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Eski Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy: Biden, özel görüşmelerde bile kopya kullanıyor
Eski Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy: Biden, özel görüşmelerde bile kopya kullanıyor
Sputnik Türkiye
Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ülke lideri Joe Biden’in küçük gruplarla yapılan özel toplantılarda bile kopya kullandığını belirtti. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T15:47+0300
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Fox Business’e konuşan McCarthy, “Hâlâ telesuflör kullanıyor. Kapalı kapılar ardında da bile onunla görüştüğünüzde bunu yapıyor. Oysa telesuflör, bildiğiniz kopyadır. Onunla buluştuğumda sadece iki tane olacağını tespit ettim. Elindeki kağıdı okuyordu” ifadesini kullandı.Başkanın elindeki notlardan saparsa konuşmasına devam edemeyeceğini anlatan McCarthy, Biden’a ülkeye hizmetlerinden dolayı saygı duyduğunu, ama yine de onun bu önemli devlet görevi için uygun yaşta olmadığını savundu.Daha önce ABD Başkanı Biden’in, bağışçılarla özel toplantılarda bile kopya kullandığı yönünde haberler çıkmıştı. Axios, geçen hafta, Biden’in 'önceden bildiği sorulara' yanıt vermek için bile kopya kullanmasının bağışçılarda endişelere neden olduğunu yazmıştı.ABD tarihinin en yaşlı başkanı ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Biden, şu anda 80 yaşında, ama başkanlık seçimlerini kazanması durumunda yeni döneme girdiğinde yaşı 82, ikinci dönemi bittiğinde de 86 yaşında olacak. Biden kendisi, yaşının sahip olduğu deneyimin kanıtı olduğunu savunuyor ve önemli sağlık sorunlarının bulunmadığında ısrar ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240301/tarihci-perincek-batili-politikacilarin-kiskirtici-politikalarinin-bedelini-kendi-halklari-oduyor--1081245469.html
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joe biden, abd, kopya, yaşlı, yaşlı nüfus, kevin mccarthy, temsilciler meclisi
joe biden, abd, kopya, yaşlı, yaşlı nüfus, kevin mccarthy, temsilciler meclisi

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy: Biden, özel görüşmelerde bile kopya kullanıyor

15:47 01.03.2024
© AFP 2023 / MANDEL NGANABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ülke lideri Joe Biden’in küçük gruplarla yapılan özel toplantılarda bile kopya kullandığını belirtti.
Fox Business’e konuşan McCarthy, “Hâlâ telesuflör kullanıyor. Kapalı kapılar ardında da bile onunla görüştüğünüzde bunu yapıyor. Oysa telesuflör, bildiğiniz kopyadır. Onunla buluştuğumda sadece iki tane olacağını tespit ettim. Elindeki kağıdı okuyordu” ifadesini kullandı.
Başkanın elindeki notlardan saparsa konuşmasına devam edemeyeceğini anlatan McCarthy, Biden’a ülkeye hizmetlerinden dolayı saygı duyduğunu, ama yine de onun bu önemli devlet görevi için uygun yaşta olmadığını savundu.
Daha önce ABD Başkanı Biden’in, bağışçılarla özel toplantılarda bile kopya kullandığı yönünde haberler çıkmıştı. Axios, geçen hafta, Biden’in 'önceden bildiği sorulara' yanıt vermek için bile kopya kullanmasının bağışçılarda endişelere neden olduğunu yazmıştı.

ABD tarihinin en yaşlı başkanı

ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Biden, şu anda 80 yaşında, ama başkanlık seçimlerini kazanması durumunda yeni döneme girdiğinde yaşı 82, ikinci dönemi bittiğinde de 86 yaşında olacak. Biden kendisi, yaşının sahip olduğu deneyimin kanıtı olduğunu savunuyor ve önemli sağlık sorunlarının bulunmadığında ısrar ediyor.
Ukrayna ABD Zelenskiy Biden yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
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