Araç sahipleri dikkat: MTV ödemelerinde son gün, hangi taşıt için ne kadar ödeme yapılacak?
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2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde ilk taksit için son gün bugün. İkinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında yapılacak.
2024 yılına ait MTV'nin 1. taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı; 31 Ocak’ta tamamlanacak. Araç sahipleri MTV için en yüksek 160 bin lira ödeme yapmak zorunda. Öte yandan zorunlu araç muayene ücreti, trafik sigortası ve kasko fiyatlarındaki artış da masraf listesine yansıdı.
Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor. Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi için bugün son gün. MTV, vergi daireleri, ptt ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek. Ödemesini yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.
Gecikme faizine zam
MTV gecikme cezası faiz oranı yüzde 3.5 olarak uygulanacak. Ödemesini 31 Ocak'a kadar yapmayanlar bu oran üzerinden ödenmeyen her ay için faiz alınacak.
Zorunlu araç muayene ücretlerindeki yükseliş 6 yılda katlandı. 2024'te yüzde 61 zamlanan araç muayene ücretlerindeki artış 2017'den bu yana ise yüzde 818,6 arttı. 2023'te zorunlu araç muayene ücreti 507,40 TL'den bin 130 liraya ulaştı. Bu yıl ise bin 821 liraya yükseldi.
Trafik sigortası da zamlandı
Araç sahiplerini ilgilendiren bir başka değişiklik de geçtiğimiz aylarda trafik sigortası poliçelerinde yaşanmıştı. Trafik sigortalarında her ay yüzde 2 yapılan artış ın 2024 yılından itibaren yüzde 5 olarak uygulanacağı bildirildi. Mayıs 2024 tarihinden itibaren ise hasar maliyet endeksi hesaplamasında yüzde 45 asgari ücret oranı, yüzde 30 harcama endeksi-kişisel ulaştırma araçları yedek parça ve aksesuarları fiyat artış oranı, yüzde 15 ağırlık ile harcama endeksi-motorlu araçlar fiyat artış oranı ve yüzde 10 ağırlık ile harcama endeksi-kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı fiyatlarına göre artışlar yapılacak.
Kasko'daki artış yüzde 95
Kasko fiyatları ise 2023 yılında yüzde 95 artmıştı. Buna göre 1 adet araç başına kasko fiyatı 5 bin 106 liradan 8.437 liraya fırladı. Otomobillerde bu rakam 4 bin 835 liradan 7 bin 502 liraya ulaştı. En büyük artış yüzde 215 ile kamyonette gerçekleşti.
MTV ödemesi nereye yapılır?
Motorlu taşıtlar vergisi, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor. Ödemeler internetten de yapılabiliyor. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.
MTV nasıl belirleniyor?
Aracın cinsine, yaşına, silindir hacmi dikkate alınarak yasada yer alan tarifelere göre belirleniyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek tutar da değişiklik gösteriyor. Kamyon, kamyonet ve otobüslerde aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığına bakılarak motorlu taşıtlar vergisi hesaplanıyor. Otobüslerde ise oturma kapasitesi de MTV'de belirleyici oluyor.
Ödemeyi kredi kartıyla yapabilir miyim? Bu yıl da ek MTV alınacak mı?
Ödemeler vergi daireleri, PTT, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden, bankaların resmi internet adreslerinden gerçekleştirilebilir. Kredi kartıyla da ödeme yapılabilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ek MTV'ye ilişkin bir çalışması bulunmuyor.
Geçen yıl 1.479 lira MTV ödedim, bu yıl ne kadar ödeyeceğim?
MTV bu yıl için yüzde 58.46 artırıldı, geçen yıl 1.479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira oldu. Ayrıca 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.
Hangi araçlar için MTV ödenmesi zorunlu?
Trafik şube veya bürolarına kayıtlı olan motorlu kara taşıtları ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı ve tescil edilmiş uçak, helikopter sahipleri bu vergiyi ödemekle yükümlü bulunuyor. Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları da bu kapsamda bulunuyor.
Engelli araçları için de MTV ödeniyor mu?
SGK, il özel idareleri, belediyeler, Kızılay adına tescilli araçlar, elçilik, konsolosluk taşıtları, sakatlık derecesi yüzde 90 ve daha fazla olan malul, engellilere özel taşıtlar MTV'den muaf tutuluyor. Ayrıca aracın geçmiş döneme ait borcu olmaması kaydıyla hurda halinde olan araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme zorunluluğu bulunmuyor.
0-1300 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 3359 TL
4-6 yaş - 2343 TL
7-11 yaş - 1308 TL
12-15 yaş - 987 TL
16 yaş ve üstü - 347 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 3692 TL
4-6 yaş - 2576 TL
7-11 yaş - 1437 TL
12-15 yaş - 1088 TL
16 yaş ve üstü - 383 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
1-3 yaş - 4032 TL
4-6 yaş - 2809 TL
7-11 yaş - 1573 TL
12-15 yaş - 1188 TL
16 yaş ve üstü - 413 TL
1301-1600 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 5851 TL
4-6 yaş - 4387 TL
7-11 yaş - 2544 TL
12-15 yaş - 1798 TL
16 yaş ve üstü - 690 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 6439 TL
4-6 yaş - 4828 TL
7-11 yaş - 2801 TL
12-15 yaş - 1972 TL
16 yaş ve üstü - 754 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
1-3 yaş - 7026 TL
4-6 yaş - 5265 TL
7-11 yaş - 3050 TL
12-15 yaş - 2153 TL
16 yaş ve üstü - 823 TL
1601-1800 motor
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 11.374 TL
4-6 yaş - 8894 TL
7-11 yaş - 5227 TL
12-15 yaş - 3189 TL
16 yaş ve üstü - 1235 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 12413 TL
4-6 yaş - 9697 TL
7-11 yaş - 5710 TL
12-15 yaş - 3484 TL
16 yaş ve üstü - 1348 TL
1801-2000 motor
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 17920 TL
4-6 yaş - 13800 TL
7-11 yaş - 8111 TL
12-15 yaş - 4828 TL
16 yaş ve üstü - 1898 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 19553 TL
4-6 yaş - 15061 TL
7-11 yaş - 8848 TL
12-15 yaş - 5265 TL
16 yaş ve üstü - 2072 TL
2001 - 2500 motor
Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 26.885 TL
4-6 yaş - 19.517 TL
7-11 yaş - 12193 TL
12-15 yaş - 7282 TL
16 yaş ve üstü - 2880 TL
Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü
1-3 yaş - 29.332 TL
4-6 yaş - 21.290 TL
7-11 yaş - 13299 TL
12-15 yaş - 7948 TL
16 yaş ve üstü - 3142 TL
2501 - 3000 motor
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 37.485 TL
4-6 yaş - 32.615 TL
7-11 yaş - 20.373TL
12-15 yaş - 10.957 TL
16 yaş ve üstü - 4.016 TL
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 40.898 TL
4-6 yaş - 35.575 TL
7-11 yaş - 22.227TL
12-15 yaş - 11.955 TL
16 yaş ve üstü - 4.383 TL