
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abd
g7
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Japonya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya menşeli gayri sanayi elmasların (Rusya dışında işlenenler dahil) ithalatının yasaklanmasına yönelik tedbirler uygulanmaya kondu” ifadesine yer verildi.Daha önce ABD, Rusya’dan derecelendirilmemiş elmas ve pırlanta takıların yanı sıra, 1 karattan ağır gayri sanayi elmasların ithalatını yasakladı. Yasak, 1 Martta yürürlüğe girdi.G7 ülkelerinin üçüncü ülkelerde işlenen Rus elmasların ithalatına getirdiği aşamalı kısıtlamalar da bugünden itibaren uygulanmaya başladı.
https://sputniknews.com.tr/20240301/abdli-eski-istihbaratci-cia-ukraynadaki-uslerden-rusyayi-vurmayi-planliyordu-1081272441.html
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japonya, rusya, rusya savunma bakanlığı, abd, g7
japonya, rusya, rusya savunma bakanlığı, abd, g7
Japonya, Rusya’dan sanayi amaçlı olmayan elmasların ithalatını yasakladı
Japonya’nın, Rusya’da yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında, sanayi amaçlı olmayan elmasların Rusya’dan ithalatına uygulanan yaptırımı sıkılaştırdığı duyuruldu.
Japonya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya menşeli gayri sanayi elmasların (Rusya dışında işlenenler dahil) ithalatının yasaklanmasına yönelik tedbirler uygulanmaya kondu” ifadesine yer verildi.
Daha önce ABD, Rusya’dan derecelendirilmemiş elmas ve pırlanta takıların yanı sıra, 1 karattan ağır gayri sanayi elmasların ithalatını yasakladı.
Yasak, 1 Martta yürürlüğe girdi.G7 ülkelerinin üçüncü ülkelerde işlenen Rus elmasların ithalatına getirdiği aşamalı kısıtlamalar da bugünden itibaren uygulanmaya başladı.