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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240227/aksener-vermeyin-kardesim-bize-oy-deme-tesekkur-bize-kufur-ediyorsunuz-1081151347.html
Akşener: Vermeyin kardeşim bize oy, DEM'e teşekkür, bize küfür ediyorsunuz
Akşener: Vermeyin kardeşim bize oy, DEM'e teşekkür, bize küfür ediyorsunuz
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Cumhurbaşkanlığında, Mansur Başkanı da İmamoğlu'nu da desteklediniz. Şimdi niye desteklemiyorsunuz?" şeklindeki soruya "Sizin... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T18:49+0300
2024-02-27T19:06+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
meral akşener
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1b/1081151605_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b540378a3ae08966ac0474add5595806.jpg
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında, partisinin Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır ile Mamak'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi.Ziyaret sırasında Akşener, seçmenlerle de sohbet etti. Bu sırada bir kişi, İYİ Parti'nin, CHP ile ittifaktan ayrılmasına ve yerel seçimlere tek başına girmesine ilişkin tepkisini dile getirerek, "Milletvekilliğinde güzelce aldınız da niye şimdi belediye başkanlıklarında ayrılıyorsunuz?" diye Akşener'e sordu.Bunun üzerine Akşener, "Biz seçtirdik zamanında kardeşim. Bugün de 'tek başımıza bir girelim, görelim' dedik. Sen vereceksen ver. Hangi milletvekilini aldık biz?" yanıtını verdi.Aynı kişinin, "Cumhurbaşkanlığında, Mansur Başkanı da İmamoğlu'nu da desteklediniz. Şimdi niye desteklemiyorsunuz?" sorusuna Akşener, "Ayrı giriyoruz kardeşim. Oy vermeyin siz de" karşılığını verdi.Meral Akşener, "Niye döndünüz?" sorusu üzerine de "Sizin için mi parti kurduk biz? Biz bu millet için parti kurduk. Vermeyin kardeşim bize oy. Gidin CHP'yi destekleyin seçtirin. DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfür ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.'Çok zor ama seçmeni memnun etmek en önemlisi'Diyalog sonrası bir kasap dükkanına giren Akşener, burada basın mensuplarına da "Hür müstakillik kadar zor, bir tarafıyla da çok kolay bir iş yokmuş. Kimseye yaranamıyorsun. Daha evvel, 'CHP ile yan yana niye oldun, PKK'yla berabersin, teröristsin.' Şu anda da 'Sen neden CHP'yi desteklemiyorsun?' diye bir soru var. Çok zor. Ama seçmeni memnun etmek en önemlisi" açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240227/cumhurbaskani-erdogan-necmettin-erbakani-olum-yildonumunde-andi-1081144227.html
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meral akşener, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler
meral akşener, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler

Akşener: Vermeyin kardeşim bize oy, DEM'e teşekkür, bize küfür ediyorsunuz

18:49 27.02.2024 (güncellendi: 19:06 27.02.2024)
© AA / Mustafa HatipoğluİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© AA / Mustafa Hatipoğlu
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Cumhurbaşkanlığında, Mansur Başkanı da İmamoğlu'nu da desteklediniz. Şimdi niye desteklemiyorsunuz?" şeklindeki soruya "Sizin için mi parti kurduk biz? Biz bu millet için parti kurduk. Vermeyin kardeşim bize oy. Gidin CHP'yi destekleyin seçtirin. DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfür ediyorsunuz" yanıtını verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında, partisinin Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır ile Mamak'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyaret sırasında Akşener, seçmenlerle de sohbet etti. Bu sırada bir kişi, İYİ Parti'nin, CHP ile ittifaktan ayrılmasına ve yerel seçimlere tek başına girmesine ilişkin tepkisini dile getirerek, "Milletvekilliğinde güzelce aldınız da niye şimdi belediye başkanlıklarında ayrılıyorsunuz?" diye Akşener'e sordu.
Bunun üzerine Akşener, "Biz seçtirdik zamanında kardeşim. Bugün de 'tek başımıza bir girelim, görelim' dedik. Sen vereceksen ver. Hangi milletvekilini aldık biz?" yanıtını verdi.
Aynı kişinin, "Cumhurbaşkanlığında, Mansur Başkanı da İmamoğlu'nu da desteklediniz. Şimdi niye desteklemiyorsunuz?" sorusuna Akşener, "Ayrı giriyoruz kardeşim. Oy vermeyin siz de" karşılığını verdi.
Meral Akşener, "Niye döndünüz?" sorusu üzerine de "Sizin için mi parti kurduk biz? Biz bu millet için parti kurduk. Vermeyin kardeşim bize oy. Gidin CHP'yi destekleyin seçtirin. DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfür ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'Çok zor ama seçmeni memnun etmek en önemlisi'

Diyalog sonrası bir kasap dükkanına giren Akşener, burada basın mensuplarına da "Hür müstakillik kadar zor, bir tarafıyla da çok kolay bir iş yokmuş. Kimseye yaranamıyorsun. Daha evvel, 'CHP ile yan yana niye oldun, PKK'yla berabersin, teröristsin.' Şu anda da 'Sen neden CHP'yi desteklemiyorsun?' diye bir soru var. Çok zor. Ama seçmeni memnun etmek en önemlisi" açıklamasını yaptı.
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