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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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İYİ Parti lideri Akşener: CHP'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık
İYİ Parti lideri Akşener: CHP'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Jest bekliyoruz" sözlerine ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T17:43+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
meral akşener
iyi parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
türkiye
özgür özel
özgür özel
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İYİ Parti lideri Akşener, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Ankara Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti. Akşener, esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'Her bir suçu benim üzerime bırakıyor herkes'CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Balıkesir’de belediye başkan adaylığı konusunda 'İYİ Parti’den bir jest bekliyoruz' sözlerinin sorulmasına üzerine Akşener, şunları söyledi: İYİ Parti Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığının Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürülmesine ilişkin ise Akşener, "Orada söylenecek bir şey yok" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240229/aksenerden-altili-masa-yanlis-miydi-sorusuna-yanit-1081235061.html
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meral akşener, iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), türkiye, özgür özel, özgür özel, balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi
meral akşener, iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), türkiye, özgür özel, özgür özel, balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi

İYİ Parti lideri Akşener: CHP'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık

17:43 01.03.2024 (güncellendi: 17:47 01.03.2024)
© AA / Mustafa HatipoğluİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© AA / Mustafa Hatipoğlu
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Jest bekliyoruz" sözlerine ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık" dedi.
İYİ Parti lideri Akşener, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Ankara Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti.
Akşener, esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'Her bir suçu benim üzerime bırakıyor herkes'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Balıkesir’de belediye başkan adaylığı konusunda 'İYİ Parti’den bir jest bekliyoruz' sözlerinin sorulmasına üzerine Akşener, şunları söyledi:

"Her bir suçu benim üzerime bırakıyor herkes. Ben günahları yiyeyim, hay hay yeter ki siz günahsız kalın. Biz başaramadık. 3 yıl boyunca bir araya toplanıp düzgünce tek bir adayın etrafında toplanıp gidelim dedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık. Biz o 15 milletvekili arkadaşlarımızı zora düşürecek hiçbir şey yapmadık. Teşekkür ede ede gezdik."

İYİ Parti Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığının Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürülmesine ilişkin ise Akşener, "Orada söylenecek bir şey yok" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
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