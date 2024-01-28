https://sputniknews.com.tr/20240128/mtv-ilk-taksit-odemelerinde-son-gun-yaklasiyor-online-mtv-odemesi-nasil-yapilir-1080115264.html

MTV ilk taksit ödemelerinde son gün yaklaşıyor: Online MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV ilk taksit ödemelerinde son gün yaklaşıyor: Online MTV ödemesi nasıl yapılır?

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmalarına ilişkin taksit ödemelerinin 31 Ocak'a kadar yapılması gerekiyor. 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T11:30+0300

2024-01-28T11:30+0300

2024-01-28T11:30+0300

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MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor.Bu kapsamda 1 Ocak'ta başlayan MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 4 gün sonra sona erecek.Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.Bu yıla ilişkin MTV tutarları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 baz alınarak hesaplandı. Buna göre, 2024'te en düşük MTV tutarı 347 lira, en yüksek 133 bin 572 lira olacak. Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri 31 Ocak'a kadar yapılacak.MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek.Ekim-Kasım-Aralık 2023 dönemine ait KDV'nin beyanı ve ödemesinin de yarına kadar (29 Ocak) yapılması gerekiyor.Bunun yanı sıra 7326 sayılı yapılandırmada 15'inci, 7440 sayılı yapılandırmada da 8'inci taksitler ay sonuna kadar ödenecek.Bu yılın vergi takviminde, mükelleflerin ilgili döneme ait geri kazanım katılım payı, Ekim-Kasım-Aralık 2023'e ait turizm payının beyanı ve ödemesi, haberleşme vergisi, dijital hizmet vergisi beyannamesinin verilmesi, yıllık harçların ödenmesi, 2023 yılında kullanılan defterlerin 2024 yılında da kullanılmak istenmesi halinde yasal defterlere ilişkin ara tasdik yapılması için de süre 31 Ocak'ta dolacak.Online MTV ödemesi nasıl yapılır?Mükellefler MTV taksit ödemelerini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek.Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleriyle ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

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