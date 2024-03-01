FSB'den Kırım ve Zaporojye'de operasyon: Kiev'e çalışan 3 casus yakalandı

Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21. yüzyıl beklentilerin aksine buhranlar çağına dönüşmekte
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ömür biter, Bitcoin'de spekülasyon bitmez'
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akademide yapay zeka kullanımının getirdiği etik sorunlar
14:22
38 dk
ANKARA FARKI
Kemal Anadol: 1 Mart tezkeresinde Türkiye uçurumun kenarından döndü
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
SESLİ HABER
BRICS ülkeleri ulusal para birimi fikrine sıcak
17:42
2 dk
SESLİ HABER
NASA açıkladı: Rus ve Amerikan uyduları yörüngede çarpışmaktan kurtuldu
17:55
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayından Ukrayna itirafı
18:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li analiz uzmanı Ukrayna’yı yeni bir felakete karşı uyardı
18:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2023’te küçülen tek sektör tarım
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Lübnanlı şarkıcı Feyruz ve Beyrut'un hikayesi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Belçikalı uzman Putin’in açıklamalarını yorumladı: Askeri harekat, Batı Rusya'yla anlaşmaya varana dek sürecek
15:07
3 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: CIA, Rusya’yı vurmayı planlıyordu
17:38
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Maduro: ABD işgaline hazır olun
18:18
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Simonyan: Alman subayların ses kaydı var
19:09
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240301/fsbden-kirim-ve-zaporojyede-operasyon-kieve-calisan-3-casus-yakalandi-1081271722.html
FSB'den Kırım ve Zaporojye'de operasyon: Kiev'e çalışan 3 casus yakalandı
FSB'den Kırım ve Zaporojye'de operasyon: Kiev'e çalışan 3 casus yakalandı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Kırım ve Zaporojye bölgelerinde FSB tarafından yürütülen operasyonlarda, Rusya topraklarında terör saldırısı planlayan ve Rusya ordusu hakkında veri... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T15:37+0300
2024-03-01T15:37+0300
ukrayna krizi
kırım
ukrayna
rus
rusya
rus ordusu
fsb
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
zaporojye
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076234552_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_1234c0fb6b4dc646159455184888df41.jpg
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti ile Zaporojye Bölgesi'nde Kiev'e çalışan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.FSB'nin açıklamasına göre Kırım'da terör saldırıları planlayan bir Rusya vatandaşı ile bir çifte vatandaşlık sahibi (Rusya ve Ukrayna) kişi gözaltına alındı.Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda uzaktan kumandalı, parça tesirli el yapımı patlayıcı ile Simferopol kentindeki demiryolu hatlarına terör saldırısı düzenleme planlarını doğrulayan yazışmalar bulundu.Zanlılar, Ukrayna istihbaratının talimatıyla terör saldırıları hazırladıklarını itiraf etti.Rusya ordusunun konuşlanma verilerini Kiev'e gönderiyorduZaporojye Bölgesi'ndeki operasyonda Kiev'in çıkarları doğrultusunda istihbari faaliyet yürüten bir Ukrayna vatandaşı yakalandı.Doğrudan Ukrayna Güvenlik Servisi'ne çalışan şahıs, Rus birliklere saldırılar düzenlenmesi amacıyla Rus ordusunun konuşlanma ve intikal noktaları hakkındaki verileri sorumlusuna gönderiyordu.Gözaltına alınan zanlı hakkında 20 yıla kadar hapis cezasını öngören casusluk faaliyetleri suçlamasıyla dava açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240301/alman-subaylarin-plani-ifsa-oldu-simonyan-planlanan-kirim-kopru-saldirisinin-detaylari-yayinladi--1081266449.html
ukrayna
rusya
zaporojye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076234552_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_047a9ae6016c61582dd2e66578ee0b22.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kırım, ukrayna, rus, rusya, rus ordusu, fsb, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), zaporojye, casus
kırım, ukrayna, rus, rusya, rus ordusu, fsb, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), zaporojye, casus

FSB'den Kırım ve Zaporojye'de operasyon: Kiev'e çalışan 3 casus yakalandı

15:37 01.03.2024
© SputnikRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası Moskova
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© Sputnik
Abone ol
Rusya'nın Kırım ve Zaporojye bölgelerinde FSB tarafından yürütülen operasyonlarda, Rusya topraklarında terör saldırısı planlayan ve Rusya ordusu hakkında veri toplayan 3 casus gözaltına alındı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti ile Zaporojye Bölgesi'nde Kiev'e çalışan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

FSB'nin açıklamasına göre Kırım'da terör saldırıları planlayan bir Rusya vatandaşı ile bir çifte vatandaşlık sahibi (Rusya ve Ukrayna) kişi gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda uzaktan kumandalı, parça tesirli el yapımı patlayıcı ile Simferopol kentindeki demiryolu hatlarına terör saldırısı düzenleme planlarını doğrulayan yazışmalar bulundu.

Zanlılar, Ukrayna istihbaratının talimatıyla terör saldırıları hazırladıklarını itiraf etti.

Rusya ordusunun konuşlanma verilerini Kiev'e gönderiyordu

Zaporojye Bölgesi'ndeki operasyonda Kiev'in çıkarları doğrultusunda istihbari faaliyet yürüten bir Ukrayna vatandaşı yakalandı.

Doğrudan Ukrayna Güvenlik Servisi'ne çalışan şahıs, Rus birliklere saldırılar düzenlenmesi amacıyla Rus ordusunun konuşlanma ve intikal noktaları hakkındaki verileri sorumlusuna gönderiyordu.

Gözaltına alınan zanlı hakkında 20 yıla kadar hapis cezasını öngören casusluk faaliyetleri suçlamasıyla dava açıldı.
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
Ukrayna krizi
Alman subayların planı ifşa oldu: Simonyan, planlanan Kırım Köprü saldırısının detayları yayınladı
14:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала