https://sputniknews.com.tr/20240301/ekonomist-seref-oguzdan-mtv-uyarisi-yilda-3-4-kez-artabilir-1081252919.html
Ekonomist Şeref Oğuz'dan MTV uyarısı: 'Yılda 3-4 kez artabilir'
Ekonomist Şeref Oğuz'dan MTV uyarısı: 'Yılda 3-4 kez artabilir'
Sputnik Türkiye
Ekonomist Şeref Oğuz, yerel seçimlerin ardından 1990’lı yıllarda uygulanan bir verginin geri getirilebileceğini söyledi. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T12:05+0300
2024-03-01T12:05+0300
2024-03-01T12:05+0300
ekonomi
vergi
otomobil
mtv
ekonomi
şeref oğuz
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Şeref Oğuz, yerel seçim sonrası yeni bir gergi sisteminin devreye sokulacağını söyledi.Oğuz, 1990'lı yıllarda uygulanan vergilerin geri getirilme hazırlığında olunduğunu ifade etti.Peşin vergi sistemiEkonomist Oğuz, "1600 cc'yi aşan araçlara ağır vergiler getirilecek ve 90'lı yıllardan hatırlanan bir verginin yeniden gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Bu vergi, kazanmadığınız paranın vergisi olarak adlandırılan peşin vergidir" dedi.'MTV bu yıl 3-4 kez artabilir'Sözcü TV'ye konuşan Oğuz, şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20240131/arac-sahipleri-dikkat-mtv-odemelerinde-son-gun-hangi-tasit-icin-ne-kadar-odeme-yapilacak-1080218845.html
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vergi, otomobil, mtv, ekonomi, şeref oğuz
vergi, otomobil, mtv, ekonomi, şeref oğuz
Ekonomist Şeref Oğuz'dan MTV uyarısı: 'Yılda 3-4 kez artabilir'
Ekonomist Şeref Oğuz, yerel seçimlerin ardından 1990’lı yıllarda uygulanan bir verginin geri getirilebileceğini söyledi.
Şeref Oğuz, yerel seçim sonrası yeni bir gergi sisteminin devreye sokulacağını söyledi.
Oğuz, 1990'lı yıllarda uygulanan vergilerin geri getirilme hazırlığında olunduğunu ifade etti.
Ekonomist Oğuz, "1600 cc'yi aşan araçlara ağır vergiler getirilecek ve 90'lı yıllardan hatırlanan bir verginin yeniden gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Bu vergi, kazanmadığınız paranın vergisi olarak adlandırılan peşin vergidir" dedi.
'MTV bu yıl 3-4 kez artabilir'
Sözcü TV'ye konuşan Oğuz, şunları ekledi:
"Vergi artışları için hazırlıklı olmalıyız. 1 Nisan'dan sonra zamların geleceğini biliyoruz. İlk olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde geçen yıl iki artış yapıldı, ancak bu artışlar sadece iki kez olmayabilir, yılda üç veya dört kez artırılabilir. Bir diğer plan ise KDV'nin yüzde 24'e çıkarılması üzerine çalışılıyor. Ayrıca, birden fazla evi olanlara ek bir vergi getirilecek. Bu vergi oldukça yüksek olabilir ve ev sahipleri vergiyi ödeyemezlerse evlerini icraya vermek zorunda kalabilirler. 1600 cc'yi aşan araçlara ağır vergiler gelecek ve 90'lı yıllardan hatırlanan bir vergi daha geliyor. Bu vergi, kazanılmayan paranın vergisi olarak biliniyor ve peşin vergi olarak adlandırılıyor. Devlet, ihtiyacı olduğu için paranızı alıyor ve bu da enflasyonu artırıyor. Dolayısıyla, devlet sizden alırsa, ekonominin büyük bir kısmı kayıt dışına itiliyor"