https://sputniknews.com.tr/20240227/aksener-vermeyin-kardesim-bize-oy-deme-tesekkur-bize-kufur-ediyorsunuz-1081151347.html

Akşener: Vermeyin kardeşim bize oy, DEM'e teşekkür, bize küfür ediyorsunuz

Akşener: Vermeyin kardeşim bize oy, DEM'e teşekkür, bize küfür ediyorsunuz

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Cumhurbaşkanlığında, Mansur Başkanı da İmamoğlu'nu da desteklediniz. Şimdi niye desteklemiyorsunuz?" şeklindeki soruya "Sizin... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T18:49+0300

2024-02-27T18:49+0300

2024-02-27T19:06+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

meral akşener

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında, partisinin Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır ile Mamak'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi.Ziyaret sırasında Akşener, seçmenlerle de sohbet etti. Bu sırada bir kişi, İYİ Parti'nin, CHP ile ittifaktan ayrılmasına ve yerel seçimlere tek başına girmesine ilişkin tepkisini dile getirerek, "Milletvekilliğinde güzelce aldınız da niye şimdi belediye başkanlıklarında ayrılıyorsunuz?" diye Akşener'e sordu.Bunun üzerine Akşener, "Biz seçtirdik zamanında kardeşim. Bugün de 'tek başımıza bir girelim, görelim' dedik. Sen vereceksen ver. Hangi milletvekilini aldık biz?" yanıtını verdi.Aynı kişinin, "Cumhurbaşkanlığında, Mansur Başkanı da İmamoğlu'nu da desteklediniz. Şimdi niye desteklemiyorsunuz?" sorusuna Akşener, "Ayrı giriyoruz kardeşim. Oy vermeyin siz de" karşılığını verdi.Meral Akşener, "Niye döndünüz?" sorusu üzerine de "Sizin için mi parti kurduk biz? Biz bu millet için parti kurduk. Vermeyin kardeşim bize oy. Gidin CHP'yi destekleyin seçtirin. DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfür ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.'Çok zor ama seçmeni memnun etmek en önemlisi'Diyalog sonrası bir kasap dükkanına giren Akşener, burada basın mensuplarına da "Hür müstakillik kadar zor, bir tarafıyla da çok kolay bir iş yokmuş. Kimseye yaranamıyorsun. Daha evvel, 'CHP ile yan yana niye oldun, PKK'yla berabersin, teröristsin.' Şu anda da 'Sen neden CHP'yi desteklemiyorsun?' diye bir soru var. Çok zor. Ama seçmeni memnun etmek en önemlisi" açıklamasını yaptı.

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meral akşener, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler