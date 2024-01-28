MTV ilk taksit ödemelerinde son gün yaklaşıyor: Online MTV ödemesi nasıl yapılır?

Türkiye
Kilisede silahli saldırı: Ayin sırasında bir kişi öldürüldü
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından itiraf: Cephedeki durum zor
07:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:32
7 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi Philippot’tan NATO açıklaması
08:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Zelenskiy'ye tehdit: Değiştir yoksa yolsuzluk dosyaları çıkar
08:12
2 dk
SESLİ HABER
Fransız savaş muhabiri, Ukrayna’daki Fransız paralı askerleri anlattı
08:48
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: Ukrayna ayakta kalmasını sağlayacak yardımı alamayacak
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, uçak düşürme vakasının ardından yurt içi gezilerini iptal etti
09:13
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı, ABD ilk kez gönderdiği silahları denetledi.
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Ukrayna’nın askeri kalmadı, mevzileri terk etmek zorunda kalıyorlar
10:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD, uçak düşürme olayında Amerikan silahlarının olası kullanımına ilişkin iddiaları araştırıyor
10:27
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı’nı görevden almaya hazırlanıyor
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
İran, AB’ye elektriği Türkiye üzerinden satabilir
11:24
1 dk
MÜZİĞİN DÂHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
11:35
4 dk
SESLİ HABER
Kaybolan Amerikalı komandoların cansız bedenleri bulundu
11:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna’nın başkenti değişebilir
12:10
1 dk
SESLİ HABER
Biden'ın gafları bitmiyor: Toplantıya katılmayan bakanla konuştu
12:24
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı’nı kim ölümle tehdit etti?
12:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Fransa, Ukrayna çatışmasında 'tahıl hesabı' yapıyor
16:08
2 dk
SESLİ HABER
Time dergisi: Batı, Zelenskiy'ye ‘sürgünde hükümet’ kurmasını önerdi
16:19
2 dk
SESLİ HABER
Ve fotoğrafları yayınladı: Elinde silah var
16:27
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Alman aşırı sağcılar AB’den ayrılmak istiyor
17:10
2 dk
SESLİ HABER
Putin'in Özel Temsilcisi: Rus, Türk, Suriye ve İran istihbaratları temas halinde
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
BM Sözcüsü: Düşen İl-76 uçağıyla ilgili bilgimiz medyada çıkan haberlerle sınırlı
18:07
1 dk
SESLİ HABER
Bakan itiraf etti: Veto olursa Avrupa Birliği’nin B planı yok
18:13
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Eğer Kiev’i desteklemeyi bırakırsak müttefiklerimiz de aynı şeyi yapabilir
19:07
3 dk
SESLİ HABER
ABD, uçak düşürme olayında Amerikan silahlarının olası kullanımına ilişkin iddiaları araştırıyor
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Time dergisi: Batı, Zelenskiy'ye ‘sürgünde hükümet’ kurmasını önerdi
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Türkiye uzay programını çok ciddiye alıyor
20:14
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li Senatör: Washington, Kiev'e ayrılan paranın nerede kullanıldığını bilmiyor
20:28
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Il-76 uçağına saldırısı: Rusya’nın Türkiye’den beklentisi neler?
20:41
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman konuştu: Türkiye’ye çok teşekkür ederiz
21:20
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin İsveç’e onayının perde arkasındaki anlaşma
22:29
4 dk
SESLİ HABER
ABD’den Zelenskiy'ye tehdit: Değiştir yoksa yolsuzluk dosyaları çıkar
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız savaş muhabiri, Ukrayna’daki Fransız paralı askerleri anlattı
09:10
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
7 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı’nı görevden almaya hazırlanıyor
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi Philippot’tan NATO açıklaması
10:11
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman konuştu: Türkiye’ye çok teşekkür ederiz
10:26
4 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Usta piyanist şarkılarıyla ölümsüz oldu
10:39
12 dk
SESLİ HABER
Kaybolan Amerikalı komandoların cansız bedenleri bulundu
10:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: Ukrayna ayakta kalmasını sağlayacak yardımı alamayacak
11:09
2 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Ukrayna’nın askeri kalmadı, mevzileri terk etmek zorunda kalıyorlar
11:20
1 dk
SESLİ HABER
İran, AB’ye elektriği Türkiye üzerinden satabilir
11:29
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin İsveç’e onayının perde arkasındaki anlaşma
11:37
4 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, uçak düşürme vakasının ardından yurt içi gezilerini iptal etti
11:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından itiraf: Cephedeki durum zor
12:11
1 dk
SESLİ HABER
Fransa, Ukrayna çatışmasında 'tahıl hesabı' yapıyor
12:19
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı’nı kim ölümle tehdit etti?
12:44
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna’nın başkenti değişebilir
12:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD, uçak düşürme olayında Amerikan silahlarının olası kullanımına ilişkin iddiaları araştırıyor
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Eğer Kiev’i desteklemeyi bırakırsak müttefiklerimiz de aynı şeyi yapabilir
18:19
3 dk
SESLİ HABER
Biden'ın gafları bitmiyor: Toplantıya katılmayan bakanla konuştu
18:47
1 dk
SESLİ HABER
BM Sözcüsü: Düşen İl-76 uçağıyla ilgili bilgimiz medyada çıkan haberlerle sınırlı
18:53
1 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Türkiye uzay programını çok ciddiye alıyor
19:00
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li Senatör: Washington, Kiev'e ayrılan paranın nerede kullanıldığını bilmiyor
19:11
1 dk
SESLİ HABER
Alman aşırı sağcılar AB’den ayrılmak istiyor
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı, ABD ilk kez gönderdiği silahları denetledi.
19:52
1 dk
SESLİ HABER
Time dergisi: Batı, Zelenskiy'ye ‘sürgünde hükümet’ kurmasını önerdi
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Ve fotoğrafları yayınladı: Elinde silah var
20:09
4 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Il-76 uçağına saldırısı: Rusya’nın Türkiye’den beklentisi neler?
20:17
3 dk
SESLİ HABER
Putin'in Özel Temsilcisi: Rus, Türk, Suriye ve İran istihbaratları temas halinde
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Bakan itiraf etti: Veto olursa Avrupa Birliği’nin B planı yok
20:45
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240128/mtv-ilk-taksit-odemelerinde-son-gun-yaklasiyor-online-mtv-odemesi-nasil-yapilir-1080115264.html
MTV ilk taksit ödemelerinde son gün yaklaşıyor: Online MTV ödemesi nasıl yapılır?
MTV ilk taksit ödemelerinde son gün yaklaşıyor: Online MTV ödemesi nasıl yapılır?
Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmalarına ilişkin taksit ödemelerinin 31 Ocak'a kadar yapılması gerekiyor. 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T11:30+0300
2024-01-28T11:30+0300
ekonomi
mtv
motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
mtv zammı
zam
araç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1c/1074978003_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e8b6e05337a97568c66034885ab08e84.jpg
MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor.Bu kapsamda 1 Ocak'ta başlayan MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 4 gün sonra sona erecek.Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.Bu yıla ilişkin MTV tutarları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 baz alınarak hesaplandı. Buna göre, 2024'te en düşük MTV tutarı 347 lira, en yüksek 133 bin 572 lira olacak. Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri 31 Ocak'a kadar yapılacak.MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek.Ekim-Kasım-Aralık 2023 dönemine ait KDV'nin beyanı ve ödemesinin de yarına kadar (29 Ocak) yapılması gerekiyor.Bunun yanı sıra 7326 sayılı yapılandırmada 15'inci, 7440 sayılı yapılandırmada da 8'inci taksitler ay sonuna kadar ödenecek.Bu yılın vergi takviminde, mükelleflerin ilgili döneme ait geri kazanım katılım payı, Ekim-Kasım-Aralık 2023'e ait turizm payının beyanı ve ödemesi, haberleşme vergisi, dijital hizmet vergisi beyannamesinin verilmesi, yıllık harçların ödenmesi, 2023 yılında kullanılan defterlerin 2024 yılında da kullanılmak istenmesi halinde yasal defterlere ilişkin ara tasdik yapılması için de süre 31 Ocak'ta dolacak.Online MTV ödemesi nasıl yapılır?Mükellefler MTV taksit ödemelerini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek.Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleriyle ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240125/arac-sahipleri-dikkat-son-hafta-uyarisi-geldi-mtv-trafik-sigortasi-kasko-arac-muayene-ucreti-1080018570.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1c/1074978003_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_94fb3df9c9808b474c232a5ea9027840.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mtv ve yapılandırma ödemeleri için son günler,mtv son gün,mtv online
mtv ve yapılandırma ödemeleri için son günler,mtv son gün,mtv online

