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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21. yüzyıl beklentilerin aksine buhranlar çağına dönüşmekte
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240301/abdli-eski-istihbaratci-cia-ukraynadaki-uslerden-rusyayi-vurmayi-planliyordu-1081272441.html
ABD’li eski istihbaratçı: CIA, Ukrayna’daki üslerden Rusya’yı vurmayı planlıyordu
ABD’li eski istihbaratçı: CIA, Ukrayna’daki üslerden Rusya’yı vurmayı planlıyordu
Sputnik Türkiye
ABD'li eski istihbarat subayı Scott Ritter, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Rusya’ya saldırı gerçekleştirme amaçla 2014’ten başlayarak Ukrayna... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
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Dialogue works adlı Youtube kanalına konuşan Scott Ritter, “Şubat 2014’teki CIA destekli darbenin ardından Amerikan istihbaratı, Ukraynalı meslektaşlarıyla birlikte, bir tek Rusya’ya saldırmak amacıyla Rusya sınırlarına yakın üsler inşa etmeye başladı” ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sürekli bahsettiği tehdidin bu olduğunu kaydeden Ritter’in sözlerine göre, CIA Direktörü’nün Ukrayna ziyaretlerinin, ABD Başkanı’nın Kiev ziyaretlerinden çok daha önemli olay olduğunu vurguladı.Daha önce Rusya lideri Putin, Ukrayna’daki silahlı çatışmaların temel sebebinin darbe olduğunu defalarca dile getirmişti. NATO’nun yıllar boyunca altyapısını Ukrayna topraklarına genişleterek bu ülkeyi Moskova’ya düşman anti-Rusya’ya dönüştürdüğünü belirten Putin, böyle bir köprübaşının oluşturulmasını önlemek için komşu ülkede demilitarizasyon operasyonu başlattıklarını kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240301/eski-temsilciler-meclisi-baskani-mccarthy-biden-ozel-gorusmelerde-bile-kopya-kullaniyor-1081272256.html
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, joe biden, scott ritter, cia, darbe, darbe girişimi
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ABD’li eski istihbaratçı: CIA, Ukrayna’daki üslerden Rusya’yı vurmayı planlıyordu

15:56 01.03.2024
© AP Photo / Andrew HarnikABD Başkanı Joe Biden Ukrayna Zelenskiy yardım destek Beyaz Saray
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna Zelenskiy yardım destek Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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ABD'li eski istihbarat subayı Scott Ritter, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Rusya’ya saldırı gerçekleştirme amaçla 2014’ten başlayarak Ukrayna topraklarında özel üsler inşa etmeye başladığını belirtti.
Dialogue works adlı Youtube kanalına konuşan Scott Ritter, “Şubat 2014’teki CIA destekli darbenin ardından Amerikan istihbaratı, Ukraynalı meslektaşlarıyla birlikte, bir tek Rusya’ya saldırmak amacıyla Rusya sınırlarına yakın üsler inşa etmeye başladı” ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sürekli bahsettiği tehdidin bu olduğunu kaydeden Ritter’in sözlerine göre, CIA Direktörü’nün Ukrayna ziyaretlerinin, ABD Başkanı’nın Kiev ziyaretlerinden çok daha önemli olay olduğunu vurguladı.
Daha önce Rusya lideri Putin, Ukrayna’daki silahlı çatışmaların temel sebebinin darbe olduğunu defalarca dile getirmişti.
NATO’nun yıllar boyunca altyapısını Ukrayna topraklarına genişleterek bu ülkeyi Moskova’ya düşman anti-Rusya’ya dönüştürdüğünü belirten Putin, böyle bir köprübaşının oluşturulmasını önlemek için komşu ülkede demilitarizasyon operasyonu başlattıklarını kaydetmişti.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
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