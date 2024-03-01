https://sputniknews.com.tr/20240301/haritayi-acikladi-saat-verdi-istanbul-ankara-izmir-ve-cevre-illerinde-camur-yagacak-1081255023.html
Haritayı açıkladı, saat verdi: İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerinde çamur yağacak
Haritayı açıkladı, saat verdi: İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerinde çamur yağacak
Sputnik Türkiye
İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerinde yaşayanlar için meteorolojik uyarı geldi. Uyarıyla birlikte paylaşılan haritayla da Afrika tozlarının Türkiye'ye... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T12:57+0300
2024-03-01T12:57+0300
2024-03-01T12:59+0300
türkiye
çamur
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
çamurlu
yağmur
yağmur suyu
hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1d/1055151327_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_dc4e626c61b56e26ccb8fd8068e241e8.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de "Bugün hava nasıl" sorusuna yanıt olarak son hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye genelinde birkaç gündür hava sıcaklığı düşmeye başladı. Büyük kentlerimizde bu etkin bir şekilde hissediliyor. Meteorolojik kaynaklardan bu gece ve cumartesi gününe yönelik flaş bir uyarı yapıldı.Bu gece başlayacak: 'Araba yıkamayın, cam silmeyin'Meteorolojik tahminler paylaşan Hava Forum hesabından yapılan açıklamada çamur yağışı olacağı duyuruldu. Sosyal medyada hava durumuna dair değerlendirmeler ve gelişmeler paylaşan Hava Forum hesabı, "Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerde aralıklarla Afrika katkılı çamur yağmuru bekleniyor. Araba yıkamayın, cam silmeyin. Dalından meyve/sebze koparıp yiyecekseniz mutlaka yıkayıp yiyin" paylaşımıyla dikkat çekti. Bu uyarıyla birlikte, hava sıcaklığında da önemli bir düşüş bekleniyor.Bir sonraki paylaşımda paylaşılan haritaya işaret edilerek "Afrika tozları genel olarak coğrafyamıza doğru yöneliyor. Şu sıralar Ege ve Marmara'da toz var. Geceden itibaren ve cumartesi ara ara çamur yağacak" dendi.Öte yandan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan hava durumu ile ilgili yaptığı son değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240301/sicakliklar-dusecek-kar-geliyor-uzmani-tarih-vererek-uyardi-1081244559.html
türkiye
bursa
eskişehir
ankara
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1d/1055151327_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_edb03f530a217b4e6319e0c4c6b774eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hafta sonu hava nasıl olacak, hava durumu, bugün hava durumu, çamur yağmuru, istanbula çamur yağacak mı, ankaraya çamur yağacak mı, izmire çamur yağacak mı, çamur ne zaman yağacak, çamur saat kaçta yağacak
hafta sonu hava nasıl olacak, hava durumu, bugün hava durumu, çamur yağmuru, istanbula çamur yağacak mı, ankaraya çamur yağacak mı, izmire çamur yağacak mı, çamur ne zaman yağacak, çamur saat kaçta yağacak
Haritayı açıkladı, saat verdi: İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerinde çamur yağacak
12:57 01.03.2024 (güncellendi: 12:59 01.03.2024)
İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerinde yaşayanlar için meteorolojik uyarı geldi. Uyarıyla birlikte paylaşılan haritayla da Afrika tozlarının Türkiye'ye nasıl yöneldiği görüldü. Bu uyarıyla birlikte, hava sıcaklığında da önemli bir düşüş bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de "Bugün hava nasıl" sorusuna yanıt olarak son hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye genelinde birkaç gündür hava sıcaklığı düşmeye başladı. Büyük kentlerimizde bu etkin bir şekilde hissediliyor. Meteorolojik kaynaklardan bu gece ve cumartesi gününe yönelik flaş bir uyarı yapıldı.
Bu gece başlayacak: 'Araba yıkamayın, cam silmeyin'
Meteorolojik tahminler paylaşan Hava Forum hesabından yapılan açıklamada çamur yağışı olacağı duyuruldu. Sosyal medyada hava durumuna dair değerlendirmeler ve gelişmeler paylaşan Hava Forum hesabı, "Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerde aralıklarla Afrika katkılı çamur yağmuru bekleniyor. Araba yıkamayın, cam silmeyin. Dalından meyve/sebze koparıp yiyecekseniz mutlaka yıkayıp yiyin" paylaşımıyla dikkat çekti. Bu uyarıyla birlikte, hava sıcaklığında da önemli bir düşüş bekleniyor.
Bir sonraki paylaşımda paylaşılan haritaya işaret edilerek "Afrika tozları genel olarak coğrafyamıza doğru yöneliyor. Şu sıralar Ege ve Marmara'da toz var. Geceden itibaren ve cumartesi ara ara çamur yağacak" dendi.
Öte yandan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan hava durumu ile ilgili yaptığı son değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
“Cumartesi günü İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya, Konya, Kayseri, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük’te yağış bekleniyor. Aynı gün akşam saatlerinde Adana’da da sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü ise rüzgarın yön değiştirmesiyle sıcaklıklarda 4-5 derece düşüş olacak. Aynı gün Bursa, Ankara, Konya ve Kayseri’de kısa süreli yağış geçişleri yaşanması bekleniyor. İstanbul’da pazar günü hava bulutlu olacak.”