https://sputniknews.com.tr/20240301/fsbden-kirim-ve-zaporojyede-operasyon-kieve-calisan-3-casus-yakalandi-1081271722.html

FSB'den Kırım ve Zaporojye'de operasyon: Kiev'e çalışan 3 casus yakalandı

FSB'den Kırım ve Zaporojye'de operasyon: Kiev'e çalışan 3 casus yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Kırım ve Zaporojye bölgelerinde FSB tarafından yürütülen operasyonlarda, Rusya topraklarında terör saldırısı planlayan ve Rusya ordusu hakkında veri... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T15:37+0300

2024-03-01T15:37+0300

2024-03-01T15:37+0300

ukrayna krizi

kırım

ukrayna

rus

rusya

rus ordusu

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fsb

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

zaporojye

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti ile Zaporojye Bölgesi'nde Kiev'e çalışan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.FSB'nin açıklamasına göre Kırım'da terör saldırıları planlayan bir Rusya vatandaşı ile bir çifte vatandaşlık sahibi (Rusya ve Ukrayna) kişi gözaltına alındı.Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda uzaktan kumandalı, parça tesirli el yapımı patlayıcı ile Simferopol kentindeki demiryolu hatlarına terör saldırısı düzenleme planlarını doğrulayan yazışmalar bulundu.Zanlılar, Ukrayna istihbaratının talimatıyla terör saldırıları hazırladıklarını itiraf etti.Rusya ordusunun konuşlanma verilerini Kiev'e gönderiyorduZaporojye Bölgesi'ndeki operasyonda Kiev'in çıkarları doğrultusunda istihbari faaliyet yürüten bir Ukrayna vatandaşı yakalandı.Doğrudan Ukrayna Güvenlik Servisi'ne çalışan şahıs, Rus birliklere saldırılar düzenlenmesi amacıyla Rus ordusunun konuşlanma ve intikal noktaları hakkındaki verileri sorumlusuna gönderiyordu.Gözaltına alınan zanlı hakkında 20 yıla kadar hapis cezasını öngören casusluk faaliyetleri suçlamasıyla dava açıldı.

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kırım, ukrayna, rus, rusya, rus ordusu, fsb, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), zaporojye, casus