https://sputniknews.com.tr/20240301/cumhurbaskani-erdogan-insanlik-olarak-sikintili-bir-donemden-geciyoruz-1081271334.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlık olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz." dedi. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T15:35+0300
2024-03-01T15:35+0300
2024-03-01T15:39+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
antalya diplomasi forumu
türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, antalya diplomasi forumu, türkiye
recep tayyip erdoğan, antalya diplomasi forumu, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz
15:35 01.03.2024 (güncellendi: 15:39 01.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlık olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
İnsanlık olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz.
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