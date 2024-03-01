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Çökertilen 'Çirkinler' organize suç örgütüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı
Çökertilen 'Çirkinler' organize suç örgütüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
“Çirkinler” diye bilinen çıkar amaçlı çeteye yönelik “Mahzen-2” adı verilen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Ulaşılan görüntülerde, suç örgütü üyelerinin... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T18:55+0300
2024-03-01T18:55+0300
türkiye
organize suç örgütü
suç örgütü
çirkinler
ece ronay
fenomen
fenomen
sosyal medya fenomeni
internet fenomeni
istanbul emniyet müdürlüğü
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İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen ve Çirkinler organize suç örgütünün çökertildiği "Mahzen-2" operasyonun detaylarına ulaşıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstihbarat ve Asayiş şube müdürlüklerinin katılımıyla, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.Uyuşturucu anlaşmazlığından 2023'ün Şubat ayında Rüstem Topçi'nin, Temmuz 2023'de ise suç örgütleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Şakir Zana ve Abdulmelik Ateş'in öldürülmesi sonrası failleri yakalayan ekipler incelemelerini sürdürdü.Operasyonunda Ece Ronay detayıİş insanı Y.D'nin Eylül 2023'te Beykoz'daki bir restorandan, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerce kaçırılması olayını da aynı suç örgütünün gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, zanlıların Kocaeli'de sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerinin kurşunlanmasına da karıştıklarını belirledi.Ekiplerce olaylardan sonra yapılan çalışmalarda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklandı.Soruşturmayı derinleştiren, teknik ve fiziki takibe başlayan ekipler, Bağcılar'da konumlanan suç örgütünün kent genelinde olaylara karıştığını, en son 28 Şubat'ta Arnavutköy'de bir iş yerini kurşunladıklarını belirledi.Suç örgütünün gelirini uyuşturucu satışından elde ettiğini tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonlarda 25 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda 8 tabanca, 7 çelik yelek, çok miktarda uyuşturucu, fişek ve şarjör ele geçirildi.Bu arada iş insanı Y.D'nin kaçırılma anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi.Görüntülerde, üzerlerinde polis yeleği bulunan zanlıların Beykoz'daki bir restorana girip Y.D'ye gözaltına alındığı bilgisini verdiği, iş insanını kelepçeledikleri ve iş yerinden ayrıldıkları anlar yer aldı.Gözaltına alınan 25 şüpheli ile daha önce yakalanan ve cezaevinde bulunan 22 kişi işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-2" operasyonlarında halen yurt dışında firarda olan Zuhat Altunç'un elebaşı olduğu Çirkinler organize suç örgütünün çökertildiğini ve 47 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240301/yerlikaya-duyurdu-pekmez-kardesler-cokertildi-elebaslari-yakalandi-1081245935.html
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organize suç örgütü, suç örgütü, çirkinler, ece ronay, fenomen, fenomen, sosyal medya fenomeni, internet fenomeni, istanbul emniyet müdürlüğü, uyuşturucu
organize suç örgütü, suç örgütü, çirkinler, ece ronay, fenomen, fenomen, sosyal medya fenomeni, internet fenomeni, istanbul emniyet müdürlüğü, uyuşturucu

Çökertilen 'Çirkinler' organize suç örgütüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı

18:55 01.03.2024
© İHA / AHMET AKINİstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-2" operasyonu ile elebaşılığını Zuhat Altunç'un yaptığı "Çirkinler" organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda suç örgütü üyesi 47 şüpheli yakalandı.
İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen Mahzen-2 operasyonu ile elebaşılığını Zuhat Altunç'un yaptığı Çirkinler organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda suç örgütü üyesi 47 şüpheli yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© İHA / AHMET AKIN
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“Çirkinler” diye bilinen çıkar amaçlı çeteye yönelik “Mahzen-2” adı verilen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Ulaşılan görüntülerde, suç örgütü üyelerinin kendilerini polis olarak tanıtıp, iş insanı Y.D'yi Beykoz'daki bir restorandan kaçırması da yer aldı. Şüphelilerin Ece Ronay’ın eski eşine ait işyerini kurşunlayan kişiler olduğu belirtildi.
İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen ve Çirkinler organize suç örgütünün çökertildiği "Mahzen-2" operasyonun detaylarına ulaşıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstihbarat ve Asayiş şube müdürlüklerinin katılımıyla, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Uyuşturucu anlaşmazlığından 2023'ün Şubat ayında Rüstem Topçi'nin, Temmuz 2023'de ise suç örgütleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Şakir Zana ve Abdulmelik Ateş'in öldürülmesi sonrası failleri yakalayan ekipler incelemelerini sürdürdü.

Operasyonunda Ece Ronay detayı

İş insanı Y.D'nin Eylül 2023'te Beykoz'daki bir restorandan, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerce kaçırılması olayını da aynı suç örgütünün gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, zanlıların Kocaeli'de sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerinin kurşunlanmasına da karıştıklarını belirledi.
Ekiplerce olaylardan sonra yapılan çalışmalarda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklandı.
Soruşturmayı derinleştiren, teknik ve fiziki takibe başlayan ekipler, Bağcılar'da konumlanan suç örgütünün kent genelinde olaylara karıştığını, en son 28 Şubat'ta Arnavutköy'de bir iş yerini kurşunladıklarını belirledi.
Suç örgütünün gelirini uyuşturucu satışından elde ettiğini tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 25 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda 8 tabanca, 7 çelik yelek, çok miktarda uyuşturucu, fişek ve şarjör ele geçirildi.
Bu arada iş insanı Y.D'nin kaçırılma anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde, üzerlerinde polis yeleği bulunan zanlıların Beykoz'daki bir restorana girip Y.D'ye gözaltına alındığı bilgisini verdiği, iş insanını kelepçeledikleri ve iş yerinden ayrıldıkları anlar yer aldı.
Gözaltına alınan 25 şüpheli ile daha önce yakalanan ve cezaevinde bulunan 22 kişi işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-2" operasyonlarında halen yurt dışında firarda olan Zuhat Altunç'un elebaşı olduğu Çirkinler organize suç örgütünün çökertildiğini ve 47 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.
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