https://sputniknews.com.tr/20240301/ingiltere-parlamentosu-rusya-karsiti-yaptirimlarin-etkinligine-iliskin-arastirma-baslatti-1081283745.html
İngiltere Parlamentosu Rusya karşıtı yaptırımların etkinliğine ilişkin araştırma başlattı
İngiltere Parlamentosu Rusya karşıtı yaptırımların etkinliğine ilişkin araştırma başlattı
Sputnik Türkiye
İngiltere Parlamentosunun Hazine Komitesi Rusya'ya yönelik yaptırımların etkililiğine ilişkin araştırma başlattı. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T20:32+0300
2024-03-01T20:32+0300
2024-03-01T20:32+0300
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İngiltere parlamentosunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Hazine Komitesi, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının etkinliğine ilişkin araştırma başlattı.Açıklamada, “Parlamentonun Hazine Komitesi, İngiltere'nin ekonomik yaptırım programının istenen etkiyi yaratıp yaratmadığına ilişkin yeni bir araştırma başlattı” denildi.Komitenin, Mali Yaptırımlar Uygulama Ofisi’nin (OFSI) çalışmalarını gözden geçireceği ve aynı zamanda dondurulmuş Rus varlıklarına el konulması olasılığını da değerlendireceği belirtilen açıklamada, Hazine Komitesi Başkanı Harriet Baldwin'in şu ifadelerine yer verildi:Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce başlattığı ve giderek genişletmeye devam ettiği Rusya karşıtı yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca dile getirmişti. Moskova, Batı'nın Rusya’ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı ülkelerde de defalarca Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu şeklinde görüşler dile getirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240222/ingiltere-kraliyet-donanmasi-yemen-aciklarinda-bir-gemi-saldiriya-ugradi-1081003201.html
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ingiltere, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, yaptırım, araştırma
ingiltere, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, yaptırım, araştırma
İngiltere Parlamentosu Rusya karşıtı yaptırımların etkinliğine ilişkin araştırma başlattı
İngiltere Parlamentosunun Hazine Komitesi Rusya'ya yönelik yaptırımların etkililiğine ilişkin araştırma başlattı.
İngiltere parlamentosunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Hazine Komitesi, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının etkinliğine ilişkin araştırma başlattı.
Açıklamada, “Parlamentonun Hazine Komitesi, İngiltere'nin ekonomik yaptırım programının istenen etkiyi yaratıp yaratmadığına ilişkin yeni bir araştırma başlattı” denildi.
Komitenin, Mali Yaptırımlar Uygulama Ofisi’nin (OFSI) çalışmalarını gözden geçireceği ve aynı zamanda dondurulmuş Rus varlıklarına el konulması olasılığını da değerlendireceği belirtilen açıklamada, Hazine Komitesi Başkanı Harriet Baldwin'in şu ifadelerine yer verildi:
“İki yıl sonra, Rusya savunma bütçesine on milyarlarca dolar akıtmaya devam ediyor ve şu soru ortaya çıkıyor: Batı'nın mali yaptırımları istenen etkiyi yaratıyor mu?”
Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce başlattığı ve giderek genişletmeye devam ettiği Rusya karşıtı yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca dile getirmişti. Moskova, Batı'nın Rusya’ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı ülkelerde de defalarca Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu şeklinde görüşler dile getirilmişti.