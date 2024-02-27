https://sputniknews.com.tr/20240227/cumhurbaskani-erdogan-necmettin-erbakani-olum-yildonumunde-andi-1081144227.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı ölüm yıldönümünde andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı ölüm yıldönümünde andı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefat yıl dönümünde rahmetle andı. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T16:09+0300
2024-02-27T16:09+0300
2024-02-27T16:09+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
necmettin erbakan
yıldönümü
ölüm yıldönümü
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını ülkesine ve milletine adayan, ilim, devlet ve siyaset adamı, eski başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, necmettin erbakan, yıldönümü, ölüm yıldönümü, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, necmettin erbakan, yıldönümü, ölüm yıldönümü, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı ölüm yıldönümünde andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefat yıl dönümünde rahmetle andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını ülkesine ve milletine adayan, ilim, devlet ve siyaset adamı, eski başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.