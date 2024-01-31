https://sputniknews.com.tr/20240131/arac-sahipleri-dikkat-mtv-odemelerinde-son-gun-hangi-tasit-icin-ne-kadar-odeme-yapilacak-1080218845.html

Araç sahipleri dikkat: MTV ödemelerinde son gün, hangi taşıt için ne kadar ödeme yapılacak?

Araç sahipleri dikkat: MTV ödemelerinde son gün, hangi taşıt için ne kadar ödeme yapılacak?

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde ilk taksit için son gün bugün. İkinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında yapılacak. 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T10:54+0300

2024-01-31T10:54+0300

2024-01-31T10:54+0300

ekonomi

mtv

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

mtv zammı

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2024 yılına ait MTV'nin 1. taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı; 31 Ocak’ta tamamlanacak. Araç sahipleri MTV için en yüksek 160 bin lira ödeme yapmak zorunda. Öte yandan zorunlu araç muayene ücreti, trafik sigortası ve kasko fiyatlarındaki artış da masraf listesine yansıdı.Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor. Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi için bugün son gün. MTV, vergi daireleri, ptt ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek. Ödemesini yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.Gecikme faizine zamMTV gecikme cezası faiz oranı yüzde 3.5 olarak uygulanacak. Ödemesini 31 Ocak'a kadar yapmayanlar bu oran üzerinden ödenmeyen her ay için faiz alınacak.Zorunlu araç muayene ücretlerindeki yükseliş 6 yılda katlandı. 2024'te yüzde 61 zamlanan araç muayene ücretlerindeki artış 2017'den bu yana ise yüzde 818,6 arttı. 2023'te zorunlu araç muayene ücreti 507,40 TL'den bin 130 liraya ulaştı. Bu yıl ise bin 821 liraya yükseldi.Trafik sigortası da zamlandıAraç sahiplerini ilgilendiren bir başka değişiklik de geçtiğimiz aylarda trafik sigortası poliçelerinde yaşanmıştı. Trafik sigortalarında her ay yüzde 2 yapılan artış ın 2024 yılından itibaren yüzde 5 olarak uygulanacağı bildirildi. Mayıs 2024 tarihinden itibaren ise hasar maliyet endeksi hesaplamasında yüzde 45 asgari ücret oranı, yüzde 30 harcama endeksi-kişisel ulaştırma araçları yedek parça ve aksesuarları fiyat artış oranı, yüzde 15 ağırlık ile harcama endeksi-motorlu araçlar fiyat artış oranı ve yüzde 10 ağırlık ile harcama endeksi-kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı fiyatlarına göre artışlar yapılacak.Kasko'daki artış yüzde 95Kasko fiyatları ise 2023 yılında yüzde 95 artmıştı. Buna göre 1 adet araç başına kasko fiyatı 5 bin 106 liradan 8.437 liraya fırladı. Otomobillerde bu rakam 4 bin 835 liradan 7 bin 502 liraya ulaştı. En büyük artış yüzde 215 ile kamyonette gerçekleşti.MTV ödemesi nereye yapılır?Motorlu taşıtlar vergisi, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor. Ödemeler internetten de yapılabiliyor. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.MTV nasıl belirleniyor?Aracın cinsine, yaşına, silindir hacmi dikkate alınarak yasada yer alan tarifelere göre belirleniyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek tutar da değişiklik gösteriyor. Kamyon, kamyonet ve otobüslerde aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığına bakılarak motorlu taşıtlar vergisi hesaplanıyor. Otobüslerde ise oturma kapasitesi de MTV'de belirleyici oluyor.Ödemeyi kredi kartıyla yapabilir miyim? Bu yıl da ek MTV alınacak mı?Ödemeler vergi daireleri, PTT, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden, bankaların resmi internet adreslerinden gerçekleştirilebilir. Kredi kartıyla da ödeme yapılabilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ek MTV'ye ilişkin bir çalışması bulunmuyor.Geçen yıl 1.479 lira MTV ödedim, bu yıl ne kadar ödeyeceğim?MTV bu yıl için yüzde 58.46 artırıldı, geçen yıl 1.479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira oldu. Ayrıca 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.Hangi araçlar için MTV ödenmesi zorunlu?Trafik şube veya bürolarına kayıtlı olan motorlu kara taşıtları ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı ve tescil edilmiş uçak, helikopter sahipleri bu vergiyi ödemekle yükümlü bulunuyor. Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları da bu kapsamda bulunuyor.Engelli araçları için de MTV ödeniyor mu?SGK, il özel idareleri, belediyeler, Kızılay adına tescilli araçlar, elçilik, konsolosluk taşıtları, sakatlık derecesi yüzde 90 ve daha fazla olan malul, engellilere özel taşıtlar MTV'den muaf tutuluyor. Ayrıca aracın geçmiş döneme ait borcu olmaması kaydıyla hurda halinde olan araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme zorunluluğu bulunmuyor.0-1300 motorTaşıt değeri 180 bin 600 liraya kadarTaşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arasıTaşıt değeri 316.400 lira ve üstü1301-1600 motorTaşıt değeri 180 bin 600 liraya kadarTaşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arasıTaşıt değeri 316.400 lira ve üstü1601-1800 motorTaşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlarTaşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar1801-2000 motorTaşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlarTaşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar2001 - 2500 motorTaşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlarTaşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü2501 - 3000 motorTaşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlarTaşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşanlar

https://sputniknews.com.tr/20240128/mtv-ilk-taksit-odemelerinde-son-gun-yaklasiyor-online-mtv-odemesi-nasil-yapilir-1080115264.html

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