MTV ilk taksit ödemelerinde son gün yaklaşıyor: Online MTV ödemesi nasıl yapılır?

11:30 28.01.2024
© AAEk MTV
Ek MTV - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2024
© AA
Abone ol
Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmalarına ilişkin taksit ödemelerinin 31 Ocak'a kadar yapılması gerekiyor.
MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor.

Bu kapsamda 1 Ocak'ta başlayan MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 4 gün sonra sona erecek.

Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

Bu yıla ilişkin MTV tutarları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 baz alınarak hesaplandı. Buna göre, 2024'te en düşük MTV tutarı 347 lira, en yüksek 133 bin 572 lira olacak. Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri 31 Ocak'a kadar yapılacak.

MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek.
Ekim-Kasım-Aralık 2023 dönemine ait KDV'nin beyanı ve ödemesinin de yarına kadar (29 Ocak) yapılması gerekiyor.

Bunun yanı sıra 7326 sayılı yapılandırmada 15'inci, 7440 sayılı yapılandırmada da 8'inci taksitler ay sonuna kadar ödenecek.

Bu yılın vergi takviminde, mükelleflerin ilgili döneme ait geri kazanım katılım payı, Ekim-Kasım-Aralık 2023'e ait turizm payının beyanı ve ödemesi, haberleşme vergisi, dijital hizmet vergisi beyannamesinin verilmesi, yıllık harçların ödenmesi, 2023 yılında kullanılan defterlerin 2024 yılında da kullanılmak istenmesi halinde yasal defterlere ilişkin ara tasdik yapılması için de süre 31 Ocak'ta dolacak.
Otomotiv, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
EKONOMİ
Araç sahipleri dikkat, son hafta uyarısı geldi: MTV, trafik sigortası, kasko, araç muayene ücreti...
25 Ocak, 09:22

Online MTV ödemesi nasıl yapılır?

Mükellefler MTV taksit ödemelerini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek.

Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleriyle ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала