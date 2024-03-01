https://sputniknews.com.tr/20240301/iyi-parti-lideri-aksener-chpnin-bu-jest-isteme-isleminden-biktim-usandim-midem-bulaniyor-artik-1081276715.html
İYİ Parti lideri Akşener: CHP'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık
İYİ Parti lideri Akşener: CHP'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Jest bekliyoruz" sözlerine ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T17:43+0300
2024-03-01T17:43+0300
2024-03-01T17:47+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
meral akşener
iyi parti
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İYİ Parti lideri Akşener, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Ankara Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti. Akşener, esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'Her bir suçu benim üzerime bırakıyor herkes'CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Balıkesir’de belediye başkan adaylığı konusunda 'İYİ Parti’den bir jest bekliyoruz' sözlerinin sorulmasına üzerine Akşener, şunları söyledi: İYİ Parti Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığının Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürülmesine ilişkin ise Akşener, "Orada söylenecek bir şey yok" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240229/aksenerden-altili-masa-yanlis-miydi-sorusuna-yanit-1081235061.html
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meral akşener, iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), türkiye, özgür özel, özgür özel, balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi
İYİ Parti lideri Akşener: CHP'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık
17:43 01.03.2024 (güncellendi: 17:47 01.03.2024)
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Jest bekliyoruz" sözlerine ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık" dedi.
İYİ Parti lideri Akşener, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Ankara Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti.
Akşener, esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
'Her bir suçu benim üzerime bırakıyor herkes'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Balıkesir’de belediye başkan adaylığı konusunda 'İYİ Parti’den bir jest bekliyoruz' sözlerinin sorulmasına üzerine Akşener, şunları söyledi:
"Her bir suçu benim üzerime bırakıyor herkes. Ben günahları yiyeyim, hay hay yeter ki siz günahsız kalın. Biz başaramadık. 3 yıl boyunca bir araya toplanıp düzgünce tek bir adayın etrafında toplanıp gidelim dedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık. Biz o 15 milletvekili arkadaşlarımızı zora düşürecek hiçbir şey yapmadık. Teşekkür ede ede gezdik."
İYİ Parti Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığının Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürülmesine ilişkin ise Akşener, "Orada söylenecek bir şey yok" dedi.