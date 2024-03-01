FSB'den Kırım ve Zaporojye'de operasyon: Kiev'e çalışan 3 casus yakalandı
© SputnikRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası Moskova
© Sputnik
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Rusya'nın Kırım ve Zaporojye bölgelerinde FSB tarafından yürütülen operasyonlarda, Rusya topraklarında terör saldırısı planlayan ve Rusya ordusu hakkında veri toplayan 3 casus gözaltına alındı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti ile Zaporojye Bölgesi'nde Kiev'e çalışan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.
FSB'nin açıklamasına göre Kırım'da terör saldırıları planlayan bir Rusya vatandaşı ile bir çifte vatandaşlık sahibi (Rusya ve Ukrayna) kişi gözaltına alındı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda uzaktan kumandalı, parça tesirli el yapımı patlayıcı ile Simferopol kentindeki demiryolu hatlarına terör saldırısı düzenleme planlarını doğrulayan yazışmalar bulundu.
Zanlılar, Ukrayna istihbaratının talimatıyla terör saldırıları hazırladıklarını itiraf etti.
FSB'nin açıklamasına göre Kırım'da terör saldırıları planlayan bir Rusya vatandaşı ile bir çifte vatandaşlık sahibi (Rusya ve Ukrayna) kişi gözaltına alındı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda uzaktan kumandalı, parça tesirli el yapımı patlayıcı ile Simferopol kentindeki demiryolu hatlarına terör saldırısı düzenleme planlarını doğrulayan yazışmalar bulundu.
Zanlılar, Ukrayna istihbaratının talimatıyla terör saldırıları hazırladıklarını itiraf etti.
Rusya ordusunun konuşlanma verilerini Kiev'e gönderiyordu
Zaporojye Bölgesi'ndeki operasyonda Kiev'in çıkarları doğrultusunda istihbari faaliyet yürüten bir Ukrayna vatandaşı yakalandı.
Doğrudan Ukrayna Güvenlik Servisi'ne çalışan şahıs, Rus birliklere saldırılar düzenlenmesi amacıyla Rus ordusunun konuşlanma ve intikal noktaları hakkındaki verileri sorumlusuna gönderiyordu.
Gözaltına alınan zanlı hakkında 20 yıla kadar hapis cezasını öngören casusluk faaliyetleri suçlamasıyla dava açıldı.
Doğrudan Ukrayna Güvenlik Servisi'ne çalışan şahıs, Rus birliklere saldırılar düzenlenmesi amacıyla Rus ordusunun konuşlanma ve intikal noktaları hakkındaki verileri sorumlusuna gönderiyordu.
Gözaltına alınan zanlı hakkında 20 yıla kadar hapis cezasını öngören casusluk faaliyetleri suçlamasıyla dava açıldı.