https://sputniknews.com.tr/20240229/aksenerden-altili-masa-yanlis-miydi-sorusuna-yanit-1081235061.html

Akşener'den 'Altılı masa yanlış mıydı?' sorusuna yanıt

Akşener'den 'Altılı masa yanlış mıydı?' sorusuna yanıt

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Altılı masa doğru muydu?" diye soran bir esnafa, "Yanlış, doğru kısmına bir şey diyemeyeceğim. Bize göre doğruydu, size... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T19:52+0300

2024-02-29T19:52+0300

2024-02-29T19:52+0300

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iyi parti

meral akşener

altılı masa

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recep tayyip erdoğan

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin Kahramankazan Belediye Başkan adayı Fatma Gülümser Birol ile birlikte ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.Akşener, bir telefoncu ziyaretinde ise "Altılı masa yanlış mıydı?" diye soran esnafa, şöyle cevap verdi:'Bize göre doğruydu, size göre yanlışmış ki biz kazanamadık'Esnafın, "Ama yine bir şey söylemediniz başkanım. Yanlış mıydı?" sözleri üzerine Akşener, "Yanlış doğru kısmına bir şey diyemeyeceğim. O sizin gözünüzle. Bize göre doğruydu, size göre yanlışmış ki biz kazanamadık. Asıl mevzu bu. Bu seçimlere ise çok büyük cesaret göstererek, yalnız başımıza giriyoruz" dedi.'Ben her zaman dedim, yapmayın'Esnafın, "Siz HDP'ye 'PKK' diyebiliyor musunuz?" sorusuna Akşener, "Ben her zaman dedim, yapmayın. Bugün adı DEM, ondan evvel HDP'ydi. Onlar bana hep 'faili meçhulcü' dediler. En ağır hakaretleri ben o yapıdan yedim. PKK ile arasına mesafe koyamayan, koymayan, PKK'nın tanzim ettiği bir yapı olarak da tarif ettim hep" diye cevap verdi.Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Akşener, daha sonra ilçeden ayrıldı.

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iyi parti, meral akşener, altılı masa, esnaf, recep tayyip erdoğan, ekrem imamoğlu, mansur yavaş, özgür özel