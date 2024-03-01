https://sputniknews.com.tr/20240301/fsb-direktoru-bortnikov-ukraynada-cok-sayida-cia-ussu-bulunuyor-1081242556.html

FSB Direktörü Bortnikov: Ukrayna'da çok sayıda CIA üssü bulunuyor

FSB Direktörü Bortnikov: Ukrayna'da çok sayıda CIA üssü bulunuyor

Sputnik Türkiye

FSB Direktörü Aleksander Bortnikov, Ukrayna topraklarında çok sayıda CIA üssünün bulunduğunu doğruladı. 01.03.2024, Sputnik Türkiye

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2024-03-01T00:53+0300

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ukrayna krizi

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fsb

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ukrayna krizi

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Pervıy Kanal televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna topraklarında çok sayıda CIA üssünün bulunduğunu, Amerikalı, İngiliz ve Fransız istihbarat görevlilerinin bölgede aktif olarak çalıştığını söyledi.Bortnikov, “Uzun zamandır oradalar, kaynaklarını hem kendilerinin hem de Ukrayna istihbarat servislerinin bugün bahsettiğimiz kirli işleri yapması için kullanıyorlar" dedi.Amerikalı, İngiliz ve Fransız istihbarat görevlilerinin Ukrayna’da aktif olarak çalıştığını belirten Bortnikov, ‘Rus güçlerinin Ukrayna'daki CIA üslerine ulaşma olasılığı olup olmadığı’ sorusuna "Çalışmalar sürüyor” yanıtını verdi.Daha önce New York Times, Ukraynalı ve Amerikalı üst düzey istihbarat görevlilerine dayandırarak, son sekiz yılda ABD'nin CIA'nın desteğiyle Ukrayna’nın Rus sınırına yakın bölgelerinde 12 gizli üs kurduğunu aktarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240301/abd-savunma-bakani-austinin-aciklamasina-rusyadan-yanit-1081241817.html

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fsb, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), aleksander bortnikov, cia, ukrayna, ukrayna krizi