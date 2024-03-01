https://sputniknews.com.tr/20240301/abdli-eski-istihbaratci-cia-ukraynadaki-uslerden-rusyayi-vurmayi-planliyordu-1081272441.html

ABD’li eski istihbaratçı: CIA, Ukrayna’daki üslerden Rusya’yı vurmayı planlıyordu

ABD’li eski istihbaratçı: CIA, Ukrayna’daki üslerden Rusya’yı vurmayı planlıyordu

Sputnik Türkiye

ABD'li eski istihbarat subayı Scott Ritter, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Rusya’ya saldırı gerçekleştirme amaçla 2014’ten başlayarak Ukrayna... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T15:56+0300

2024-03-01T15:56+0300

2024-03-01T15:56+0300

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Dialogue works adlı Youtube kanalına konuşan Scott Ritter, “Şubat 2014’teki CIA destekli darbenin ardından Amerikan istihbaratı, Ukraynalı meslektaşlarıyla birlikte, bir tek Rusya’ya saldırmak amacıyla Rusya sınırlarına yakın üsler inşa etmeye başladı” ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sürekli bahsettiği tehdidin bu olduğunu kaydeden Ritter’in sözlerine göre, CIA Direktörü’nün Ukrayna ziyaretlerinin, ABD Başkanı’nın Kiev ziyaretlerinden çok daha önemli olay olduğunu vurguladı.Daha önce Rusya lideri Putin, Ukrayna’daki silahlı çatışmaların temel sebebinin darbe olduğunu defalarca dile getirmişti. NATO’nun yıllar boyunca altyapısını Ukrayna topraklarına genişleterek bu ülkeyi Moskova’ya düşman anti-Rusya’ya dönüştürdüğünü belirten Putin, böyle bir köprübaşının oluşturulmasını önlemek için komşu ülkede demilitarizasyon operasyonu başlattıklarını kaydetmişti.

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