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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240301/fsb-direktoru-bortnikov-ukraynada-cok-sayida-cia-ussu-bulunuyor-1081242556.html
FSB Direktörü Bortnikov: Ukrayna'da çok sayıda CIA üssü bulunuyor
FSB Direktörü Bortnikov: Ukrayna'da çok sayıda CIA üssü bulunuyor
Sputnik Türkiye
FSB Direktörü Aleksander Bortnikov, Ukrayna topraklarında çok sayıda CIA üssünün bulunduğunu doğruladı. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T00:53+0300
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Pervıy Kanal televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna topraklarında çok sayıda CIA üssünün bulunduğunu, Amerikalı, İngiliz ve Fransız istihbarat görevlilerinin bölgede aktif olarak çalıştığını söyledi.Bortnikov, “Uzun zamandır oradalar, kaynaklarını hem kendilerinin hem de Ukrayna istihbarat servislerinin bugün bahsettiğimiz kirli işleri yapması için kullanıyorlar" dedi.Amerikalı, İngiliz ve Fransız istihbarat görevlilerinin Ukrayna’da aktif olarak çalıştığını belirten Bortnikov, ‘Rus güçlerinin Ukrayna'daki CIA üslerine ulaşma olasılığı olup olmadığı’ sorusuna "Çalışmalar sürüyor” yanıtını verdi.Daha önce New York Times, Ukraynalı ve Amerikalı üst düzey istihbarat görevlilerine dayandırarak, son sekiz yılda ABD'nin CIA'nın desteğiyle Ukrayna’nın Rus sınırına yakın bölgelerinde 12 gizli üs kurduğunu aktarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240301/abd-savunma-bakani-austinin-aciklamasina-rusyadan-yanit-1081241817.html
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FSB Direktörü Bortnikov: Ukrayna'da çok sayıda CIA üssü bulunuyor

00:53 01.03.2024
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© Пресс-служба МИД РФ
/
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FSB Direktörü Aleksander Bortnikov, Ukrayna topraklarında çok sayıda CIA üssünün bulunduğunu doğruladı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Pervıy Kanal televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna topraklarında çok sayıda CIA üssünün bulunduğunu, Amerikalı, İngiliz ve Fransız istihbarat görevlilerinin bölgede aktif olarak çalıştığını söyledi.
Bortnikov, “Uzun zamandır oradalar, kaynaklarını hem kendilerinin hem de Ukrayna istihbarat servislerinin bugün bahsettiğimiz kirli işleri yapması için kullanıyorlar" dedi.
Amerikalı, İngiliz ve Fransız istihbarat görevlilerinin Ukrayna’da aktif olarak çalıştığını belirten Bortnikov, ‘Rus güçlerinin Ukrayna'daki CIA üslerine ulaşma olasılığı olup olmadığı’ sorusuna "Çalışmalar sürüyor” yanıtını verdi.
Daha önce New York Times, Ukraynalı ve Amerikalı üst düzey istihbarat görevlilerine dayandırarak, son sekiz yılda ABD'nin CIA'nın desteğiyle Ukrayna’nın Rus sınırına yakın bölgelerinde 12 gizli üs kurduğunu aktarmıştı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
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