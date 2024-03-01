https://sputniknews.com.tr/20240301/eski-temsilciler-meclisi-baskani-mccarthy-biden-ozel-gorusmelerde-bile-kopya-kullaniyor-1081272256.html

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy: Biden, özel görüşmelerde bile kopya kullanıyor

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy: Biden, özel görüşmelerde bile kopya kullanıyor

Sputnik Türkiye

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ülke lideri Joe Biden’in küçük gruplarla yapılan özel toplantılarda bile kopya kullandığını belirtti. 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T15:47+0300

2024-03-01T15:47+0300

2024-03-01T15:47+0300

dünya

joe biden

abd

kopya

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kevin mccarthy

temsilciler meclisi

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Fox Business’e konuşan McCarthy, “Hâlâ telesuflör kullanıyor. Kapalı kapılar ardında da bile onunla görüştüğünüzde bunu yapıyor. Oysa telesuflör, bildiğiniz kopyadır. Onunla buluştuğumda sadece iki tane olacağını tespit ettim. Elindeki kağıdı okuyordu” ifadesini kullandı.Başkanın elindeki notlardan saparsa konuşmasına devam edemeyeceğini anlatan McCarthy, Biden’a ülkeye hizmetlerinden dolayı saygı duyduğunu, ama yine de onun bu önemli devlet görevi için uygun yaşta olmadığını savundu.Daha önce ABD Başkanı Biden’in, bağışçılarla özel toplantılarda bile kopya kullandığı yönünde haberler çıkmıştı. Axios, geçen hafta, Biden’in 'önceden bildiği sorulara' yanıt vermek için bile kopya kullanmasının bağışçılarda endişelere neden olduğunu yazmıştı.ABD tarihinin en yaşlı başkanı ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Biden, şu anda 80 yaşında, ama başkanlık seçimlerini kazanması durumunda yeni döneme girdiğinde yaşı 82, ikinci dönemi bittiğinde de 86 yaşında olacak. Biden kendisi, yaşının sahip olduğu deneyimin kanıtı olduğunu savunuyor ve önemli sağlık sorunlarının bulunmadığında ısrar ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20240301/tarihci-perincek-batili-politikacilarin-kiskirtici-politikalarinin-bedelini-kendi-halklari-oduyor--1081245469.html

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joe biden, abd, kopya, yaşlı, yaşlı nüfus, kevin mccarthy, temsilciler meclisi